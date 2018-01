LØSNER OG STRAMMER INN: Trump vil stramme inn på familiegjenforeningsreglene, men samtidig gi opphold til ulovlige immigranter. Foto: Saul Loeb / AFP

Trump vil tilby 1,8 millioner ulovlige innvandrere statsborgerskap

Publisert: 25.01.18 23:46

UTENRIKS 2018-01-25T22:46:22Z

USAs president vil inngå en avtale som åpner opp for å gi amerikansk statsborgerskap til personer som kom til USA som ulovlige innvandrere som barn, bekrefter Det hvite hus.

Den nye planen innebærer at Kongressen må sette av 25 milliarder dollar til å til å bygge en mur langs USAs den sørlige grensen mot Mexico. Pengene skal blant annet også gå til bedre beskyttelse langs den nordlige grensen mot Canada.

I bytte vil presidenten signere en plan åpner for å gi statsborgerskap til opptil 1,8 millioner ulovlige innvandrere, såkalte «dreamers», bekrefter tjenestemenn i Det hvite hus sent torsdag ifølge Reuters .

Gruppen kom til USA som barn, men da ulovlig. Per dags dato risikerer disse å bli utvist etter at Trump i høst opphevet amnestiet de hadde gjennom den såkalte DACA-ordningen. Ordningen ble innført av Obama, og tillot innvandrerne å bli i landet, og studere eller arbeide i en periode.

Kompromiss

Det nye forslaget beskrives av Det hvite hus som en «dramatisk imøtegåelse» og et «kompromiss», ettersom det ikke kun omfatter de anslagsvis 700.000 innvandrerne som var omfattet av DACA-ordningen da den ble avsluttet. Forslaget dekker også personer som kunne vært omfattet av DACA-ordningen, men ikke registrerte seg for den, melder CNN .

Uenighet mellom demokrater og republikanere rundt hva som skal bli «dreamers»-gruppens fremtid førte sist helg til en budsjettkrise i USA og stenging av offentlige etater i USA . Tirsdag kunne statsadministrasjonen åpne igjen etter at demokratene stilte seg bak en budsjettavtale som forlenges til 8. februar.

Dagen etterpå sa Trump at han er åpen for å gi unge, ulovlige innvandre opphold i USA.

– Fortell dem at de ikke trenger å bekymre seg. Vi skal løse dette problemet, sa han til pressen onsdag .

Trump har også tidligere antydet at han har sympati med de unge «dreamers», og har sagt at han kan åpne for DACA igjen om Demokratene går med på strengere regler for innvandring og finansiering av muren mot Mexico, skriver NTB.

Kan bli avstemning i februar

Det hvite hus håper at Senatet vil være klar til å stemme over det nye forslaget i februar.

Hvis det ender med å bli vedtatt, vil de ulovlige innvandrerne kunne bli i landet, for så å søke om statsborgerskap.

Blant de nye tiltakene er også strengere regler for familiegjenforening og mer penger til grensevakter, opplyste Det hvite hus under en presseorientering.