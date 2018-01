DRAPSTILTALT: Peter Madsen (47) erkjenner ikke straffskyld for drap, men har forklart at han parterte den døde kroppen etter en ulykke som førte til Kim Walls (30) død. Foto: FLEMMING THOMSEN

Peter Madsen tiltalt: Bandt fast og mishandlet Kim Wall før drapet

Publisert: 23.01.18 13:19

UTENRIKS 2018-01-23T12:19:54Z

Ifølge tiltalen mot danske Peter Madsen (47) bandt han fast journalisten Kim Wall (30) med strips før han drepte henne.

Påtalemyndigheten offentliggjorde tirsdag tiltalen mot den danske oppfinneren Peter Madsen.

Madsen skal ifølge tiltalen ha planlagt og forberedt drapet på den svenske frilansjournalisten Kim Wall (30) i august i for.

Årsaken til at påtalemyndigheten mener at Madsen planla drapet, er at han hadde med seg sag, kniv, spissede skrutrekkere, stropper, strips og rør om bord på ubåten.

Ifølge tiltalen bandt han fast Walls hode, armer og ben, for så å slå, stikke og snitte i henne. Til siste drepte han henne og parterte liket.

Madsen er tiltalt for drap, likskjending og seksuelt misbruk, i tillegg til brudd på sjøfartsloven etter han skal ha vært i ferd med å kjøre på et cruiseskip. Påtalemyndighet vil kreve livsvarig fengsel.

Peter Madsen har erkjent straffskyld for partering av lik, men nekter for å ha begått drap, opplyser hans forsvarer Betina Hald Engmark til Ekstra Bladet. Det har ikke lyktes VG å få en kommentar fra forsvareren.

Drapet skal ha skjedd mellom klokken 22 den 10. august og klokken 10 den 11. august.

Peter Madsen har gjennomgått undersøkelser på Retspsykiatrisk Klinik i København, som har konkludert med at han er strafferettslig tilregnelig og dermed kan straffes.

Påtaleansvarlig Jakob Buch-Jepsen sier under et pressemøte tirsdag at Madsens personlighet tilsier at det kan være nødvendig at han idømmes forvaring, dersom han er skyldig.

– Det er fordi det er en vesentlig og nærliggende fare for at han kan utgjøre en fare for andre liv og helbred, sier Buch-Jepsen ifølge Ekstra Bladet .

Peter Madsen innrømmet i august at han hadde dumpet liket til Kim Wall i sjøen, etter at hun hadde vært om bord i hans ubåt. Selv hevder Madsen at det skjedde en ulykke om bord i forkant, men han er siktet for å ha drept henne.

21. august ble overkroppen til Wall ble funnet i vannkanten utenfor København. Senere har også beina, hodet og armene blitt funnet. Den siste armen ble funnet i slutten av november.

Venner og familie forteller : Slik er «Rakett-Madsen» (VG+)

Madsen har flere ganger endret forklaring. I midten av oktober innrømmet han at han parterte Kim Wall etter at dykkere hadde funnet hodet og beina hennes. Rettssaken mot Madsen skal etter planen starte i Københavns byrett 8. mars.