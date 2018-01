SIKTET: Den tidligere grensevakten Frode Berg har sittet fengslet i Moskva siden begynnelsen av desember 2017. Han er siktet for spionasje. Foto: Terje Mortensen

Frode Berg fikk UD-besøk i Moskva-fengselet

Publisert: 30.01.18 18:52

Den spionsiktede nordmannen Frode Berg i Moskva har tirsdag fått ta imot besøk fra den norske ambassaden i den russiske hovedstaden. Norske myndigheter er fortsatt tause om hans situasjon,

– Vi jobber for å ivareta Frode Bergs interesser på en best mulig måte. Utenrikstjenesten har blant annet besøkt Berg flere ganger for å gi ham praktisk bistand, sier Frode Overland Andersen, kommunikasjonssjef i Utenriksdepartementet, til VG tirsdag ettermiddag.

Han bekrefter dagens besøk, men kan ikke uttale seg om Bergs helsetilstand.

Mener han er lurt i en felle

Senere denne uken skal Berg igjen fremstilles for en domstol i Moskva , som skal avgjøre spørsmålet om forlenget fengsling.

I forrige uke fikk journalister slippe inn og se Berg, svært nedtrykt og gråtende, i et bur inne i rettssalen.

– Jeg er tatt for noe jeg ikke har gjort, sa Berg til NRK under fengslingsmøtet.

Frode Berg har sittet fengslet i Moskva, anklaget for spionasje, siden han ble pågrepet av det russiske sikkerhetspolitiet FSB 5. desember .

Selv mener Berg at han har blitt lurt i en felle av norske bekjente som ba ham ta med en pengesum som skulle overleveres i Moskva. Det har hans norske advokat tidligere fortalt VG .

Hjemme i Kirkenes har både ordfører og lokalsamfunnet fremmet krav om at regjeringen må engasjere seg sterkere i Bergs sak og presse på for at han skal settes fri og får reise hjem.

Ifølge VGs opplysninger er imidlertid vurderingen i Utenriksdepartementet at de risikerer å skade en mulig løslatelse eller overføring til Norge på sikt dersom de presser for hardt på nå. Vurderingen er at prosessen i det russiske rettsvesenet må gå sin gang.

– Det er viktig å ha klart for seg at det fortsatt ikke er tatt ut noen tiltale og at saken fortsatt er under etterforskning i Russland , sier Andersen.

– Vi må forholde oss til det russiske rettssystemet slik det er, slik andre land må forholde seg til det norske rettssystemet i Norge, legger han til.

UD på besøk annenhver uke

Det beste UD og ambassaden kan gjøre nå er å gi ham såkalt konsulær bistand, mener de. Det betyr blant annet at representanter fra den norske ambassaden i Moskva besøker han så ofte som reglene tillater, om lag annenhver uke.

– Vi har stor forståelse for at denne saken er en betydelig påkjenning for Frode Berg og familien hans, sier Frode Overland Andersen.

– Hvordan besvarer dere kravet om at utenriksminister Ine Eriksen Søreide må engasjere seg sterkere?

– Av hensyn til vår taushetsplikt kan jeg ikke kommentere sakens detaljer ytterligere eller hvordan vi jobber med den, sier han.

PST kommer i tirsdagens trusselvurdering med krass kritikk av Russland – og påpeker at det er russisk etterretning som kan gjøre størst skade på Norge.

PST-sjef Benedicte Bjørnland tror ikke dette budskapet blir godt mottatt i Russland, men er klar på at de ikke har vurdert å formilde seg på grunn av Frode Bergs fengsling.

– Har dere hatt en diskusjon før trusselvurderingen i dag om måten dere omtaler Russland på kan påvirke sjansene for å få løslatt Frode Berg?

– Det vi er opptatt av, er at vi må fremstå skikkelige, edruelige, gjøre gode vurderinger og ikke egentlig være påvirket av enkelthendelser, uansett hvor leie de måtte være. Det ville fremstått rart hvis vi skulle tegnet et vesentlig annet bilde enn det som tegnes i Norden og Nord-Europa for øvrig. Den danske, svenske og finske vurderingen, samt den fra Tyskland og Storbritannia, trekker frem Russland og Kina som landene de er bekymret for. Hvorfor skulle vi skille oss for det? Vi er NATOs nordflanke i tillegg, svarer Bjørnland.

– Hvordan tror du dagens trusselvurdering oppfattes i Russland?

– Jeg tror ikke de heier på våre vurderinger nei, jeg har ikke fått inntrykk av det, sier PST-sjefen.