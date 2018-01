TREKKER PÅSTAND: Stephanie Clifford, også kjent som Stormy Daniels, sier nå at det aldri var noe forhold mellom henne og Donald Trump. Arkivfoto: Matt Sayles / AP / NTB scanpix Foto: Matt Sayles / AP

Pornostjerne trekker påstand om Trump-forhold

NTB

Publisert: 31.01.18 02:26

En pornostjerne som påsto at Donald Trump hadde et forhold til henne mens han var gift, sier i en uttalelse at det påståtte forholdet aldri har eksistert.

Advokaten til Stephanie Clifford, også kjent under artistnavnet Stormy Daniels, bekrefter uttalelsen Clifford har kommet med.

De siste ukene har Clifford vært på en promoteringsrunde mens nyheter om hennes påståtte forhold til Trump i 2006 ble kjent. Pressekontakten hennes har foreløpig ikke kommentert den siste uttalelsen.

Tidligere i måneden skrev Wall Street Journal at Trumps personlige advokat forhandlet fram en utbetaling på 130.000 dollar til Clifford rett før valget i 2016 for å få henne til å ikke diskutere saken offentlig. Trumps advokat har avvist at det har vært noe forhold mellom Clifford og Trump. Ingen av partene har sagt noe om hvorvidt hun fikk pengene i 2016.

Clifford fortalte om det påståtte forholdet første gang i et intervju i 2011, men dette ble aldri publisert, ettersom Trumps advokat truet magasinet som intervjuet henne, med søksmål. Magasinet sier det hun fortalte ble bekreftet av vennene hennes og at Clifford besto en løgndetektortest.

I tirsdagens uttalelse bedyrer skuespilleren at hun ikke har fått betalt for å si at forholdet aldri fant sted.