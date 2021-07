FRIVILLIG: Larrecsa Cox reiser frivillig rundt og viser hvordan man kan administrere nesesprayen Naloxone, som kan redde liv ved opioid-overdoser. Her i småbyen Branchland i West Virignia i 15.mars 2021. Foto: David Goldman / AP

USA: Overdosedødsfallene økte med nesten 30 prosent under pandemien

Mer enn 93.000 amerikanere er antatt døde som følge av narkotikaoverdoser i 2020. Det er en økning på 30 prosent siden 2019.

Det viser nye tall sluppet via det amerikanske smittevernbyrået CDC. Ifølge tallene representerer pandemiåret 2020 en foreløpig topp i en dyster overdosestatistikk for landet som også sliter med en pågående opioid-krise.

– Dette er det høyeste antallet overdosedødsfall registrert noensinne over en periode på 12 måneder, og den største økningen siden minst 1999, sier Nora Volkow, lederen for USAs nasjonale forskningsinstitutt for dopmisbruk (NIDA) til NPR.

Også i Norge har det vært en markant økning i overdosedødsfall under pandemien, med 324 dødsfall i fjor, en økning på 18 prosent mot året før. Dødsfall knyttet til alkoholmisbruk hadde også en økning på 25 prosent i Norge siden 2019.

Opioid-epidemi og pandemi

En stor andel av dødsfallene skyldes opioider. Ifølge Washington Post skal spesielt opioidet fentanyl stå for en stor andel av dødsfallene. Avisen skriver at dødsfallene fra ulike typer opioider – en samlebetegnelse på stoffer som heroin, morfin, fentanyl og metadon – ha økt fra 50.963 tilfeller i 2019 til 69.710 tilfeller i 2020.

Ifølge Volkow ved NIDA har coronapandemien og opioid-krisen i landet forsterket hverandre.

– Det har vært en utrolig usikker og stressende tid for mange mennesker. Vi ser en oppgang i narkotikakonsum, vanskeligheter med tilgang til livreddende behandling for narkotikarelatert sykdommer og en tragisk økning i overdosedødsfall, sier hun til radiokanalen.

Ifølge Yale-forsker og medisinsk leder for en aktivistgruppe som arbeider for reduksjon i overdosedødsfall, Kimberly Sue, har coronapandemien ført til en økning i alle typer rusmisbruk.

I tillegg skal tilgangen til substitutt-medisiner som metadon og Nalaxone – en nesespray som brukes for å motvirke overdoser – ha blitt begrenset under pandemien. Det sier hun til Washington Post.

Landet, som har over 608.000 dødsfall som følge av coronapandemien ifølge VGs oversikt, har slitt med en opioid-epidemi i flere tiår.

Flere søksmål

USAs Helsedepartement (HHS) klassifiserer opioidbruken i landet som en «epidemi». I 2017 ble epidemien erklært som en «nasjonal helsekrise». En overveldende del av misbruket knyttes til avhengighet som følge av utskrivning av opioider som smertestillende midler på resept. 10.1 millioner amerikanere misbrukte reseptbelagte opioider i 2020 viser tall fra HHS.

I mai i år startet en rettssak mot en rekke farmasøytiske selskaper i den amerikanske delstaten West Virginia. Delstaten er en av dem som er hardest rammet av opioid-epidemien.

I februar i år ble konsulentselskapet McKinsey dømt til å betale nesten fem milliarder kroner til en rekke amerikanske delstater for å ha forsøkt å påvirke leger og apoteker til å selge mer av de sterkt avhengighetsdannende opioider på vegne av farmasiselskapene. E24 omtalte saken.

Selskapet Purdue Pharma, produsenten av det vanedannende opioidet Oxycontin, inngikk et forlik på 77 milliarder kroner med det amerikanske justisdepartementet for sin rolle knyttet til epidemien i fjor.