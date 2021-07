REGULERT: Folk trener på et treningssenter i Seoul i juni. Foto: JEON HEON-KYUN / EPA

Smitterekord i Sør-Korea: Forbyr «rask musikk» på treningssentre

Strenge tiltak har blitt innført i deler av Sør-Korea som følge av rekordhøye smittetall.

I hovedstaden Seoul er ett av tiltakene for å bremse smittespredningen å forby musikk som har for høyt tempo for enkelte treningsformer på treningssentre.

De har til og med satt en grense for hvor mange slag en sang kan ha i minuttet: 120 BPM (beats per minute, eller slag i minuttet journ. anm.).

I en pressemelding er grunnen til tempo-grensen at «tung pusting fra intense aktiviteter kan spre mye spytt».

CNN har sjekket et utvalg av sanger for å se hvilke som kan bli spilt og ikke. Konklusjonen er at Katy Perrys «Teenage Dream» og Miley Cyrus’ «Wrecking Ball», som begge har 120 BPM, kan spilles, mens Avril Lavignes «Sk8er Boi» er for rask.

Seks km/t

Grensen for hvor fort en tredemølle kan gå, er satt til seks kilometer i timen.

Tirsdag ble det satt ny smitterekord i Sør-Korea med 1615 registrerte tilfeller, med majoriteten registrert i og rundt hovedstaden, som nå har innført nivå fire på den sørkoreanske tiltaksskalaen.

Det betyr at private samlinger med mer en to personer er forbudt på kveldstid. De fleste arrangementer er avlyst og det er kun nærmeste familie som får lov til å delta i bryllup eller begravelser.

30 prosent vaksinert

Statsminister Kim Boo-kyum har varslet at det vil innføres strengere tiltak i resten av landet også. Det vil innebærer et forbud mot at flere enn åtte personer samles, og at restauranter og barer må stenge ved midnatt. Disse tiltakene ligger i nivå to på den sørkoreanske skalaen.

Sørkoreanske helsemyndigheter forventer at smittetallene kommer til å stige fremover, også i områder utenfor hovedstadsområdet. Likevel har ikke økningen i smittetallene ført til like mange sykehusinnleggelser og dødsfall siden mange i risikogruppene er vaksinert.

Rett i overkant av 30 prosent av befolkningen har fått minst én dose. Nærmere 12 prosent er fullvaksinert.

Delta-varianten står nå for rett over 30 prosent av de bekreftede smittetilfellene, skriver Al Jazeera.