Smitteutbrudd i gresk ferieparadis: − Som sild i tønne

Kos, Rhodos, Mykonos og Ios – smitten skyter i været på de Sørlige egeiske øyer. – Det var det verste marerittet å ende opp i karantene her, sier norsk turist fra karantenehotell på Kos.

For kort tid siden var flere greske paradisøyer på grønt nivå, smitten var under kontroll og reiselystne norske turister på vei.

Nå er smittenivået i store deler av landet oppe på rødt nivå.

De siste to ukene har det greske distriktet Sørlige egeiske øyer registrert 437,5 nye smittetilfeller per 100.000 innbyggere.

Distriktet består av feriefavoritter som Rhodos, Mykonos, Naxos og Kos.

Det norske paret Even Agerup og Jorunn Jørgensen sitter for tiden i isolasjon på sistnevnte øy – på et femstjerners karantenehotell.

Agerup og Jørgensen skulle teste seg for så å haste hjem til Norge for å unngå karantene ved hjemkomst.

Helt uventet testet Jørgensen positivt.

– Vi ble sendt direkte til hotellet og bedt om å vente på helsepersonell. Vi visste ikke om det skulle ta to timer eller to dager, sier Agerup til VG.

– Det var synd at hun testet positivt når det var nettopp det vi forsøkte å unngå. Det var jo det verste marerittet å ende opp i karantene her.

De to er naturfotografer som til vanlig er bosatt på Dovrefjell. De dro på ferie for å besøke venner av Jørgensen på Kos – der hun selv har bodd i flere år. Da de dro, var smitten i området minimal og nivået grønt.

Jørgensen har ingen symptomer, og det har heller ingen andre av de hun har vært i kontakt med i løpet av ferien. Alle de andre har testet negativt.

De har gjentatte ganger bedt om å få ta en PCR-test for å kvalitetssikre resultatet. De har fått beskjed om å vente. Hvor lenge, vet de ikke.

Musikkforbud

I forrige uke stengte den populære festøya Mykonos ned.

Lokale myndigheter innførte både portforbud på nattestid og forbud mot musikk i alle restauranter og barer.

Mykonos er en av landets mest populære feriedestinasjoner, med over en million besøkende hver sommer.

Fredag registrerte øya 418 nye tilfeller, mot 65 ni dager tidligere.

– Det er bursdagen min. Jeg kom for å feire, men det er ingen musikk, så det er ingen feiring. Få på musikken igjen, plis, plis, plis, plis, sa den spanske turisten, Jesus Marino, til Reuters lørdag.

Portforbudet skal vare frem til 26. juli. I mellomtiden forsøker lokale myndigheter å finne nok plass til å huse turister i karantene.

Gardermoen er ingenting i forhold

Agerup beskriver et uteliv på Kos som er særs lite smittevernvennlig.

– Vi har fulgt alle regler; brukt munnbind, spritet hender og holdt avstand. Vi har vært med fullvaksinerte gode venner, og det har føltes veldig trygt, sier han.

– Men vi har sett hvordan det er i bargaten. Det er ikke lov å ha folk inne på barene, så alle må sitte ute. Der sitter de som sild i tønne. Gardermoen er ingenting i forhold.

Agerup forteller at de på rommet har både balkong og inkludert frokost, lunsj og middag.

– Det høres jo ikke så gærent ut?

– Nei, egentlig ikke. Det som er verst er å være innesperret i 37 varmegrader. Og det skorter på ting som informasjon, sier han.

På spørsmål om hva som skjer videre, sier Agerup at han ikke vet.

– Vi sitter mer flere spørsmål enn svar, men vi må i alle fall ha en negativ hurtigtest før vi kan dra herfra. Den får vi ikke ta før om 10-14 dager. Vi har snakket med Konsulatet på Kos og ambassaden i Athen, så vi er i trygge hender selv om det er dårlig informasjon, sier han.

– Vi er veldig takknemlige for at vi ikke er syke.

