EN GAVE: Idit Harel Segal ville gjøre noe godt og donerte en nyre til en treåring fra Gaza. Foto: AP / NTB

Israelsk kvinne donerte nyre til treåring fra Gaza

Idit Harel Segal passerte 50, og hun hadde bestemt seg for gaven: Hun ville gi en nyre til en fullstendig fremmed person. Det viste seg å bli en 3-årig palestinsk gutt fra Gazastripen.

Av NTB-AP

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Barnehagelæreren fra det nordlige Israel beskriver seg selv som en stolt israeler og håper hennes valg vil være et eksempel på gavmildhet i et land i evig konflikt.

Hun ble inspirert av sin bestefar som overlevende jødeutryddelsene under andre verdenskrig. Han formante henne om å leve et meningsfullt liv i tråd med jødisk tradisjon. Der heter det at det ikke er noen høyere forpliktelse enn å redde et liv.

Segal kontaktet en gruppe som knytter givere og mottakere av organer sammen, og hun startet en ni måneder lang prosess for å kunne gi en nyre til noen som trengte en. Den noen viste seg å være en 3-åring fra Gazastripen.

En del av deg

– Du kjenner ikke meg, men snart vil vi komme veldig nær hverandre fordi min nyre vil bli en del av din kropp, skrev Segal på hebraisk til gutten. Hans familie ønsker ikke å bli identifisert, da det er ømtålig å samarbeide med israelere.

En venn oversatte brevet til arabisk, slik at familien skulle forstå hennes motiv.

– Jeg håper av hele mitt hjerte at operasjonen vil bli vellykket og at du vil få et langt, friskt og meningsfullt liv, skrev Segal.

Etter en elleve dager lang krig mellom Israel og Hamas skrev hun at hun var full av anger og frustrasjon og at hun bare lengtet etter fred og kjærlighet.

Det som utspant seg over de neste månedene, mellom Segals beslutning og transplantasjonen, skapte dyp splittelse i hennes egen familie.

Segals mann og det eldste av hennes tre barn, en gutt tidlig i 20-årene, var sterkt imot planen. Faren hennes brøt all kontakt.

SKREV BREV: En venn oversatte det til arabisk slik at guttens familie skulle forstå. Foto: AP / NTB

I fare

Slik de så det, utsatte hun seg for fare for ingenting. Det at tre slektninger var blitt drept i palestinske angrep, blant dem hennes fars foreldre, gjorde saken enda vanskeligere.

– Min familie var sterkt imot det. Alle var det, min mann, min søster og hennes mann, alle. Den som ga meg minst støtte, var faren min. De var redde, forteller Segal. Da hun fikk vite guttens identitet, holdt hun det for seg selv.

– Jeg fortalte ingen om det.

Israel har opprettholdt en streng blokade av Gaza siden islamistgruppen Hamas vant valget i de palestinske områdene i 2006. Siden da har Israel og Hamas utkjempet fire kriger, og svært få personer fra Gaza får slippe inn i Israel.

TUSENVIS DREPT: Israel og Hamas har utkjempet fire kriger siden Hamas vant valget i de palestinske områdene i 2006. Foto: AP / NTB

Innreise

Gazas helsevesen er i svært dårlig stand, og Israel gir noen ytterst få personer innreise av medisinske grunner. Matnat Chaim, en frivillig israelsk organisasjon, samordnet donasjonsarbeidet.

Tilfellet med den palestinske treåringen var komplisert å bringe i havn. Faren kunne ikke gi nyre til sin lille sønn, men han fikk vite av sykehuset at hvis han donerte en av sine nyrer til en israelsk mottaker, ville treåringen bli satt øverst på prioriteringslisten.

Den dagen den lille gutten fikk Segals nyre, ga faren hans en av sine nyrer til en 25 år gamle israelsk tobarnsmor.

I noen land blir denne form for byttehandel ikke akseptert, da man er redd for at donasjonen er framtvunget. Etikken i organdonasjon hviler på prinsippet om at donor handler av fri vilje, uten å få noe i retur.

Nye bånd

For Segal utløste hennes beslutning mer enn hun kunne håpe på. Hennes nyre reddet guttens liv, den utløste nok en donasjon og knyttet bånd mellom medlemmer av to samfunn som ligger i krig med hverandre.

Hun forteller at hun besøkte gutten dagen før operasjonen og har kontakt med foreldrene.

Mannen hennes forstår handlingen bedre nå, og det samme gjør barna. Også faren ringte og gråt i telefonen. Først da fikk han vite at mottakeren var en palestinsk gutt.