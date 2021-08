Scener fra Lollapooza musikkfestival vekker oppsikt. 100.000 deltakere flokket daglig til festivalområdet. Samtidig stiger delta-tallene i USA.

Festivalbilder i USA vekker oppsikt: − Mange kommer til å få covid

Syngende og uten munnbind klynget folk seg sammen i en fire dager lang musikkfest i Chicago. Ekspertene advarer - og myndighetene ber nå alle festivaldeltakere teste seg.

Av Ingri Bergo

Musikkfestivalen var et av de største arrangementene i USA siden pandemiens start, ifølge BuzzFeed.

Rundt 385.000 deltakere besøkte festivalområdet Grant Park til sammen over fire dager forrige uke, ifølge det lokale politiet, skriver Chicago Tribune.

Den amerikanske rapperen DaBaby ble utestengt etter kontroversielle uttalelser, men artister som Miley Cyrus, the Foo Fighters, Megan Thee Stallion og Post Malone ble møtt av elleville amerikanere som hadde ventet lenge på å slippe seg løs til livemusikk.

I fjor måtte festivalen avlyses på grunn av pandemien.

Smitten øker

Samtidig stiger smittetallene i USA. I løpet av de siste to ukene har antall nye coronatilfeller økt med 139 prosent, ifølge The New York Times talloversikt.

Også sykehustallene øker.

De siste syv dagene har i snitt 50.659 pasienter vært innlagt. Det er en økning på 92 prosent på to uker.

I delstaten Illinois, der Chicago ligger, har smitten økt med 140 prosent de siste to ukene, ifølge The New York Times.

Delstaten registrerer nå rundt 2000 nye covid-tilfeller hver dag, eller 16 per 100.000 innbyggere. Effektene av Lollapooza vil først vises om et par uker.

– Test dere

– Jeg mener vi har gjort en god jobb, sa Chicago-ordfører Lori Lightfoot på en pressekonferanse søndag.

Lollapooza var bare én av flere store utendørsarrangementer denne sommeren, påpekte ordføreren.

– Vi har klart å åpne opp, men forsiktig, på grunn av vaksinasjonene, sa hun.

Festivaldeltakerne måtte vise coronapass med vaksinebevis eller negativt testresultat for å komme inn. Rundt 600 personer fikk beskjed om å dra hjem igjen fordi de manglet gyldig coronapass, ifølge arrangørene.

Lokale helsemyndigheter har bedt alle som deltok på festivalen om å teste seg for covid-19 i løpet av de nærmeste dagene.

– Det vil hjelpe oss med å stoppe lokale utbrudd før de starter, skrev de i en Facebook-post.

TAR AV: Machine Gun Kelly opptrer, tredje dag på festivalen. Foto: Amy Harris / Invision

– Vi kaster oss selv under bussen

Flere amerikanske helseeksperter mener arrangementet vil føre til økt smitte.

– Jeg tror mange kommer til å få covid på Lollapalooza, sa Emily Landon, som leder smittevernsenteret på Universitet i Chicago, et intervju med NBC Chicago der hun advarte mot å avholde festivalen.

Under en video av en av kjempekonsertene, kom hun med et hjertesukk på Twitter-kontoen sin lørdag:

– Jeg kan ærlig talt ikke forstå hvorfor vi fortsetter å kaste oss selv under bussen, skriver hun.

Tina Tan, professor på Northwestern Universitet og spesialist på smittsomme sykdommer, bekymrer seg for deltavarianten.

– Når du har 100.000 eller flere folk som er i et nokså avlukket område, uten å holde avstand og de fleste ikke går med munnbind, vil du få spredning av deltavarianten av covid-19, forteller hun The Guardian.

Den mer smittsomme deltavarianten har blitt dominerende i USA, og flere delstater har slått alarm om økt spredning.