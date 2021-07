SMITTET PÅ SYKEHJEMMET: I fjor mistet Emilia (34) morfaren Arne til covid-19, da han sovnet inn alene på sykehjemmet i Göteborg. – Han og hans venner betalte med livet fordi det svenske samfunnet mislyktes i å beskytte våre eldre under en pandemi, sier Emilia nå. Foto: Naina Helén Jåma / VG

Mener Sverige sviktet sine eldre: − Føles som om vi har utradert en hel generasjon

GÖTEBORG (VG) Sveriges mislyktes i å beskytte sine eldre da pandemien inntraff i fjor, ifølge den svenske coronakommisjonen. Hvordan står landet stilt til å takle en eventuell ny bølge til høsten?

Publisert: Nå nettopp

– Det jeg synes er verst, er at livet hans sluttet på den måten, sier Emilia Lindegård (34).

Morfaren hennes, Arne (94), ble i fjor en del av den dystre statistikken over covid-dødsfall på svenske sykehjem. Over 5500 svensker på sykehjem har så langt dødd som følge av eller med coronaviruset, ifølge Socialstyrelsen. I Norge er tallet 334.

Tallene fra Sverige og Norge er ikke helt sammenlignbare (se faktaboks). Norske sykehjem har også fått refs for svikt. Men svenske utredninger har slaktet Sveriges håndtering av pandemien i eldreomsorgen.

– Den svenske strategien som gikk ut på å beskytte de eldre har mislyktes, sa leder av den svenske coronakommisjonen Mads Melin i desember 2020.

Statistikken i Norge vs. Sverige I Norge telles antallet covid-dødsfall på institusjon – et samlebegrep for sykehjem, omsorgssenter og bo- og behandlingshjem. Hovedparten av dødsfallene i denne kategorien er dødsfall på sykehjem, ifølge FHI. I Sverige samles tall inn for dem som bor på særskilt boende (SÄBO), som er landets sykehjemsordning (se faktaboks under). Dersom man sammenligner totale covid-dødstall, har Norge en større andel covid-dødsfall på sykehjem enn Sverige. Imidlertid har Sverige nesten 10 ganger så mange registrerte covid-dødsfall som Norge per 100.000 innbyggere. Kilder: FHI, Socialstyrelsen. Vis mer

Coronakommisjonen la da frem sin første delvurdering av myndighetenes håndtering av pandemien.

Regjeringen fikk strykkarakter. Strukturelle svikt i eldreomsorgen skulle vært fikset før pandemien. Og da første bølge av covid-19 skyllet inn over Sverige, reagerte regjeringen for sent.

VG kontaktet Sveriges sosialminister, Lena Hallengren, som ikke ønsket kommentere saken. Hun har tidligere erkjent at pandemien avdekket problemer ved landets eldreomsorg.

– Det er viktig at vi nå drar lærdom av det som har hendt for å gjøre den svenske eldreomsorgen sterkere, sa Hallengren til Aftenposten i fjor høst.

fullskjerm neste OLDEFAR: Arne holder Stella, datteren til Emilia, på sykehjemmet i Göteborg.

Hva skjedde egentlig i Sverige?

Da morfar Arne fikk diagnosen 6. april 2020, var coronaviruset relativt ukjent. Ingen land hadde fasiten på hvordan stagge smitten. Flere europeiske regjeringer, inkludert den norske, stengte ned samfunnet. Sverige holdt stort sett åpent.

Både norske og svenske myndigheter nedla besøksforbud på sykehjem, i et forsøk på å beskytte de eldste og mest sårbare. I Norge skjedde dette da regjeringen stengte ned 12. mars, i Sverige 1. april. For sent, ifølge den svenske coronakommisjonen. Smitten hadde allerede inntatt sykehjemmene.

Besøksforbudet varte også for lenge, mente kommisjonen.

«SVIKTET»: – Det sørgeligste er at han som elsket den svenske velferdsstaten, ble ofret da det gjaldt som mest, sier Emilia om morfarens død. Foto: Naina Helén Jåma / VG

– At så mange døde uten noen pårørende til stede er uakseptabelt, skriver den svenske coronakommisjonen, som mener regjeringen burde gjort unntak for beboere på sykehjem som hadde liten tid igjen å leve.

Mens det svenske besøksforbudet varte i seks måneder, opphevet Norge det nasjonale besøksforbudet i mai og oppfordret helse- og omsorgsinstitusjoner til å tilrettelegge for besøk «så langt det er mulig under covid-19».

For Arnes familie var det vondt å vite at morfaren lå syk uten å kunne få besøk. 94-åringen fikk heller ingen aktiv medisinsk hjelp, selv om familien ba om det, forteller Emilia.

– Det var bare å vente. Enten kom han til å bli bedre, eller miste livet, sier hun.

ARVEN ETTER ARNE: Dagen Emilia fikk beskjeden om at morfaren hadde gått bort, gikk hun på butikken og kjøpte inn masse frø. Nå er hun helt hektet på å stelle i hagen selv. Foto: Naina Helén Jåma / VG

– Alvorlige brister

Mangelen på aktiv legehjelp til covid-smittede var et strukturelt problem ved Sveriges sykehjem, ifølge den svenske Inspeksjonen for Vård og Omsorg (IVO).

En gransking av 847 pasientjournaler i 98 av de hardest corona-rammede sykehjemmene i Sverige, avdekket tilsynet «alvorlige brister» i eldreomsorgen.

– Vår gjennomgang viser at det er altfor mange mennesker på landets sykehjem som ikke har fått en individuell medisinsk vurdering, sa generaldirektør Sofia Wallström da IVO la frem rapporten, som slo fast at:

Rundt én av fem med mistenkt eller påvist covid manglet individuell legediagnose.

40 prosent av disse fikk heller ingen vurdering av sykepleier.

Under 10 prosent fikk fysisk legebesøk på sykehjemmet.

SYKEHJEMMET: Sveriges eldreomsorg er organisert slik at eldre skal bo hjemme så lenge som mulig. På Ekparken i Göteborg har de fleste beboerne en demenssykdom. Foto: Naina Helén Jåma / VG

Arne sovnet inn omtrent 10 dager etter han fikk diagnosen. Ettersom han var alene på rommet sitt da det skjedde, er det ukjent for familien hvorvidt døden inntraff 16. eller 17. april.

– Det føles som om vi har utradert en hel generasjon. Og det verste er at ingen bryr seg, sier Emilia mens hun scroller gjennom bilder av morfaren på mobilen. En gammel Arne i finstasen smiler i bryllupet hennes; en yngre Arne graver med en spade etter poteter.

VG kontaktet Göteborg stad, som har videreformidlet kritikken til sykehjemmet. De ønsker ikke å kommentere hverken enkeltsaken til Arne eller den generelle situasjonen sykehjemmet befant seg i våren 2020.

NESTEN SMITTEFRITT: Kun fire beboere ved Ekparken Vård- och omsorgsboende har så langt fått covid-19. Foto: Naina Helén Jåma / VG

Skylden ligger imidlertid høyere opp enn hos sykehjemmet, mener Emilia.

– Dette er en systemfeil. Vi er takknemlige for dem som var der på sykehjemmet, men vi har mistet all tillit til regjeringen og folkehelsemyndighetene, sier hun.

I Arnes journal leste familien at han fikk en form for palliativ behandling før døden inntraff, forteller Emilia.

– Utenfor all legeetikk

Flere sykehjem skal ha gitt smertelindrende behandling til beboerne – i flere tilfeller uten å informere pårørende først, ifølge Ingmar Skoog, lege og professor ved Göteborgs universitet.

– Det er utenfor all legeetikk. I visse tilfeller kan det ha økt risikoen for å dø, sier Skoog til VG på telefon.

Den svenske eldreomsorgen Svensk eldreomsorg er forskjellig organisert fra den norske. Sverige avviklet institusjonsordningen sin i 1992 og har gått over til et nytt og mindre kostbart system, som tar sikte på å få eldre til å bo hjemme så lenge som mulig. Kun de sykeste skal på særskilt boende (SÄBO), som minner om norske sykehjem, men har lavere medisinsk pleiedekning. Beboere i SÄBO leier sine egne leiligheter og oppmuntres til å leve så selvstendig som mulig. Sveriges regioner (fylker) har ansvar for eldreomsorgen. Kilder: UiO, SSB, Göteborgs universitet Vis mer

fullskjerm neste TITTA PÅ MEJ: – Vi har jo snart vært gift i 57 år. Jeg kan jo ikke dra fra henne, sier Klaus, som egentlig er for frisk for sykehjemmet i Göteborg, men vil passe på konen Helena (80), som lider av Alzheimer. Helena er tom i blikket, smiler hver gang Klaus er i samme rom.

Morfin lindrer smerte og roer ned pasienten, men det sløver også lungene slik at det blir vanskeligere å puste, forklarer Skoog, som også leder et senter for eldreforskning.

Et verdifullt liv

Slike beslutninger mener Skoog bunner i en «velmenende alderisme»: Yngre tar beslutninger på vegne av eldre, men glemmer at perspektivet på hva som er et verdifullt liv endres med alderen.

Klaus (80) vet hva Skoog snakker om. For tre år siden fikk konen hans, Helena (80), diagnosen Alzheimer, den vanligste formen for demens.

Sammen bor de på Ekparkens Vård- och omsorgsboende i Göteborg.

EKPARKEN: Noen har tegnet på vinduene ved sykehjemmet der Klaus og Helena bor. Foto: Naina Helén Jåma / VG

– De ansatte har vært fantastiske og har gjort en utrolig god jobb, sier Klaus.

Ved inngangen til det kommunale sykehjemmet, møtes alle besøkende av antibac-dispensere og munnbind innpakket i plast.

– Jeg tror ikke alle har vært like restriktive som vi har vært her, forteller enhetsleder Weronika Hålsjö Möller da VG kommer på besøk.

Helt siden begynnelsen av pandemien har Weronika gått etter personalet som en hauk og passet på at alle følger de reglene, forteller hun. Neglene skal være kortklippet, uten neglelakk. Har de vært i kontakt med en covid-smittet? Da er det rett ned og dusje.

STÅLKONTROLL: – Vi har vært kjempestrenge med munnbind, sier Weronika Hålsjö Möller, enhetssjef ved Ekparkens Vård- og omsorgsboende i Göteborg. Hun innførte besøksforbud før den svenske regjeringen og strenge smittevernregler for de ansatte i begynnelsen av pandemien. Foto: Naina Helén Jåma / VG

– Gjør man alt dette, tror jeg at man kan klare seg bedre, sier enhetslederen.

Ikke helt smittefritt

Ekparken klart seg godt gjennom pandemien så langt. Kun fire beboere har vært covid-smittet. Ingen av dem omkom.

Helt smittesikkert blir et sykehjem likevel aldri, forteller Weronika. Ansatte kan sjelden holde meteren til eldre som trenger hjelp til påkledning, vask og andre gjøremål.

– Det er sørgelig at det er blitt så feilaktig fremstilt i mediene. Nesten som om å komme på sykehjem er det samme som å bli avlivet, sier enhetslederen, som har sympati med kolleger med større utbrudd.

SOMMER I GÖTEBORG: Sverige ble hardt rammet av pandemien, men da VG besøkte i juli måned var smitten på et lavere nivå enn på lenge. Foto: Naina Helén Jåma / VG

Lege og eldreforsker Skoog tror imidlertid kritikken har banet vei for bedring. Sykehjemmene står sterkere stilt dersom det kommer en fjerde bølge til høsten, mener han.

Det tror også Lotta Dellve, en professor ved Göteborgs universitet som har sett nærmere på arbeidsstrukturen i den svenske eldreomsorgen.

– Det finnes fortsatt eksempler på steder der det er svikt, men stort sett har alle sammen forbedret rutinene sine, sier hun.

– Jeg er sikker på at det ikke blir den samme situasjonen igjen.