OKKUPERT: Ukraina ønsker nå forhandlinger for å evakuere sivile og soldater fra Mariupol. Bildet er fotografert 17. april 2022.

Eksperter: Ingen dialog mellom Russland og Ukraina nå

Til tross for at det har vært flere forsøk på fredsforhandlinger er det ingen dialog eller diplomati mellom landene for øyeblikket. – Farlig, sier professor Janne Haaland Matlary.

Ukraina vil igjen forsøke å forhandle med Russland.

De sier at de ønsker å bli enige med Russland om å la sivile og soldater forlate Mariupol, etter at Russland hevder å ha tatt havnebyen torsdag. Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj har avvist at Russland har tatt kontroll over byen.

Fredag gikk også Russland ut og sa at de har ambisjoner om å ta kontroll over det sørlige Ukraina i tillegg til Donbas i øst.

Professor innen sikkerhets- og forsvarspolitikk ved UiO, Janne Haaland Matlary, sier at en dialog med Russland kan bli krevende.

– Det har ikke vært noen reell forhandling så langt. Nå er det absolutt ingen ting som skjer politisk, sier Haaland Matlary.

Russland og Ukraina har flere ganger møttes til forhandlinger, men det har ikke ført noen vei.

DIPLOMATI: Professor Janne Haaland Matlary sier at det er ikke er noen dialog mellom Russland og Ukraina, og Vesten.

Fredag var EU-presidenten Charles Michel i samtaler med Putin. Da sa den russiske presidenten at han kun vil vurdere mulighetene for å møte Zelenskyj hvis det kommer «konkrete resultater» fra forhandlingene mellom den ukrainske og russiske delegasjonen.

Men ifølge Putin er ikke Kyiv interessert i å finne «gjensidige, akseptable løsninger», heter det i en uttalelse fra Kreml ifølge nyhetsbyrået Tass.

– Veldig farlig situasjon

Haaland Matlary beskriver situasjonen som farlig. Det er ingen dialog eller diplomati. Hun mener det nå er våpnene som bestemmer.

– Russland ønsker nå å krige helt til de har mer innflytelse, så kan de gå i forhandlinger, sier Haaland Matlary.

Men det kommer an på når Russland er fornøyd, og heller ikke da er det sikkert at de vil forhandle.

OKKUPERT: Ukraina ønsker nå forhandlinger for å evakuere sivile og soldater fra Mariupol. Bildet er tatt 21. april 2022. ØDELAGT: Mariupol skal torsdag ha blitt tatt av Russland. Bilder viser at byen nærmest er lagt i grus. Bildet er tatt 21. april 2022.

Det er heller ingen dialog mellom Russland og Vesten. Begge partene har utvist diplomater og stengt konsulater.

– Det er en veldig farlig situasjon. Selv om man er i krig må man ha kommunikasjonskanaler, sier Haaland Matlary.

– Vanskelig å stole på Russland

Ukraina og Russland har møttes til flere samtaler. I februar møttes de i Hviterussland og igjen i mars, men samtalene førte ikke til noen gjennombrudd.

Senere har det vært flere forsøk på slike viktige samtaler, men som det ikke ble noe av.

Professor Marianne Riddervold ved Høyskolen Innlandet og Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) forteller at forhandlinger foregår på to nivåer.

TILLIT: Forsker Marianne Riddervold sier det er vanskelig å stole på Russland, og dermed krevede å forhandle.

På det ene nivået er det diskusjoner om en fredsavtale og underveis diskuteres det mindre avtaler på et lavere nivå, som humanitære korridorer og fangeutveksling.

Gjennom krigen har flere av disse små forhandlingene ført frem. Men ofte er det vanskelig å stole på om Russland holder sin del av avtalen.

– Partene må ha et visst nivå av tillit til hverandre for at forhandlinger skal fungere. Akkurat nå er det vanskelig å stole på Russland, sier Riddervold.

Det har vært flere tilfeller der humanitær hjelp ikke har kommet seg inn i Mariupol, og evakueringer avbrutt fordi russiske styrker ikke har overholdt våpenhvilen.

Krigen kan pågå lenge

Mariupol er blant byene som Russland har angrepet hardest. Byen har vært stengt av og omringet i flere uker.

VG snakket torsdag med Alexandra som klarte å flykte fra Mariupol. I tre uker har hun og familien bodd i en kjeller mens bombene regnet rundt dem.

– Det er ingen by igjen. Alt er bombet og lagt i ruiner. Vi kunne ikke bli værende lenger, forteller Alexandra til VG

Det har vært mange forsøk på evakuering av byen, men flere ganger har det ikke gått fordi russiske styrker ikke opprettholdt våpenhvilen.

At en fredsavtale er på plass i nærmeste fremtid, er det få eksperter som tror.

Begge parter må være interesserte i å forhandle, de må være villige til å gi noe og de må føle at de tjener mer på forhandlinger enn å fortsette kampene.

Hverken Russland eller Ukraina er der nå, selv om dette kan endre seg sier Riddervold.

Haaland Matlary sier det er vanskelig å vite hvor langt Russland kommer til å gå, og hvor krigføringen vil ende. De tror begge at krigen kan pågå i lang tid hvis landene ikke kommer til en enighet.