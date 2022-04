PÅ VEI MOT MARIUPOL: En prorussisk konvoie avbildet på en vei inn mot Mariupo

Slik kan været stoppe Putins fremmarsj

Russlands varslede angrep i øst går tregere enn ventet. Hjelp fra oven – i form av regn – kan være en av forklaringene.

I slutten av mars erklærte russiske myndigheter at de ville trekke seg ut av Kyiv og andre områder nord i Ukraina for å konsentrere seg om Donbas-regionen. Militære eksperter spådde da at det trolig var byene Izium og Dnipro som var de neste målene.

Den store offensiven i øst har imidlertid latt vente på seg. Utfordringer rundt logistikk og rekruttering av nye soldater kan være noe av forklaringen – men også været kan være med på stikke kjepper i hjulene for Russland.

ØDELAGT: Ødelagt militærutstyr på en vei utenfor Kharkiv.

Regn skaper trøbbel

Tidligere denne uken spådde den ukrainske militæreksperten Oleksiy Arestovych en storm som ville vare i flere dager. Og ifølge Arestovych kan den hindre Putins angrepsplaner i Øst-Ukraina.

– Rett på linjen fra Kharkiv til Mariupol vil det regne i ti dager på rad, sa Arestovych i et intervju med den russiske journalisten Mark Feigin, skriver tyske Bild.

Flere nettsteder, deriblant weather.com, melder at regnværet i regionen trolig vil fortsette til neste fredag.

Og skyenes «støtte fra oven» kan potensielt tjene de ukrainske troppene godt: På grunn av den geografiske beliggenheten til Hviterussland, Russland og Ukraina gjør regnet brede landskap og uasfalterte veier ufremkommelige for de russiske styrkene.

VÅTE VEIER: Med regn kommer gjørme. Russiske styrker er avhengig av asfalterte veier for å komme seg frem i Ukraina.

Hovedlærer i etterretning og førsteamanuensis ved Forsvarets stabsskole, Tom Røseth, peker på våte marker som en viktig faktor i krigføringen i Øst-Ukraina. Så lenge klimaet er vått, er russiske styrker avhengig av veiene i landet.

– Russerne vil da bare kunne angripe byer som er ved etablerte veinett, og de er lettere å stoppe langsmed sånne akser, sier han.

GJØRMETID: En mann står på toppen av en ødelagt russisk stridsvogn nær Buzova i K

Kan ha forsinket invasjonen

Allerede før krigen startet i Ukraina mistenkte militæreksperter at invasjonen kunne ha blitt utsatt på grunn av været, skrev RedaktionsNetzwerk Deutschland. Med temperaturer rundt null var det relativt varmt i Ukraina i begynnelsen av året, noe som gjorde at bakken ikke lenger var frossen, men våt og bløt.

Det finnes et eget ord for fasen på russisk: "Rasputiza" – også kalt "gjørmetid".

Gjørmetid referer til to faser av året, om våren og høsten, hvor det regner relativt mye. Dette skjer spesielt når snøen smelter om våren, noe som fører til store vannmasser.

Og «Rasputiza» kan ha akkurat den effekten som Ukraina håper på: At russerne bare kan bevege seg på asfalterte veier.

EKSPERT: Oberstløytnant Palle Ydstebø.

Lange avstander

Oberstløytnant Palle Ydstebø sier til VG at fordelen til russerne i Øst-Ukraina, er at de i de separatiststyrte områdene vil ha bedre kontroll på hva som foregår. Men fortsatt må de få tilsendt forsyninger over landegrensene fra Russland – og forsvare seg mot stadige angrep fra Ukrainske styrker.

– For å kunne angripe med større styrker må de også kontrollere kritiske knutepunkter. Men så lenge Ukraina nekter de å bruke Kharkiv, tvinges de ut på mindre småveier, sier han.

Også de store avstandene i Ukraina skaper utfordringer for russerne. I utgangspunktet er russisk bakkekrig lagt opp til å foregå på hjemmebane, altså russisk territorium.

– Der er logistikken basert på faste depoter de kan falle tilbake på, og da trenger de ikke all verdens lastebiler til å kjøre frem forsyninger, våpen og soldater. Men nå angriper Russland Europas nest største land – det er store avstander og hundrevis av kilometer, og svært vanskelig å få frem forsyninger, sier Ydstebø.

VÅTE MARKER: Våte marker som en viktig faktor i krigføringen i Øst-Ukraina. Så lenge klimaet er vått, er russiske styrker avhengig av veiene i landet. Her er en ødelagt stridsvogn nær Kharkiv.

Men selv om været kan ha innflytelse på krigens utvikling, bør ikke effektene overvurderes. Før krigen startet, sa militæreksperten Gustav Gressel fra European Council on Foreign Relations»til Spiegel at været spiller liten rolle, skriver Bild.

Begrunnelsen han ga var at moderne stridsvogner ikke vil ha problemer i gjørme. Ifølge Gressel vil regnet kunne bremse ned kjøretøyene, men ikke nødvendigvis føre til at de setter seg fast.

Vil bli tørrere

Når det blir tørrere på bakken, utover mai måned, vil man kunne se en annen type krig, mener ekspertene. Med tørre marker kan angrep komme hvor som helst, erfarer Røseth.

– Det vil gi en ekstra dimensjon til krigen som vi ikke har sett så mye til så langt. Da vil ukrainerne blant annet måtte beskytte seg og holde posisjoner over en større flanke, sier Røseth.

Røseth peker blant annet på at ukrainerne trenger pansrede kjøretøyer, stridsvogner og antipanservåpen. De må kunne skyte ned russiske helikoptre og trenger å beskytte egne helikoptre med luftvern. Da blir det også viktig å ta ut russisk luftvern,