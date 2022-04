IKKE IMPONERT: Den pensjonerte slakteren Didier Vaquez mener ting var bedre før, da man kunne stole på at politikere holdt løftene sine og at folk kom på jobb om morgenen. I hagen sin hjemme i fødelandsbyen Bueil finner han roen.

Bensinprisene stiger, bygdefolket stemmer Le Pen: − Vi er møkk lei

BUEIL, NORMANDIE (VG) – Regjeringen vet ikke hva bensinen koster, sier Didier Vaquez (67). Han stemte på Marine Le Pen, akkurat som resten av den franske landsbygda.

– Vi er møkk lei.

Didier slår ut med armene. Her i Bueil, en søvnig landsby i Normandie, nordvest i Frankrike, er mange avhengig av bil.

– Regjeringen setter seg ikke inn i hvordan vi har det. De blåser i oss, sier 67-åringen, som er født og oppvokst i landsbyen.

Bensinprisene stiger i Frankrike. Kjøpekraften svekkes. Samtidig snakker den sittende regjeringen bare om Ukraina, mener Didier.

Derfor fikk lederen for ytre høyre-partiet Nasjonal samling stemmen hans under første valgomgang 10. april.

I morgen, søndag 24. april, er andre og siste runde. Da velger franskmenn hvem som skal styre landet i de neste fem årene: Emmanuel Macron eller Marine Le Pen.

KJØRER HAN LANDET I GRØFTA?: Didier stemte Marine Le Pen under første runde, men er usikker på om han kommer til å stemme på henne på søndag. PÅ «SLOTTSPLASSEN»: Didier Vaquez er stolt over jobben han har gjort med hagen hjemme i landsbyen Bueil, en liten togtur vest for Paris. Her dyrker han poteter, erter og løk. – Det er slottet mitt, sier han til VG.

Marine Le Pen har gjort bensinprisene til en fanesak. Hun lover å senke dem hvis hun blir president.

– Prisene skyter i været. Det kveler franskmennene og det beriker staten. Og det, det er ikke akseptabelt, sa presidentkandidaten i høst.

Kjøpekraft er det aller viktigste temaet for franske velgere under årets presidentvalg. Le Pen forsøker å appellere til dem som har lite å rutte med ved slutten av måneden, og lover å «gi franskmennene pengene og landet deres tilbake».

Info Slik vil Marine Le Pen senke bensinprisene Le Pen foreslår å senke merverdiavgiften på bensin og diesel fra 20 prosent til 5,5 prosent. For å gjennomføre det, må hun imidlertid først gå gjennom EU. Macron har innført et midlertidig tak på bensin- og gass-prisstigningen, og innført hjelpeordninger til grupper som er spesielt avhengig av bil i hverdagen. Kilder: BFMTV, TF1 Vis mer

– Regjeringen bryr seg ikke

Kritikere sier Le Pens økonomiske program er kostbart og vil ha usikker effekt, men billigere bensin klinger godt i ørene til Didier.

– Det gjør vondt, sier Didier om å fylle tanken.

Før betalte han 1,30–1,40 euro per liter bensin, sier han. I mars krabbet literprisen over 2-euro. Det er mye i et land der minstelønnen er snaue 1269 euro.

67-åringen er pensjonert og kjører mindre enn da han jobbet fulltid som slakter. Men etter at han og kona skilte seg og han måtte kjøpe henne ut av huset, begynte han å jobbe litt igjen for å få ting til å gå rundt.

LE PEN-LAND: Bueil er ingen gammel Le Pen-bastion, men innbyggerne her foretrakk henne både i 2017 og under første valgrunde i 2022. «Fankrike som vi elsker», står det på plakaten, med et ordspill på «M», som uttales som «aime» (liker). Jo lenger vekk fra byene i Frankrike, desto flere stemmer på ytre høyre-partiet, Nasjonal samling, ifølge en analyse publisert av Jean-Jaurès-instituttet etter første valgomgang. PÅ GRENSEN MELLOM BYGD OG BY: Bueil er godt tilknyttet hovedstaden med tog, i motsetning til den «ekte» franske bygda. Likevel er innbyggerne gjerne avhengige av bil for å komme seg rundt. Nærmeste bensinstasjon ligger 10 km unna Bueil, får VG opplyst.

– Regjeringen bryr seg ikke om det fordi de vet ikke hva bensinen koster, sier Didier og drar en kjent politisk vits, basert på en sann historie:

I 2016 ble en fransk høyrepolitiker spurt om prisen på en sjokoladecroissant (pain au chocolat), en stamvare på franske bakerier. Han gjettet 0.15 euro. I virkeligheten koster de omtrent 10 ganger så mye.

Bil er viktig for Marine Le Pens velgere.

Korrelasjonen mellom å være avhengig av bil i hverdagen og å stemme på Nasjonal samling, er sterkere enn for noe annet politisk parti, ifølge en valganalyse skrevet av Jérôme Fourquet ved det franske meningsmålingsinstituttet Ifop.

Info Dette er Le Pens kjernevelgere Jo lenger man fjerner seg fra storbyene, desto flere stemmer Le Pen, ifølge en valganalyse publisert av instituttet Jean-Jaurès etter første runde av presidentvalget. Mens Macron gjør det best i byene, stemmer bygdefolket heller Le Pen. Le Pen gjør det i tillegg best hos velgere som sier seg «svært avhengig» av bil: 29 prosent av denne gruppen stemte på henne, mot 24 prosent av gruppen som var «ganske avhengig» av bil og 19 prosent av dem som kun var litt avhengig. Macron gjør det best hos folk med høy utdanning, mens Le Pen sanker stemmer i arbeiderklassen og folk som jobber «på gulvet». Le Pen står sterkest hos velgere i aldersgruppen 35–49 og et 50–59. Macron, derimot, gjør det best hos de aller eldste velgerne. Kilder: Fondation Jean-Jaurès Vis mer

Le Pen-land litt som Trump-land

Macron og Le Pen har delt Frankrike i to – by mot land – og stilt de to opp mot hverandre, skriver Fourquet i valganalysen publisert av instituttet Jean-Jaurès.

Fourquet trekker linjer til konfliktlinjen som ble synlig i USA under valget av Donald Trump: En velutdannet byelite på den ene siden, mot bygdefolket med lavere utdannelse på den andre.

Bensinprisene var katalysatoren for den massive protestbevegelsen De gule vestene i 2018–2019.

Men, akkurat som da, handler raseriet på bygda nå om mer enn bare bensin og bil.

STENGTE: Ingen tok over driften av Bueils lokale kafé da eieren gikk av med pensjon. SPLITTER LANDET: Noen har tagget over Le Pen-plakatene i Bueil med skjellsordet «facho» (fransk slang for «fascist. SENTRUM: Det lokale postkontoret i Bueil.

Bueil mangler tjenester storbyfolket har. «Sentrum» består av et apotek, en butikk og en kebabsjappe.

Tannlegen skal ha gått av med pensjon, forteller en kvinne inne på det lokale legekontoret. Hun aner ikke hva hun gjør når legen hennes går av med pensjon, slik han gjerne vil. Kommunen fant ingen til å erstatte ham. Den andre legen er et par år unna pensjonsalder.

– Det blir problematisk, sier kommunens nestleder, Chantal Simonetti (75).

HOLDER SEG NØYTRAL: Varaordfører Chantal Simonetti (75) tilhører ikke et politisk parti, akkurat som ordføreren og resten av kommunestyret. Akkurat som i Norge, har Frankrike ofte tverrpolitisk samarbeid på lokale nivåer. STYRER SHOWET: Jean-Pierre Quirin (72) og Chantal Simonetti (75) jobber i Bueil kommune og har ansvar for at presidentvalget går ordentlig for seg. VENTER PÅ VELGERNE: Det luktet mugg i den gamle salen der Bueils 863 velgere skal avlegge stemme på søndag. Salen brukes ellers til møterom eller som gymsal for bestemødre.

En pendlerby

Coronapandemien startet en flyttebølge av parisere som drømte om hus og hage – luksus man skal ha god råd for å kunne påkoste seg i hovedstaden - til landsbyer som Bueil.

Problemet er bare at det har gjort Beuil om til en pendlerby. Det betyr lite ekstra inntekt til lokalsamfunnet.

Mange innflyttere vil ha togstasjonen i gangavstand, forteller Clara Trouplin (19), som er på vei ut av det lokale eiendomsmeglerkontoret sammen med kollegaen Jessie Lereffait (26).

I PRISGLANSEN: Clara Trouplin (19) og Jessie Lereffait (26) jobber i en bransje i vekst. Som Bueil-innfødte forstår de to godt at parisere har lyst å flytte ut av stresset og inn i den dovne byen deres. SELGER HJEMBYEN: Clara synes det er lett å argumentere for at boliginteresserte parisere skal velge Bueil som sitt nye hjem. – Det er familievennlig her, og koseligere enn i Paris, sier hun til VG.

Clara stemte på ytre venstres kandidat Jean-Luc Mélenchon første runde, og nå er hun usikker på hva hun skal stemme søndag.

Jessie derimot har ingen kvaler:

– Marine Le Pen.

– Ganske mange stemmer på Le Pen her?

– Ja, men ikke alle gjør det av de rette grunnene. Jeg tror at hun vil gjøre mye for de unge, og det er bra.

For å tiltrekke seg unge, har Le Pen blant annet lovet skattekutt for unge entreprenører og statsstøtte til unge som jobber parallelt med studiene.

– Du må ikke være redd

Le Pen vant i Bueil også i 2017, men siden da har det blitt mindre tabu å innrømme stemmevalget i Frankrike, ifølge franske analytikere.

– Stemte du på Marine Le Pen første runde?

Yveline (68) humrer. Hun har overhørt samtalen mellom Didier, den pensjonerte slakteren, og VG.

Didier skyter inn:

– Jeg sa det, jeg sa at jeg stemte på Le Pen. Du må ikke være redd.

– Nei da, jeg er ikke redd, men jeg stemte på Zemmour, sier Yveline.

FLIRER AV POLITIKERNE: Det ble mye latter da Didier og Yveline fikk rast fra seg. Én ting er sikkert, mente Didier, uansett hvem som blir valgt, vil de ikke holde det de lover. Marine Le Pen «kommer til å ha for mange rådgivere rundt seg» som blokkerer, tror han. FANT SAMMEN: Yveline har vært og handlet inn på den lokale butikken. Hun forteller Didier at hun har tre barnebarn, som hun vanskelig kan skjemme bort med pensjonistlønnen sin.

Den islamkritiske høyrepopulisten Éric Zemmour var lenge omtalt som jokeren i det franske valget. Til slutt gjorde han det dårligere enn meningsmålingene spådde, men han fikk 7 prosent, mer enn Sosialistpartiet og Republikanerne – de to store, tradisjonelle partiene – til sammen.

Yveline er overbevist om at livet ville vært enklere dersom regjeringen brukte mindre penger på flyktninger – akkurat som Zemmour og Le Pen lover.

– Det er uverdig, sier hun om minstepensjonen hun mottar.

– Men Macron sier det ville blitt borgerkrig hvis Le Pen blir president. Skremmer ikke det dere?

– Det har de sagt alle sammen siden Nasjonal Front ble stiftet, sier Didier, og viser til partiets gamle navn fra da Jean-Marie Le Pen, Marines far, opprettet det.

– Jeg tror det er for å legge press på folk, sier Yveline.

Likevel: Ingen av dem er sikre på at de vil stemme Le Pen på søndag. Didier sier han sist stemte litt med hjertet, litt med raseriet. Nå må stemme med hodet.

– Jeg er jo redd, som alle andre, sier 67-åringen og understreker at «det er veldig viktig å få frem at jeg ikke er rasist».

Ukraina-krigen har fått ham til å tvile. Han kvier seg for et Frankrike som trekker seg vekk fra EU, fra Nato-alliansen og fra det tysk-franske samarbeidet.

– Det er derfor man må tenke seg godt om. Man må virkelig tenke seg godt om.