Sverige og Finland har levert sine Nato-søknader

– Dette er et historisk øyeblikk, sier generalsekretær i Nato Jens Stoltenberg.

Finland og Sverige overleverte onsdag morgen sine Nato-søknader ved alliansens hovedkvarter i Brussel.

– Dette er en god dag og et kritisk øyeblikk for vår sikkerhet, sier Natos generalsekretær Jens Stoltenberg til pressen etter overleveringen.

Sveriges Nato-ambassadør Axel Wernhoff og hans finske kollega Klaus Korhonen overleverte søknadene onsdag klokken 8.

Brevene ble undertegnet av landenes utenriksministre tirsdag.

– Jeg vil ønske Sverige og Finlands forespørsel om å bli en del av Nato varmt velkommen. Dere er våre nærmeste samarbeidspartnere, og deres medlemskap i Nato vil øke vår felles sikkerhet, sier Stoltenberg.

– Dette er et historisk øyeblikk, sier han før pressekonferansen avsluttes.

Mandag ble det klart at Sverige ville søke om Nato-medlemskap etter at Finland gjorde det samme søndag.

I begge landene kom Nato-spørsmålet svært raskt på den politiske dagsordenen etter Russlands invasjon av Ukraina.

Vil ikke godkjenne medlemskap

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har sagt han ikke vil godkjenne at Sverige og Finland skal bli en del av Nato, før de imøtekommer tre krav:

Fjerne forbud mot våpeneksport til Tyrkia.

Gi sikkerhetsgarantier.

Stoppe å støtte terrorister i landet.

Erdogan uttrykket sine bekymringer flere ganger, og sa tidligst mandag at han ikke vil si ja til svensk og finsk medlemskap i Nato.

Samtidig sier Jens Stoltenberg at Tyrkia ikke kommer til å blokkere at landene blir en del av alliansen.

– Tyrkia er en viktig alliert. De har fremført noen bekymringer som vi må jobbe oss igjennom. Men de har også gjort det klart at de ikke har til hensikt å blokkere et svensk medlemskap, sa han i et møte med nordisk presse søndag i Berlin.

Ingen beslutning i dag

Tyrkias nøling om å godkjenne Finland og Sverige som medlemmer i Nato får allerede konsekvenser, skriver Aftonbladet.

Ifølge en Nato-kilde kommer ingen beslutning i dag, om å sette i gang søknadsprosessen. Det kan drøye til begynnelsen av neste uke, ifølge nyhetsbyrået TT.

Alle de 30 medlemslandene i Nato må godkjenne nye medlemsland.