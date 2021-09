TOMME HYLLER: Det mangler tusenvis av sjåfører i Storbritannia og butikker preges av tomme hyller.

Boris Johnson vil hente sjåfører fra EU

Den akutte transportkrisen tvinger nå Boris Johnson til å ta en Brexit-u-sving for å skaffe sjåfører fra EU.

Ifølge britiske medier skal nå britiske myndigheter være villige til å ta drastiske virkemidler i bruk i et forsøk på å håndtere transportkrisen som lammer landet i disse dager.

Statsminister Boris Johnson godkjente fredag en rask løsning med å utstede hurtig-visaer til sjåfører i EU-land for å avhjelpe den akutte sjåførmangelen som har ført til drivstoffmangel og tomme hyller i matbutikkene, ifølge The Guardian.

Bare for noen dager siden advarte Johnson ifølge Daily Mirror om at det kan være magert utvalg i butikkhyllene i flere måneder fremover selv om han han mener at problemet er midlertidig.

Nå har han altså måttet ta grep umiddelbart.

Sjåførmangelen er prekær og Storbritannia skal nå ha en manko på rundt 90.000 lastebilsjåfører, som følge av pandemien og Brexit. Siden Brexit har tusener av utenlandske sjåfører dratt hjem og mange klager over at omfattende papirarbeid og byråkrati gjør returen vanskelig. Pandemien har dessuten forhindret nye arbeidere fra skaffe seg opplæringen de trenger for å kunne bli godkjente sjåfører i Storbritannia.

STATSMINISTER: Boris Johnson åpner nå opp for å skaffe EU-sjåfører.

Den britiske organisasjonen for handel og tjenestenæring advarte fredag om at leveringskrisen ville vare til jul om ikke tiltak ble iverksatt.

– Langtransportsjåfører er limet som holder leveringskjedene sammen. Uten dem er vi ikke i stand til å flytte varer fra bondegård til lager og til butikkene. Med mindre nye sjåfører kommer i løpet av de neste 10 dagene er det uunngåelig at vi får betydelige problemer helt til jul, sier Andrew Opie, direktør i organisasjonen, ifølge The Mirror.

– Eneste utvei

Erik Mustad, redaktør for nettstedet britiskpolitikk.no og førstelektor i britiske og amerikanske studier ved Universitetet i Agder mener tiltaket var uunngåelig

– For å løse den umiddelbare krisen, så dette ut som den eneste utveien på kort sikt. Det blir kortvarige innreisetillatelse for for sjåfører. Dette ser ut som kommer i stand i dag. Tiltaket er nødvendig og dermed riktig å få på plass, sier han.

– Vil dette løse transportkrisen?

– Å løse denne krisen er nødvendig, spesielt med tanke på varer i butikker, helsevesenets leveranser og for å få bukt med de lange køene ved bensinstasjonene. Det er ikke bensinmangel men mer en frykt for at dette skal bli langvarig.

Det er litt tidlig å si hva dette betyr politisk for Johnson, mener Mustad.

– Men det er viktig at løsninger kommer på plass. Dette er jo et post-Brexit problem og noe paradoksalt at UK må «låne inn» sjåfører fra EU.

«Svært tidsbegrenset»

Det offisielle britiske statistikkbyrået har anslått at millioner av mennesker allerede møter tomme supermarkedshyller og estimerer at en av seks kunder sliter med å skaffe seg essensielle varer.

I tillegg til tomme butikkhyller og drivstoffmangel rammes og så helsevesenet og restauranter og serveringssteder av transportkrisen.

En talsperson for Regjeringen sa i går at de ville innføre «midlertidige tiltak for å unngå akutte problemer, men tiltakene vil være svært tidsbegrenset.»

Men Regjeringen presiserer at Storbritannia har fulle drivstofflagre og beroliger befolkningen med at det ikke er noen drivstoffmangel.