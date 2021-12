EVALUERT: Vi mislyktes åpenbart med å bekjempe Taliban, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt til VG i Riga.

Nato i ny rapport: Derfor mislyktes alliansen i Afghanistan

RIGA (VG) Nato lyktes med å hindre flere terroraksjoner fra Afghanistan etter angrepet mot USA i 2001 – men mislyktes i krigen mot Taliban. Nato var heller ikke i stand til å bygge en ny sterk stat.

Av Alf Bjarne Johnsen

– Vi gikk inn for å bekjempe terror. Oppdraget utviklet seg i retning av å bygge stat. Der mislyktes vi, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt til VG.

– Og vi mislyktes åpenbart med å bekjempe Taliban, legger hun til.

Utenriksministrene i forsvarsalliansen har onsdag morgen diskutert funnene i Afghanistan-rapporten fra Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.

Forsinket og sminket

Det er også et poeng at rapportene fra de militære ute i felten i Afghanistan var sminket av en optimisme det åpenbart ikke var grunnlag for, oppsummerer militæralliansen i sin gjennomgang av 20 år i Afghanistan:

Nato-rapporten beskriver det slik:

«Rapportene fra felten under ISAF-styrken og operasjonen Resolute Support var ofte forsinket og beheftet med prosedyrer som gjorde det vanskelig for de allierte til å vurdere situasjonen og å sende operasjonen i riktig retning», står det i et offentlig utdrag av sluttrapporten, som er publisert onsdag.

SLUTT: Tidligere statsminister Erna Solberg tok imot da de siste norske spesialsoldatene returnerte fra Kabul i juni. Kort tid etter at den siste Nato-soldaten var ute, kollapset den afghanske staten og Taliban overtok makten.

Åpen og ærlig

Etter at Nato-styrkene trakk seg ut i august, regjeringen til president Ashraf Ghani kollapset og Taliban igjen kunne overta makten i hovedstaden Kabul i løpet av timer, lovet Stoltenberg en «åpen og ærlig» vurdering i Nato av statens kollaps, og av Natos 20 år lange militæraksjon i Afghanistan.

Han ønsket selv å lede dette arbeidet.

Stoltenbergs rapport sier tydelig at Nato i fremtiden må unngå å ta forpliktelser som går ut langt over det opprinnelige formålet.

At det skjøre afghanske president-styret kollapset så raskt etter at Nato forlot Afghanistan, og at de militære styrkene også la ned våpnene uten kamp, var høstens største sjokk for lederne i den vestlige forsvarsalliansen.

Info Nato i Afghanistan I oktober 2001, få uker etter 11. september-angrepene, hjalp USA og andre vestlige land en allianse av krigsherrer og opprørere til makten i Kabul. * Bakgrunnen var at al-Qaida, som sto bak terrorangrepene, hadde sin base i det da Taliban-kontrollerte landet. * USA og Nato hadde på det meste over 150.000 soldater i Afghanistan. De avsluttet sine kampoperasjoner i 2014, og de siste utenlandske soldatene har nå forlatt landet. * Norge bidro den siste tiden med i underkant av 100 personer i den Nato-ledede styrken. * 34 prosent av afghanerne levde i 2012 under fattigdomsgrensa, men Verdensbanken anslår at andelen i dag er 72 prosent. * Krigen anslås å ha kostet minst 160.000 mennesker livet siden 2001, blant dem minst 43.000 sivile. * Nesten 2,5 millioner afghanere er ifølge FN registrert som flyktninger, men det antas at ytterligere 1,5 millioner afghanere lever som uregistrerte flyktninger i Pakistan og rundt 2,8 millioner i Iran. * Taliban erobret tidligere i år store deler av landet og inntok 15. august også hovedstaden Kabul. Kilde: NTB Vis mer

«Vi må erkjenne at det er noen vanskelige lærdommer som NATO må trekke. At vi gjennom mange år ikke har klart å bygge sterkere afghanske sikkerhetsstyrker enn det vi så, sikkerhetsstyrker som kollapser så raskt, sa Stoltenberg til VG 18. august.

Jens Stoltenberg besøkte Afghanistan 29. februar i fjor.

Trening av nasjonale styrker

I sluttrapporten tar Nato også selvkritikk for at man overvurderte evnen til å trene opp afghanske styrker som selv kunne ta ansvaret for landets sikkerhet den dagen Nato trakk seg ut:

«Fremtidige trenings- og rådgivningsoppdrag må nøye overveie politiske og kulturelle normer hos vertsnasjonen, og dens evne til å gjøre seg nytte av kapasitetsbygging og trening», står det i rapporten.

Nato-sjefen har varslet en pressekonferanse i Riga senere onsdag ettermiddag.

Ekstremt høy terskel

Den delen av operasjonen i Afghanistan som Nato virker mest fornøyd med, er den massive evakueringen etter Talibans maktovertagelse, hvor luftbroer til mange nasjoner klarte å få fraktet ut mer enn 120 000 mennesker fra Kabul i løpet av tre uker.

Anniken Huitfeldt understreker at engasjementet i Afghanistan ikke må hindre Nato også i fremtiden må kunne bruke militær makt mot terrorgrupper.

– Men terskelen for bruk av militær makt må være ekstremt høy, sier utenriksministeren.

Norske myndigheter har allerede gått kritisk igjennom det norske engasjementet i Afghanistan. I 2016 leverte tidligere utenriksminister Bjørn Tore Godal en kritisk rapport som også slo fast at statsbyggingen i Afghanistan hadde mislyktes.

– Godal-rapporten står seg godt, sier Huitfeldt.