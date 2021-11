For andre gang på under en uke har Magdalena Andersson (S) blitt godkjent som statsminister av Riksdagen i Sverige.

Magdalena Andersson valgt til statsminister i Sverige

For andre gang på under en uke har Magdalena Andersson (S) blitt godkjent som statsminister av Riksdagen i Sverige.

Av NTB

Publisert: Nå nettopp

Av Riksdagens 349 medlemmer stemte 173 mot henne. For å få parlamentarisk mandat i Sverige trenger man ikke et flertall i ryggen, man må bare unngå at et flertall stemmer imot.

Etter planen skal Magdalena Andersson, som er partileder for Socialdemokraterna, lese opp regjeringserklæringen sin på tirsdag, og formelt tiltre som statsminister tirsdag eller onsdag etter møte med kongen.

Ved avstemmingen sist uke var det 174 som stemte imot Andersson, én stemme unna flertall. Mandag stemte 101 for og 75 stemte blankt.

Det betyr at en representant fra den konservative siden, som består av Moderaterna, Kristdemokraterna og Sverigedemokraterna, stemte blankt ved mandagens avstemming.

Nå skal Andersson lede en ettpartiregjering, og blir med det Sveriges første kvinnelige statsminister.

Første kvinnelige statsminister

Flere av de andre svenske partilederne benyttet anledningen mandag til å gratulere både Andersson, landet og seg selv med at Sverige får sin første kvinnelige statsminister.

– Det betyr mye for mange jenter å se at dette glasstaket knuses, sa Centerpartiets partileder Annie Lööf.

Også partileder for Vänsterpartiet, Nooshi Dadgostar, og det uavhengige riksdagsmedlemmet Amineh Kakabaveh omtalte anledningen som viktig og historisk.

– Jeg har fått tusenvis av brev fra velgere, både menn og kvinner, gutter og jenter, som sier hvor viktig det er at Sverige får en kvinnelig statsminister, sa Kakabaveh fra talerstolen før avstemmingen.

Snart valg

Før Riksdagen stemte inn Andersson for andre gang, holdt partilederne sine stemmeforklaringstaler. Partileder Ulf Kristersson fra Moderaterna (M) skulle nok gjerne selv blitt statsminister – men forklarte at det ikke er mulig før valget 11. september neste år.

– Ett eneste mandat til så blir det maktskifte. Bare ett mandat, sa Kristersson.

Partilederen gratulerte samtidig Andersson med muligheten til å få arbeide med et «veldig bra budsjett.»

Magdalena Andersson ble først valgt til regjeringssjef sist onsdag. Bare syv timer senere gikk hun av som statsminister etter at Miljöpartiet trakk seg fra regjeringssamarbeidet.

Partiet valgte å gå ut av den ferske regjeringen ettersom den ikke fikk vedtatt sitt foretrukne budsjettforslag. Centerpartiet trakk sin støtte til budsjettforslaget, og dermed ble opposisjonens budsjett vedtatt.

Regjerer på opposisjonens budsjett

Den nye regjeringen skal sitte i knappe ti måneder fram til valget og regjere med et statsbudsjett som er forhandlet fram av opposisjonen. Det gir lite politisk handlingsrom for Andersson.

På vei inn i Riksdagen mandag fikk leder for det høyrepopulistiske partiet Sverigedemokraterna spørsmål om hvor stor mulighet den nye regjeringen har til å overleve fram til valget.

– Alternativet er nyvalg, og det er det ingen som vil ha, så hun har vel ganske gode forutsetninger, sa Jimmie Åkesson.

– Man kan jo tenke seg at regjeringen blir mer edruelig når de slipper å forhandle med Miljöpartiet.