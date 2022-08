DEMONSTRASJONER: Flere mennesker møtte opp utenfor Trump Tower i New York på tirsdag for å vise støtte og motstand til den tidligere presidenten.

Ransakelsen hos Trump: − Kan hjelpe ham politisk

FBIs ransaking av Donald Trumps Florida-bolig skaper raseri blant hans tilhengere. Dette kan Trump dra nytte av dersom han velger å stille til presidentvalg i USA i 2024, sier USA-ekspert.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Ifølge flere amerikanske medier er bakgrunnen for ransakingen av Mar-A-Lago etterforskningen av hemmeligstemplede dokumenter.

Den tidligere amerikanske presidenten har bekreftet at agentene var i Mar-a-Lago:

– De brøt seg til og med inn i safen min.

Han var ikke selv tilstede under ransakelsen, i følge CNN.

– Mitt vakre hjem, Mar-A-Lago i Palm Peach, Florida, er nå under beleiring, ransakning og er okkupert av en stor gruppe FBI-agenter, sa Trump i en uttalelse mandag kveld.

CNN skriver at han ikke ønsker å kommentere bakgrunnen for ransakelsen.

Verken Justisdepartementet eller Det hvite hus ønsker å kommentere saken overfor CNN. Det gjør heller ikke FBI, skriver AFP.

Det hele skal omhandle graderte dokumenter som Trump beskyldes for å ha oppbevart ulovlig i denne boligen i Florida.

AFP får opplyst fra flere kilder at ransakelsen knytter seg til 15 bokser med dokumenter, som den tidligere presidenten måtte levere tilbake til nasjonalarkivet i februar.

Trump hadde tatt med seg dokumentene etter at han gikk av som president, og ifølge nasjonalarkivet var enkelte av dokumentene hemmeligstemplede.

ETTERFORSKES: - Demokratene bryter seg inn i hjemmet til USAs 45. president, sier Donald Trump i en uttalelse.

Lang vei til tiltale

– Han den første tidligere presidenten som blir etterforsket av føderalt politi. Det er historisk, sier Sofie Høgestøl, USA-ekspert og strafferettsforsker, til VG.

Det er fortsatt uklart hvilke konsekvenser ransakelsen vil ha for den tidligere presidenten.

– Det er en lang vei fra det å etterforskes til at det blir tatt ut en tiltale, sier eksperten.

Høgestøl sier at det er få detaljer rundt etterforskningene mot Trump som er offentliggjort. Det er mye vi ikke vet.

– Avdekket straffbar handling

– Det vi kan si med sikkerhet er at FBI har avdekket en straffbar handling som de mener det finnes bevis for hjemme hos Trump. Så har de gått til en dommer og overbevist denne dommeren om at de skal få lov til å ransake hjemmet hans. Det har de fått.

For Høgestøl er det spesielt ett spørsmål som blir viktig fremover:

– Denne FBI-etterforskningen som utvikler seg nå: Er den begrenset til anklagen om at han har oppbevart graderte dokumenter i sitt eget hjem, eller er det første steget i en større og mer omfattende etterforskning mot Trump?

HISTORISK: Aldri før har en tidligere president fått sitt hjem ransakt, sier Sofie Høgestol er USA-ekspert og strafferettsforsker.

Sent i juli ble det bekreftet at Justisdepartementet i USA etterforsker Donald Trumps handlinger og forsøk på å omstøte valgresultatet i 2020.

Dette inkluderer også Trumps rolle i stormingen av kongressen 6. januar 2021.

Washington Post viser til fire kilder som bekrefter etterforskningen. Spesielt presidentens samtaler og telefonlogger skal være av interesse.

Justisdepartementets etterforskning er atskilt fra 6. januar-komiteens etterforskning.

– Donald Trump har klart å gjenvinne støtten i partiet

Donald Trump skriver at denne ransakelsen skjer fordi demokratene ikke ønsker at han skal stille som presidentkandidat i 2024.

Flere tror nemlig at han vil stille og etter ransakelsen mandag, har flere republikanere vist sin støtte til Trump.

Blant de var Republikanernes leder i Representantenes hus, Kevin McCarthy, som på Twitter lovte en etterforskning av Justisdepartementet når republikanerne igjen sitter med makten.

– Dette viser at Donald Trump har klart å gjenvinne støtten i partiet, mener Sofie Høgestøl.

Dette er også Sigrid Rege Gårdsvoll, kommentator i Amerikanskpolitikk.no, enig i.

– Om Trump har lyst til å bli Republikanernes presidentkandidat så tror jeg han enkelt kan bli det, sier kommentatoren.

KOMMENTATOR: Sigrid Rege Gårdsvoll tror etterforskningene mot Trump kan bli brukt politisk.

Gårdsvoll tror også at disse etterforskningene mot Trump til en viss grad kan hjelpe ham.

– Han kan hevde seg forfulgt politisk, slik som han allerede gjør nå, mener kommentatoren.

Det er spesielt Trumps rolle i stormingen av kongressen kommentatoren mener kan ha betydning for sjansene hans som presidentkandidat.

– Jeg tror ingen av Trumps tilhengere bryr seg spesielt mye om noen dokumenter som er feilhåndterte. Det kan se ut til at dersom han har hatt en større rolle i stormingen, så kan det bety en knekk for hans popularitet, sier kommentatoren.

Komiteen som har etterforsket stormingen har lovt å komme med alle sine funn før året er omme, i følge NPR.org.