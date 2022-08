KRIGSFLY: Kinesiske krigsfly som brukes under militærøvelsen utenfor Taiwan, på et bilde sendt ut av det kinesiske forsvarsdepartementet.

Taiwansk ambassadør: − Vi har holdt tilbake

Kinas militære opptrapping utenfor Taiwan, viser at de er forberedt på en mulig invasjon, mener Taiwans utsending til Norge og Sverige.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

I forkant av at Kinas massive militæroperasjon, som i løpet av helgen vil omringe hele Taiwan, ga den lille øystatens utsending til Norge og Sverige, ambassadør Vincent Yao, et eksklusivt intervju til VG.

– Vi står klar til å stå imot kinesisk aggresjon, sa Yao.

Siden har Kina flyttet krigsskip inn i Taiwanstredet, skutt ballistiske missiler over øya og krenket taiwansk luftrom både med jagerfly og kamphelikoptre.

VG har bedt Yao svare på fem spørsmål om militærøvelsen, og hvordan Taiwan reagerer på den. Svarene er sendt VG skriftlig, via den krypterte applikasjonen Telegram.

I LUFTA: Kinesiske krigsfly som deltar i øvelsen får påfyll av drivstoff mens det er på vingene.

– Hva er din reaksjon på den kinesiske militærøvelsen?

– Vi fordømmer de aggressive og uforsvarlige handlingene til Kina, som truer Taiwans nasjonale sikkerhet, undergraver fred og stabilitet i regionen og påvirker internasjonal handel og skipsfart, svarer Yao.

–Vi har holdt tilbake, men har trappet opp vår militære beredskap og følger situasjonen nøye. Vi krever at Kina stopper de krigførende handlingene umiddelbart, fortsetter han.

Det har Kina ingen intensjon om: Øvelsen skal øke i styrke og omfang de neste dagene, og kan fungere som forstadiet på en invasjon, dersom det skjer en eskalering av krisen, har det kinesiske forsvaret advart.

– Aggressive

– Frykter man at missilene som er skutt over Taiwan skal føre frem til faktisk treff på øya?

– Kinas bruk av ballistiske missiler i luftrommet nordøst og sørvest for Taiwan påvirker særlig sikkerheten til fly og fartøy fra alle land som passerer gjennom områdene. Den hensynsløse og aggressive militære aktiviteten i Taiwanstredet bør fordømmes og stoppes umiddelbart.

– Ser dere på øvelsen som en forberedelse til en faktisk invasjon?

– Vi tror Kinas hærstyrker har forberedt seg på å ha en beredskap i Taiwanstredet. Det kinesiske kommunistpartiet har aldri fordømt bruken av makt mot Taiwan. Man kan ikke utelukke at Kina vil sette i gang et faktisk angrep, sier Yao.

Taiwan har styrket eget forsvar for å sørge for at Kina vil tenke seg nøye om før krigshissing fører til faktisk krig, sier utsendingen.

– Gjennom å styrke våre asymmetriske krigføringsevner og samarbeide tett med våre sikkerhetspartnere, er Taiwan fast bestemt på å forsvare vår frihet og demokratiske livsstil.

OPPSKYTNING: Missiler skytes ut av fra fastlandet, i retning luftrommet rundt Taiwan, på et bilde sendt ut av det kinesiske militæret.

Sender signal

– Vil øvelsen blokkere forsendelsen av eksport-/importvarer? Kan det føre til mangel på varer i Taiwan?

– Taiwan har klart å fortsette transporten under Kinas militære trusler, derfor har det ikke vært mangel på varer. Det er også verdt å merke seg at blokkering av internasjonale handelsruter i regionen også vil skade Kinas økonomi alvorlig.

Yao mener Kinas intensjon er å sende et signal til Taiwan og andre land som handler i regionen om at Kina har evnen til å kontrollere farvannet rundt øya.

– Kina har også kommet med falske påstander om at Taiwanstredet ikke utgjør internasjonalt farvann og at Kina har suverenitet og jurisdiksjon til Taiwanstredet. Resten av verden bør avvise en slik påstand og fortsette å praktisere navigasjonsfrihet i Taiwanstredet, mener han.

AMBASSADØR: Vincent Yao er Taiwans utsending til Norge og Sverige. Hverken norske eller svenske myndigheter anerkjenner Taiwan som selvstendig land, og har ikke bilaterale, diplomatiske forbindelser.

– Hvor god er den taiwanske forsvarsevnen, og hvor sikker føler du deg på at USA vil overholde sitt løfte om å forsvare Taiwan?

– Taiwans militære kapasitet er rangert som den 26. i verden, og den er fokusert på å forsvare militære trusler fra Kina. Taiwan kan ikke og vil ikke delta i noe våpenkappløp med Kina, men vi vil investere i å utvikle vår militære kapasitet klokt for å sikre at vi har en sterk avskrekkende evne, sier Yao og legger til.

– Vi tror også at vår viktigste sikkerhetspartner, USA, vil oppfylle sine sikkerhetsforpliktelser overfor Taiwan.

PS: Norge anerkjenner ikke Taiwan som et uavhengig land, og ambassadør Yao har dermed ikke diplomatisk status i Norge, men regnes av norsk UD som «leder for det taiwanske representasjonskontoret».

Dette er konflikten om Taiwan:

Konflikten går tilbake til borgerkrigen i Kina. Da kommunistene seiret i 1949, tok nasjonalistene base på Taiwan.

Kina ser fortsatt på Taiwan som en opprørsprovins, og fordømmer alle skritt mot selvstendighet.

Taiwan er et selvstyrt demokrati med 24 millioner innbyggere. Regjeringen der ønsker skritt mot mer offisiell selvstendighet.

I 2016 nektet Taiwan å akseptere Kinas doktrine om at Taiwan er en del av «ett Kina», og Beijing brøt all formell kontakt.

Kina boikotter alle land som anerkjenner Taiwan som selvstendig stat. Norge anerkjenner ikke Taiwan.

Heller ikke USA anerkjenner Taiwan som selvstendig, men har en rolle som beskyttelsesmakt.

Kilde: Store Norske Leksikon/NTB/Wikipedia