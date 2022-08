Bildrapet i Sverige: Politiet mistenker æresdrap

Lørdag ble en kvinne påkjørt og drept på Hisingen i Göteborg. To brødre er siktet for å ha drept sin egen mor, og politiet mistenker æresdrap.

– Vi har kjørt på moren vår, skjønner du?

På en video publisert på sosiale medier kan man se innsiden av en bil. Frontruten er delvis knust, og deler av karosseriet er ødelagt.

Ifølge Expressen hadde den 38 år gamle kvinnen blitt oppringt av sønnene lørdag 30. juli og blitt bedt om å pakke en veske med klærne deres. De ville flytte til besteforeldrene fordi moren hadde truffet en ny mann.

Mens fembarnsmoren ventet med vesken utenfor hjemmet sitt ,sammen med det som omtales som hennes nye kjæreste, ble de begge påkjørt i Långströmsgatan på Hisingen i Göteborg.

– De er kanskje døde

Politiet trodde først at det var snakk om en trafikkulykke, men konkluderte samme dag med at de var påkjørt med vilje. Rundt midnatt ble det klart at kvinnen var død. Hennes antatte kjæreste hadde alvorlige skader.

Onsdag var det fengslingsmøte mot de fire som er siktet for å ha vært innblandet i drapet: To brødre, 17 og 22 år gamle, og deres farmor og farfar.

De to brødrene er siktet for drap og drapsforsøk. Deres besteforeldre i 60-årene er siktet for å ha beskyttet lovbrytere.

De to mennene i Mercedesen filmet seg selv på direkte i sosiale medier kort tid etter at hun ble påkjørt.

– Når noen bedriver hor, så sender vi dem i graven. En hore til mor, så skjer slikt, sier en av dem i videoen.

I videoen på den ene sønnens profil skal han ha henvendt seg til faren til kvinnens nye kjæreste.

– Vi kjørte over din sønn og vår mor. Nå kan dere kjøre til sykehuset og lete etter dem. De er kanskje døde, vi vet ikke, sier en av sønnene.

Lo i retten

Ifølge avisen Expressen er alle de siktede romfolk. Påkjørselen skal ha skjedd etter at det var blitt forsøkt å avholde et tradisjonelt konfliktråd mot moren, en såkalt romani kris, ettersom kvinnens sønner mente moren hadde vært utro. Forholdsspørsmål er vanlige i slike konfliktråd, og straffen kan være bøter eller utfrysing. Ifølge den drepte kvinnens mor ble rådet aldri avholdt, ifølge Göteborgs-Posten.

Påtaleansvarlig Hediye Kurt sa i fengslingsmøtet onsdag at deres hovedteori i etterforskningen er at det er snakk om et æresdrap som følge av morens forhold.

– Hvis det kan bevises at det er et æresmotiv, har det betydning for straffutmålingen. Da er det mer alvorlig, sier hun.

Da den eldste broren under fengslingsmøtet fikk vite at han ble varetektsfengslet, lo han, ifølge Göteborgs-Posten. Dette skal ha fått pårørende til å reagere kraftig, og det ble oppstyr i rettssalen.

Mannen nekter straffskyld, opplyser hans forsvarer Maria Sanner.

Også den yngre broren nekter straffskyld. Han kom gråtende inn i rettssalen og ba om unnskyldning for dette.

– Du får gråte, du kan få papirtørkle av oss, svarte dommeren. Flere andre i salen gråt også.

Den yngre broren er under 18 år, og hans forsvarer Nan Sahlén ba retten ta hensyn til dette, men han ble likevel varetektsfengslet på grunn av den alvorlige siktelsen.

Ble truet

Svenske medier har gått gjennom kvinnens aktivitet i sosiale medier i dagene og ukene før hun ble drept. I løpet av den første uken i juli sender hun direkte flere ganger.

I en video 8. juli forteller hun at hun har forlatt sin mann, faren til hennes barn. Han sitter i fengsel, ifølge Expressen.

Hun sier hun ikke vil ha noe å gjøre med ham eller hans familie – men hun vil ikke forlate sine barn. Hun ba om at barna ikke skulle blandes inn.

Ifølge Göteborgs-Posten kom det trusler om grov vold da hennes antatte nye kjæreste dukket opp i bakgrunnen av en video.

Hun ga også livstegn fra seg i en video 12. juli. Der sier hun at hun elsker sine barn og ber folk om ikke å hetse dem, ifølge Aftonbladet.

Tidligere domfelte

De to brødrene er begge tidligere domfelte for lovbrudd som inkluderer tyveri, underslag og narkotika. Den eldre broren har mest alvorlig kriminalhistorikk. Navnet hans forekommer et titalls ganger i strafferegisteret, ifølge Göteborgs-Posten.

Men ingen av dem har noen grove voldslovbrudd bak seg.

I tidligere dommer er det påpekt at de vokste opp i et hjemmemiljø der det forekom både vold og misbruk.

Den eldre broren ble i begynnelsen av 2022 dømt til seks måneders betinget fengsel for å ha stjålet en campingvogn. Fengselsdommen ble betinget som følge av at problemer med psykisk helse og en historikk med narkotikabruk og pengespill. Men han dukket aldri opp for oppfølging.

Den yngste broren ble i april dømt for å ha stjålet en stor mengde verktøy og så forsøkt å selge dem sammen med sin eldre bror. Før dette var han ustraffet, ifølge Aftonbladet.