RØYKSKY: Dette bildet skal være tatt rett etter at bilbomben gikk av i sentrum av Melitopol mandag morgen. VG har vært i kontakt med nettstedet Ria-Melitopol, som bekrefter at det er de som har tatt bildet.

Eksplosjon i russiskokkuperte Melitopol – skal være ukrainsk sabotasje

De Kreml-utpekte myndighetene i Melitopol bekrefter eksplosjonen i sentrum av byen. Ifølge lokale medier skal ukrainske motstandsfolk stå bak.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Eksplosjonen skal ha skjedd ved et administrasjonsbygg i byen. De prorussiske myndighetene i Melitopol har klassifisert eksplosjonen som et terrorangrep, ifølge RIA Novosti.

– I morges fant en terrorhandling sted i Melitopol, med mål om å destabilisere det fredelige livet i byen, hevder lokale Kreml-utpekte myndigheter i en uttalelse. De skriver at en bil med eksplosiver eksploderte i sentrum av byen klokken 08.00 om morgenen.

To personer ble skadet i eksplosjonen, som først ble omtalt som en bilbombe.

Nyhetsbyrået Nexta skriver at den prorussiske kollaboratøren Ievhen Balykij, som Kreml har utpekt som leder i det okkuperte området, skal ha vært i nærheten da bilen eksploderte.

Melitopol havnet tidlig under russisk kontroll:

Ifølge lokalavisen Dyaloh bor Balykij i området hvor eksplosjonen fant sted. Avisen hevder ukrainske motstandsfolk står bak eksplosjonen.

Det russiske nyhetsbyrået Tass skriver imidlertid at de lokale Kreml-utpekte myndighetene avkrefter at Balykij bor i området, eller at angrepet var rettet mot ham.

På bilder kan man se mørk røyk stige opp fra stedet.

Ria-Melitopol – et ukrainsk lokalavis som ikke må forveksles med russiske Ria Novosti – skriver på Facebook at området rundt eksplosjonen er sperret av. Nyhetsbyrået har publisert et bilde av en skadet kvinne som blir fraktet bort i båre kort tid etter eksplosjonen.

Nyhetsbyrået hevder Balykijs kusine ble skadet i angrepet.

Ordfører Ivan Federov i Melitopol ble tidlig i invasjonen bortført av russiske styrker:

I byen, som ligger i fylket Zaporizjzja, har en motstandsbevegelse den siste tiden gjennomført flere angrep mot de russiske styrkene som siden februar har okkupert byen.

Den 18. mai skal de ifølge BBC ha gjennomført en sabotasjeaksjon som avsporet et pansret russisk militærtog. Russiske soldater har blitt funnet døde i Melitopols gater, og broer inn til byen har blitt sprengt for å kutte Russlands forsyningslinjer.

– Dette er våre geriljasoldater, etterretningstjenester og soldaters arbeid. De gjør denne jobben sammen, sa den ukrainske Melitopol-ordføreren Ivan Fedorov til BBC forrige uke. Fedorov ble tidligere i krigen bortført av russiske styrker, og sluppet fri i en fangeutveksling.