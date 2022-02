POPKORN OG SMS: Rettssaken mot Curtis Reeves (79) begynte mandag – åtte år etter at han drepte en mann som kastet popkorn på ham. Reeves nekter straffskyld.

Politimann drepte mann som tekstet på kino – hevder det var selvforsvar

En pensjonert politimann fra Florida er tiltalt for å ha drept en mann som sendte tekstmeldinger under en kinoforestilling. Rettssaken begynte mandag.

Av Kari Spets

Publisert: Nå nettopp

Det var helt tilbake i januar 2014 at Curtis Reeves (nå 79) skjøt og drepte Chad Oulson (43) etter at de to begynte å krangle om sistnevntes mobilbruk under visningen av filmen «Lone Survivor» i Wesley Chapel i Florida.

Ifølge Oulsons kone Nicole, sendte han tekstmeldinger til barnevakten, skriver CNN. Parets datter var på det tidspunktet nesten to år gammel.

CNN skriver at Reeves konfronterte Oulson med tekstingen, hvorpå førstnevnte forlot setet sitt for å klage til en kinoansatt. Da han returnerte, kastet Oulson en boks popkorn på ham.

Den tidligere politisjefen tok da frem en pistol og skjøt Oulson, som senere døde på sykehuset. Oulsons kone ble skutt i hånden.

Reeves nekter straffskyld.

Aktor: Ble drept fordi han kastet popkorn

I sitt innledningsforedrag sa Reeves’ forsvarere at han skjøt Oulson i selvforsvar fordi han fryktet at Oulson ville slå til ham eller angripe ham, ifølge New York Post.

De argumenterte med at Reeves hadde en følelse for hva som var farlig etter sine 27 år i Tampa-politiet.

– Dette handler ikke om popkorn, sa forsvarer Dino Michaels til juryen.

– Dere vil få se at det var et angrep før popkornet ble kastet.

Aktoratet på sin side mener derimot at Oulson ble skutt og drept nettopp fordi han kastet popkorn.

– Det er ingen grunn til å drepe noen, sa assisterende statsadvokat Scott Rosenwasser.

I RETTEN, 2014: Curtis Reeves tørker tårer mens han lytter til datteren sin under kausjonshøringen.

I Florida finnes det en lov som heter «Stand your ground» som kort fortalt gjør at en person har rett til å forsvare seg, også drepe, dersom man har rimelig grunn til å tro at man står i fare for å bli drept eller alvorlig skadet.

Tøffe år for drapsofferets kone

Rettssaken har blitt utsatt flere ganger, blant annet på grunn av coronapandemien. Men mandag var det hele altså i gang.

Drapsofferets kone, Nicole Oulson, har hatt åtte tøffe år, forteller advokaten hennes TJ Grimaldi til CNN mandag.

Han kaller utsettelsene pinlige og sier at de kun har vært til fordel for Reeves. Han ble løslatt mot kausjon i 2014 og dermed fikk tilbringe tiden med familien sin – riktignok i husarrest, ifølge Fox 13 Tampa Bay.

Drapsofferets kone Nicole Oulson lytter til vitnemål i retten i 2014.

Samtidig har Nicole Oulson måttet navigere det å være alenemor samtidig som hun har sørget over mannen sin, påpeker Grimaldi.

– Selv om rettssaken tvinger henne til å gjenoppleve denne situasjonen som hun helst vil glemme, kan hun knapt vente til dagen da rettferdigheten skjer fyllest, Curtis Reeves er funnet skyldig og må tilbringe resten av sitt liv i fengsel, sier advokaten.

Livstid i fengsel venter Reeves hvis han blir dømt. Rettssaken er ventet å vare i tre uker.