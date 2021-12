PROTESTERTE: Demonstranter tok til gatene i Paris 18. desember for å si «nei til vaksinepasset», den nye og strengere varianten av coronapasset som franske myndigheter vil innføre i januar.

Derfor sverger Frankrike til coronapass

Da man måtte ha coronapass for å drikke vin på fortauskafé i Frankrike, bestemte hundretusener av verdens mest vaksineskeptiske befolkning for å ta første dose.

Av Ingri Bergo

– I dag utgjør de uvaksinerte under ti prosent av befolkningen, men mer enn halvparten av de syke på sykehus.

Det kunne vært Norge det var snakk om, men uttalelsen kom fra den franske regjeringens talsmann, Gabriel Attal, under en pressekonferanse om coronasituasjonen onsdag.

Også i Frankrike stiger smittetallene. Men regjeringen, som går mot et presidentvalg i april der sittende president Emmanuel Macron forventes å stille, har så langt valgt å holde samfunnet åpent.

Kun nattklubber og diskotek måtte stenge i jul.

For å bremse smitten og lette pasienttrykket på sykehusene, satser franske myndigheter heller på vaksinen. Løsningen: coronapass.

– Vi er helt klare på at vi ønsker å gjøre det vanskeligere for de som nekter å beskytte seg, sa Attal.

Info Slik bruker Frankrike coronapass Coronapass – helsepass på fransk (passe sanitaire) – har fra august vært obligatorisk på kafé, restaurant, bar, nattklubb, museum, kino, teater, konserter og lignende andre sosiale samlingssteder i Frankrike. I vinter vil det også kreves på julemarkeder. Et gyldig coronapass krever at man er enten fullvaksinert, nylig har gjennomgått coronasykdom, eller har en ny, negativ coronatest. Coronatester koster penger for uvaksinerte uten legeerklæring. Coronapass er også obligatorisk på innenlands fly og tog. Kollektiv transport som buss, trikk og T-bane er unntatt. Regjeringen vurderer å legge til flere steder i det nye vaksinepasset som skal legges frem i januar. Kilder: NTB, France Info, Le Monde Vis mer

Nakstad: – Uaktuelt

Frankrikes strategi skiller seg fra den norske. Her hjemme sa assisterende helsedirektør Espen Nakstad at coronapass kunne vært et effektivt tiltak – før omikron-varianten.

– Utfordringen er at omikron ser ut til å smitte lett, også blant fullvaksinerte, sa han tirsdag, og viste til det mye omtalte Aker Brygge-julebordet.

Coronapass kan skape en falsk trygghetsfølelse, ifølge Nakstad.

Men en fransk epidemiolog som har fulgt pandemien tett, mener coronapass fortsatt er hensiktsmessig:

– Målet med vaksinepasset er å motivere befolkningen til å vaksinere seg, å få tredje dose, og å slik, statistisk sett, redusere smittenivået, sier Antoine Flahault til VG onsdag på telefon fra Genève, der han leder Det globale helseinstituttet på Universitetet i Genève.

Flahault har skrevet bok om covid-19 og er det siste året blitt et kjent forskerfjes i Frankrike, der han ofte deltar i TV-debatter og intervjuer for å forklare hvordan viruset fungerer, og hvordan det spres i ulike land verden over.

Se Flahaults smitteoppdatering om Frankrike på engelsk her:

På verdenstoppen av vaksineskeptikere

Han forteller at coronapasset har fungert som et effektivt incentiv for å motivere franskmenn, blant verdens mest vaksineskeptiske befolkning, til å ta vaksinen, og dermed unngå alvorlige former for sykdom.

Info Vaksineskepsis i Frankrike En omfattende studie publisert i det prestisjetunge tidsskriftet The Lancet i september 2020, plasserte franskmenn på verdensbunnen når det gjelder vaksinetillit, sammen med land som Indonesia og Mongolia. Vis mer

Tidlige meningsmålinger i Frankrike viste at kun 40 prosent av befolkningen ønsket å vaksinere seg mot coronaviruset.

Skepsisen viste seg å være overvurdert. Likevel fryktet kritikere et coronapasset ville føre til økt motstand mot vaksinen.

Men da president Emmanuel Macron la frem coronapass-reglene i juli, booket over 900.000 franskmenn vaksineavtale samme kveld – en absolutt rekord, ifølge den medisinske plattformen Doctolib.

I dag er over 90 prosent den voksne befolkningen er fullvaksinerte, ifølge myndighetenes oversikt. Vaksinen er obligatorisk for helsepersonell.

TOK TIL GATENE: Det er blitt avholdt protester i kjølvannet av coronapass-loven. Her i Nantes, Vest-Frankrike, der en demonstrant holder en plakat med beskjeden: «Uten vaksine / urent blod?».

– Men er det noen vits å innføre coronapass et sted som Norge, der man har høy vaksinedekning fra før, og der vi har sett at smitten spres også mellom fullvaksinerte?

– Dersom passet gjelder to doser, tror jeg ikke det har god effekt. Det så man med julebordet i Oslo (på Aker Brygge red.anm.). Alle var vaksinert, men det stoppet ikke omikron, sier Flahault.

– Men etter tredje dose, er vaksinepasset mye mer interessant.

Med andre ord: Vaksinepasset er ingen magisk løsning i seg selv.

Men sammen med andre smitteverntiltak – særlig god ventilasjon innendørs, vil det kunne bidra til å redusere både antall innleggelser, og selve smitten, mener Flahault. Også omikron-varianten.

– Spesielt etter tredje dose, legger den franske epidemiologen til.

Info Vaksinasjon av barn i Frankrike Onsdag åpnet landet opp for at barn helt ned til femårsalderen kan vaksinere seg mot coronaviruset. Coronapasset er allerede obligatorisk for alle over 12 år. Vis mer

Testing ikke lenger et alternativ

For å overbevise etternølerne i Frankrike og motivere fullvaksinerte til å ta tredje dose, vil regjeringen derfor gjøre coronapasset til et enda strengere «vaksinepass».

– Vaksinepasset er en forkledd form for obligatorisk vaksinasjon, men det er mer effektivt enn en obligatorisk vaksinasjon, sa helseminister Olivier Véran til Brut i helgen.

– Tanken er ikke å straffe, sanksjonere og utstøte, tanken er å si at vi ikke lenger har et valg.

Lovforslaget skal legges frem i januar, men deler av innholdet er allerede kjent. Covid-test skal etter planen utelukkes som et alternativ til vaksinen i det nye passet, ifølge France Info.

SKAPTE OPPSIKT: Helseminister Olivier Véran har lenge jobbet hardt for å øke vaksineoppslutningen i Frankrike. I februar dro han ned skjorten foran pressen i et forsøk på å vise franskmenn at coronavaksinen er ufarlig.

Regjeringen har vurdert å utvide vaksinepasset til å gjelde også på jobb. Forslaget har fått kritikk både fra fagforeninger og bedrifter, som mener myndighetene skyver ansvaret – og kostnadene – for å vaksinere befolkningen over på dem.

Tirsdag kunngjorde regjeringen at de har landet på at det «ikke er konsensus» til å inkludere arbeidslivet i det nye lovforslaget, ifølge France Info.

Men de åpner for at en slik endring kan komme senere.

– Vi kan ikke fortsette å la valget om ikke å ta vaksinen være uten konsekvenser, sa helseministeren til radiokanalen France Inter i helgen.