VELGER: Daisy Torres stemte under et valg i California i 2021.

Slik endres valglovene i USA

– Dette er veldig målrettet, mener ekspert.

Av Roy Kvatningen

Publisert: Nå nettopp

Minst 19 amerikanske delstater har i løpet av 2021 innført 34 nye lover som begrenser innbyggernes muligheter til å stemme ved valg, ifølge Brennan Center for Justice ved New York University Law School.

– Slik mange av disse valglovene fungerer, blir det vanskeligere for kun enkelte velgergrupper å avgi stemme. Det rammer ofte svarte, og noen ganger studenter, men dette er veldig målrettet, sier Wendy Weiser hos Brennan Center til NBC News.

I presidentvalget i 2020 fikk Demokratenes Joe Biden 92 prosent av stemmene til svarte velgere, ifølge Brookings-instituttet. Donald Trump og Republikanerne har på sin side et klart flertall blant hvite uten utdannelse.

Vann- og matforbud

Totalt skal det ha blitt fremmet 440 valgrelaterte lovforslag i 49 delstater i løpet av 2021. Brennan Center har overvåket valglover i USA siden 2011 og skriver på sin nettside at de ikke har sett maken i tidligere år.

88 av lovforslagene skal behandles i 2022.

Noen av lovene som ble vedtatt i 2021 stiller økt krav til identifikasjon når man avgir sin stemme, slik vi er vant med i Norge. Andre innskrenker muligheten for å stemme via posten, en mulighet som mange delstater utvidet i 2020 på grunn av coronapandemien.

Og enkelte lover er usedvanlig spesifikke:

I Georgia ble det innført en lov som forbyr å gi vann eller mat til velgere som står i kø for å avgi stemme.

Advokaten Walter Shaub, som tidligere var direktør for Det hvite hus’ kontor for etikk, mener at denne loven hovedsakelig rammer den svarte befolkningen, fordi det ofte er færre valglokaler i distrikter med mange svarte innbyggere og flere valglokaler i distrikter hvor flertallet er hvite.

– Vi vet hvem politikerne tvinger til å stå i kø hele dagen. Selv har jeg aldri noensinne stått så mye som fem minutter i kø for å stemme. Denne rasismen er grundig, mener Shaub ifølge CNN.

BLIR FÆRRE: En valgfunksjonær hjelper en velger i Midlothian i Virginia i forbindelse med guvernørvalget der.

Valgfunksjonærer slutter

«I en ny trend fremmer lovgivere lovforslag som lar partiske aktører blande seg inn i valgprosessen eller til og med avvise valgresultater», skriver Brennan Center i sin oppsummering av 2021. Dette er tilfellet i Georgia.

I denne sørstaten er det også knyttet spenning til valgene av guvernør og statssekretær i 2022, melder NBC, siden flere av kandidatene forfekter løgnen om at Trump egentlig vant forrige presidentvalg.

Georgias nåværende statssekretær, Brad Raffensperger, sto imot press fra daværende president Donald Trump om å omgjøre valgresultatet.

– Hvis han blir erstattet av Jody Hice, som går til valg mot ham – og er en kongressmann som støtter Trumps valgløgn, er det vanskelig å se for seg at Demokratene skal stole på at han styrer valgprosessen på en rettferdig måte, sier professor og valglovekspert Rick Hasen ved University of California.

Denne valgløgnen har ført til at mange valgfunksjonærer landet rundt er blitt utsatt for hets og trusler. I ettertid har mange sluttet eller pensjonert seg, ifølge NBC.

– Dette er en gigantisk krise, mener Wendy Weiser.