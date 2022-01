LÆRER OM MUNNBINDBRUK: En lege visste i 2020 frem munnbind til en skoleklasse i 2020. Da lærte de hvordan de beskytter og hvorfor voksne brukte de. Nå blir munnbindene en del av barnas skolehverdag.

Franske barn må bruke munnbind i utstrakt grad

Fra lørdag må barn fra seks år bruke munnbind på skolen, offentlige steder, kollektivtransport og i idrettsanlegg i Frankrike.

9. desember stengte Frankrike nattklubbene sine for å få ned corona-smitten i landet. De innførte også krav om coronapass på offentlige arrangementer også utendørs og anbefalte hjemmekontor minimum to–tre dager i uken. Barn fra elleve år skulle bruke munnbind på skolen. Barna i alderen 6–11 skulle bruke munnbind i undervisningen, men ikke ellers.

Til tross for disse reglene har smittetrenden økt i landet den siste tiden, ifølge VGs coronaspesial.

Som følge av den økende smitten kom den franske regjeringen lørdag 1. januar med nye regler for barn ned til seks år, skriver den franske avisen Les Echos.

Barn fra seks år får nå strengere munnbindpåbud. De skal nå bruke munnbind på skolen både i undervisningen og i friminuttene, på offentlige steder, offentlige arrangementer både innendørs og utendørs, offentlig transport og i idrettsanlegg når de ikke selv er aktiv i idrett. Unntaket fra munnbindkravet er steder der man ber, skriver avisen.

VIL HINDRE SMITTE: Frankrikes statsminister Emmanuel Macron sier han vil gjøre alt for å holde skolene åpne.

Selv om man vet at barn sjelden blir særlig syke av viruset, skal et av argumentene for å innføre krav om munnbind for også de minste barna være at man vet at barn også sprer viruset, skriver avisen.

I tillegg til munnbindkravet vil det ikke lenger være mulig å bruke andre lærere ved fravær. Dette for å sikre at barn ikke blandes i klasser, melder Les Echos.

Vil gjøre alt for å beholde skolene åpnet

Frankrike har tidligere i pandemien hatt portforbud, men det er ikke innført nå. Det skal heller ikke være aktuelt å utsette skolestarten for barn.

Landets statsminister, Emmanuel Macron, kom fredag med en uttalelse der han lovte «å gjøre alt for å bevare aktiviteten i det mest verdifulle vi har, det vil si skolen, utdanningen til barna våre». Ved å begrense restriksjonene som mye som mulig, skriver Les Econ.

Fem millioner uvaksinerte

I Frankrike er coronavaksinen er allerede tilgjengelig for barn over 12 år og for barn over fem år som risikerer å bli alvorlig syke av coronaviruset. Regjeringen vurderer å utvide vaksinen til å gjelde alle barn over fem år.

Landets helseminister, Olivier Véran, har uttalt at fem millioner av landets befolkning som er gamle nok til å få vaksinen fortsatt er uvaksinerte, skriver Euronews.

Ved Toulouse University Hospital i byen Toulouse, som er Frankrikes fjerde største by, er ingen av de innlagte coronapasientene vaksinert. Alle de innlagte ved sykehuset skal være smittet av Delta-varianten, skriver den franske avisen L'Opinion Indépendante.

At mange mangler vaksine fører til at viruset sprer seg raskt. I mellomjulen opplevde Frankrike det største smittetallet på én enkelt dag, med 208.000 påviste tilfeller, skriver Euronews.

1000 nye innleggelser daglig

REKORD: I mellomjulen opplevde Frankrike det største smittetallet på én enkelt dag, med 208.000 påviste tilfeller.

Dette påvirker kapasiteten til landets sykehus.

– Det er for tiden 20 prosent av intensivsengene i Ile-de-France-regionen som er stengt på grunn av mangel på personell, sier Delafontaine Hospitals visedirektør, Yohann Mourier, til Euronews.

Til tross for et vaksinasjonskrav for helsepersonell i Frankrike, har et betydelig antall blitt satt ut i permisjon fordi de var smittet av Omicron-varianten av viruset, forklarte han, og la til de utslitte omsorgspersonene som har sluttet eller blitt satt i ulønnet permisjon for å nekte vaksinasjon, skriver avisen.

Daglige sykehusinnleggelser for coronaviruset i Frankrike er i gjennomsnitt over 1000 per dag, skriver avisen. Det høye tallene har tvunget sykehusene til å prioritere hardt.

Avlyser operasjoner

TAR ALL KAPASITET: Flere sykehus i Frankrike må avlyse operasjoner for å klare å ta seg av alle coronapasientene.

Mange sykehus, spesielt de i Frankrikes storbyer og den sørlige Middelhavskysten, kansellerer allerede operasjoner som ikke er strengt nødvendige for å kunne ta seg av den store økningen med coronarelaterte innleggelser. Majoriteten av de covid-innlagte skal være uvaksinerte mennesker, skriver Euronews.

Anestesilege Ramonda ved Purpan universitetssykehus sier til L'Opinion Indépendante at de ansatte er ved bristepunktet.

– Vi kommer til å bringe tilbake fagfolk som jobber overtid når de allerede er utslitte, for å åpne nye senger og øke sengekapasiteten vår i møte med pandemien.