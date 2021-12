Reddet nesten 600 båtflyktninger i julen: − Utslitte og traumatiserte

Den norskeide redningsbåten Geo Barents ser nå etter et sted å komme i land med de 558 menneskene de har reddet fra havet utenfor Libya.

Publisert: Nå nettopp

– Alle vi har om bord må komme seg i land, i sikkerhet og til et sted der de kan bli ordentlig ivaretatt og få sove skikkelig, ikke på gulvet, forteller prosjektkoordinator for Leger uten grenser, Caroline Willemann, til VG.

Belgiske Willemann befinner seg om bord på den norskeide redningsbåten Geo Barents, som gjennom juledagene har utført hele åtte redninger på Middelhavet av båter med flyktninger som har satt ut fra Libya.

ALVORSTYNGET JUL: Prosjektkoordinator Caroline Willemann i Leger Uten Grenser var på vakt på dekk på julaften, da ytterligere 138 båtflyktninger kom ombord.

Fem av redningene ble utført på samme døgn, og den siste redningsaksjonen skjedde på julaften, opplyser Leger uten grenser. Da ble 138 flyktninger reddet fra en falleferdig trebåt.

KREVENDE: Redningsaksjonene er ofte svært krevende på grunn av vær, dårlige båter som flyktningene kommer i, og det at de ofte skjer på natten i mørket.

Overfylte dekk

Hele 558 mennesker om bord i Geo Barents betyr at dekkene er overfylt og folk har lite plass, forteller prosjektkoordinator Caroline Willemann gjennom et lydopptak hun har gjort i båten for VG.

– Det er veldig tøft for menneskene som er med oss. Vi prøver så godt vi kan å ivareta dem, men det er åpenbart at det ikke finnes plass, sier hun.

Trengselen skaper spenninger. Folk er utslitte og traumatiserte av både båtreisen og tiden de har tilbrakt i Libya og eventuelle andre steder på veien dit, forteller Willemann til VG.

– Folk forsøker å være tålmodige og ta vare på og gi plass til nyankomne, men hver gang en ny gruppe kommer er det veldig utfordrende. Det er svært lite plass til å sitte og ligge ned for å sove, forteller hun.

Det eneste juleønsket

Etter gjentatte forsøk har hverken Malta eller Italia så langt tildelt Geo Barents en trygg havn, melder hjelpeorganisasjonen.

Med så mange mennesker om bord er det kritisk at båten snart får komme i land, sier generalsekretær i Leger Uten Grenser, Lindis Hurum, til VG.

-Teamene våre jobber hardt med å gi medisinsk og psykisk helsehjelp, men ettersom vi ikke har fått tildelt en trygg havn må båten fortsette å være på havet. Dessverre blir redningsbåter liggende i dagevis eller over en uke i påvente av få tildelt en trygg havn, sier Hurum.

– Jeg tror det er det eneste juleønsket her fra Geo Barents, legger Willemann til fra den norskeide båten.

LEGEHJELP: Ansatte i det internasjonale Leger uten Grenser jobber for å ta seg av de mange båtflyktningene som Geo Barents nå har ombord.

170 mindreårige

VG har nylig fulgt 17-årige Zalmans dramatiske ferd over Middelhavet som endte med at han ble reddet av nettopp skipet Geo Barents.

Om bord på båten nå er det nesten 170 unge under 18 år. 140 av dem er mindreårige som har reist uten foresatte, og 15 av flyktningene er barn under 12 år, forteller Willemann.

Hun minner om at den første redningen ble utført allerede den 17. desember. En betydelig andel av flyktningene har dermed vært om bord i 10 dager nå.

– Det er lang tid å tilbringe om bord på et skip, og særlig et som blir stadig mer overfylt.

les også Minst 16 døde da migrantbåt kantret i Egeerhavet

NORSKEID: Geo Barents er et norskeid skip som nå brukes til å redde flyktninger til sjøs.

Drastisk økning

2. juledag ble 28 døde migranter funnet av mannskaper fra Røde Halvmåne på Libyas strender, opplyser en sikkerhetskilde.

Like før jul mistet minst 160 mennesker livet i forlis mellom Libya og Europa i løpet av bare en uke, opplyser Den internasjonale organisasjonen for migrasjon.

Så langt i år har minst 1500 mennesker druknet langs denne ruten. Dette er 30 prosent høyere enn i fjor, sier Hurum fra Leger Uten Grenser.

– Antall flyktninger, asylsøkere og migranter som risikerer livene sine på denne ruten har gått opp drastisk. Det vi er vitne til er dessverre bare en liten del av virkeligheten som finner sted på Det sentrale Middelhavet, sier Hurum til VG.