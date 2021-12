RETT FØR TRAGEDIEN: De tre søstrene Annistyn (t.h.), Alanna (i midten) og Avalinn (t.v.) ble avbildet 15 minutter før katastrofen inntraff da de søkte ly i et badekar i hjemmet deres fredag kveld. Ni år gamle Annistyn, som holdt rundt dukken Baby MawMaw, overlevde ikke tornadoens herjinger.

Annistyn (9) ble fotografert 15 minutter før tornadoen tok livet av henne

En familie på fem hadde søkt ly på et baderom uten vindu i hjemmet deres nær Caruthersville i delstaten Missouri fredag. Men huset hadde ikke sjanse til å motstå tornadoens grusomme kraft.

På bildet har 9 år gamle Annistyn søkt ly i et badekar sammen med sine to søstre Alanna (3) og Avalinn (7). Kun minutter senere ble huset revet i fillebiter, skriver New York Post.

Foreldrene Meghan (32) og Trey Rackley (37) hadde valgt et baderom uten vindu for å skjerme seg fra tornadoen, men huset klarte ikke å stå imot tornadoens voldsomme kraft.

De ble sugd opp i virvelvinden og spyttet ut i gjørma mange meter unna, opplyser slektningen Sandra Hooker, som er mor Meghans grandtante. De jobbet blant annet sammen på skolen hvor 9-åringen gikk.

Dukken Baby MawMaw, en kjær eiendel som Annistyn holder på bildet, ble funnet i gjørmen og skal gis til lillesøster Avalinn.

Tornadoer herjet gjennom delstatene Missouri, Illinois, Tennessee, Kentucky og Arkansas fredag og lørdag forrige uke.

Alle ble skadd

Deler av området var jevnet med jorden, biler var veltet og trær lå strødd, viser et bilde fra stedet.

Alle de andre familiemedlemmene ble også skadd. Søsteren Avalinn brakk et ben i ryggen og skal opereres onsdag. Hun skal ha fortalt helsepersonell at hun «fløy rundt» i tornadoen og ble spyttet ut. Moren Meghan brakk flere ben, fikk en hjerneskade og et stort kutt.

PÅ TUR: Familien Rackley har gitt et udatert bilde til pressen fra en tur til Sedona i Arizona. Bak er foreldrene Megan og Trey, mens de tre søstrene fra venstre er Annistyn, Avalinn og Alanna.

Faren Trey og yngste søster Alanna hadde mindre skader som kutt, blåmerker og sjokkskader og er skrevet ut av sykehus, ifølge Hooker.

Hooker uttaler seg på vegne av familien og har snakket med familiens far, nødmannskaper som fant familiemedlemmene på stedet, samt politi og øvrige nødetater.

Flyttet inn for en uke siden

Nyhetsbyrået AP har ikke lykkes med å få en kommentar fra myndighetene i Pemiscot fylke, hvor familien bodde, om uværet som ødela familien Rackleys hjem. Missouri-guvernør Mike Parson sier i en uttalelse at rundt 30.000 innbyggere var uten strøm.

Hooker husker Annistyn som en «spesiell engel» og en energisk jente, til tross for at hun hadde en sjelden leversykdom. Hun var glad i svømming, dansing og cheerleading.

– Jeg bare gispet fordi hun gikk i spagaten hele tiden, og hun bare lo, sier Hooker.

CHEERLEADER: Annistyn Rackley var glad i blant annet cheerleading og dansing.

De flyttet inn i sitt nye hjem bare en ukes tid før tornadoen inntraff og hadde ikke rukket å pakke ut alle flytteboksene ennå.

Tornadoer i fem delstater

Delstaten Kentucky har vært klart hardest rammet. Minst 74 personer er så langt omkommet i delstaten, ifølge guvernør Andy Beshear. Letingen etter overlevende og omkomne pågår fortsatt. 109 personer er registrert som savnet.

I de øvrige delstatene Missouri, Illinois, Tennessee og Arkansas er til sammen 14 personer funnet omkommet.

Det er ventet at det kan ta lang tid før man har full oversikt over skadeomfanget.

Onsdag skal president Joe Biden besøke Kentucky for å få førstehånds kunnskap om arbeidet etter katastrofen og møte lokale myndigheter, skriver NTB.

Byen Mayfield er blant de hardest rammede. De har ikke drikkevann fordi vanntårnet og rensesystemet ble ødelagt av tornadoen. Sentrum er dekket av bygningsrester og brukne trær, og strømledninger ligger på bakken.