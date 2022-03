UNDERSØKELSER: Både tirsdag og onsdag har politiet gjort omfattende undersøkelser i dette leilighetsbygget i London. På samme adresse har den kvinnelige slektningen disponert en leilighet.

Opplysninger til VG: Pågrepet kvinne er slektning av Abdulhak

LONDON/OSLO (VG) Kvinnen i 60-årene som tirsdag ble arrestert for å ha hjulpet drapsmistenkte Farouk Abdulhak (35) er en slektning av ham.

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Det får VG opplyst fra flere kilder.

VG har vært i kontakt med en rekke personer rundt den pågrepne kvinnen. De forteller at de er svært overrasket og sjokkerte over arrestasjonen.

Flere av dem undrer seg over hvorfor dette skjer nå – 14 år etter drapet. Kvinnen skal ifølge personer rundt henne ha reist mye inn og ut av Storbritannia i alle disse årene.

Metropolitan Police opplyser onsdag kveld at de ikke ønsker å kommentere noe rundt kvinnen utover det som allerede er meldt i pressemeldingen.

Flyktet til Jemen

Den 14 år gamle drapssaken tok denne uken en uventet vending da britisk politi pågrep den godt voksne kvinnen i bydelen Westminster i London.

Hun er mistenkt for å ha hjulpet mannen politiet mener drepte den norske studenten Martine Vik Magnussen (23) fra Nesøya.

Ifølge Martines far, Odd Petter Magnussen, har britisk politi informert ham om at de mistenker kvinnen for å ha assistert Farouk Abdulhak under flukten.

PÅ FLUKT: Farouk Abdulhak rømte fra Storbritannia få timer etter at Martine Vik Magnussen ble drept i 2008. Siden har han vært på frifot i Jemen.

Farouk Abdulhak forlot London kun timer etter at den norske kvinnen ble drept. Hun ble først funnet tre dager senere – i søppelrommet i leilighetsbygget der Abdulhak bodde.

Han flyktet til Jemen og har siden kunnet leve i frihet der på grunn av manglende utleveringsavtaler.

Samme adresse

Den kvinnelige slektningen som nå er mistenkt i saken har ifølge VGs opplysninger disponert en leilighet i et svært fasjonabelt strøk i London.

Det var på denne adressen at politiet tirsdag, samme dag som pågripelsen, drev med omfattende kriminaltekniske undersøkelser. Også onsdag har politiet vært til stede på adressen.

Metropolitan Police har nektet å kommentere om politiaksjonen har noe med pågripelsen å gjøre.

Kvinnen ble tirsdag kveld løslatt mot kausjon i påvente av at politiet skal avgjøre om hun blir siktet eller ikke.

FASJONABELT: En av leilighetene i denne bygården er knyttet til Abdulhak-familien. VG er kjent med at kvinnen som ble pågrepet har disponert en leilighet her.

Må melde seg

Når noen blir pågrepet i Storbritannia kan politiet holde dem i arresten i maksimalt 24 timer før man avgjør om personen blir siktet eller ikke. Et annet mulig utfall er å bli løslatt mot kausjon.

– Det kan gi mer tid til å bygge sak mot en person. Dersom personen utgjør en fare for offentligheten eller noen andre umiddelbare bekymringer, så blir de ikke løslatt mot kausjon. Etterforskningen fortsetter og når de melder seg etter 28 dager så vet man forhåpentligvis om man kan sikte dem eller utelukke dem, sa pressevakt Josh Coupe ved Metropolitan Police etter løslatelsen.

Den kvinnelige slektningen må dermed melde seg for politiet i begynnelsen av april.

Politiet ønsker hverken å kommentere hvordan hun stiller seg til politiets anklager eller hvem som er hennes forsvarer.