Tidligere CIA-direktør om Putin: «Ikke den kaldblodige og klarsynte diktatoren han var i 2008»

Russland og president Vladimir Putin har møtt uventet hard motstand i krigen mot nabolandet Ukraina. Situasjonen skal ha ført til utbrudd fra presidenten mot hans nærmeste medarbeidere.

Det opplyser kilder i den amerikansk etterretning til nyhetskanalen NBC News.

– Han er ikke lenger den kaldblodige og klarsynte diktatoren han var i 2008, sier tidligere CIA-direktør John Brennan til kanalen.

Brennan viser til Putins militære inntog i utbryterrepublikken Sør-Ossetia i Georgia for 14 år siden.

Den russiske presidenten har bakgrunn som etterretningsoffiser i KGB, og har lenge blitt karakterisert som en kynisk og kalkulerende spiller innenfor internasjonal politikk.

Den oppfatningen er i ferd med å slå sprekker for hver dag krigen mot Ukraina Trekker ut. Russland invaderte nabolandet torsdag forrige uke – og har enda ikke tatt kontroll over noen av de større byene i landet.

Tirsdag er en 26 kilometer lang russisk militærkolonne observert på vei mot Ukrainas hovedstad.

– Tatt på sengen

Ifølge NBC mener kilder innen amerikansk etterretning at Putin føler på en økende frustrasjon fordi invasjonen ikke går som ventet.

Fire kilder NBC har snakket med sier at det ikke er noe som tyder på at Putin er mentalt ustabil, men at den russiske presidenten oppfører seg på en annen måte enn tidligere.

Den russiske presidenten skal ha langet ut mot flere av sine nærmeste medarbeidere i raseriutbrudd den siste tiden, skriver kanalen.

Coronapandemien skal også ha ført til at Putin i stor grad har isolert seg fra det øvrige Kreml.

– Dette er en person som helt klart har blitt tatt på sengen av størrelsen på den ukrainske motstanden, sier den demokratiske senatoren Mark Warner, til kanalen MSNBC.

Warner leder etterretningskomiteen i det amerikanske senatet.

– Han har isolert seg selv. Han har ikke vært mye i Kreml, uttaler Warner som mener at Putin i større og større grad får sin informasjon fra «ja-folk» rundt ham.

Info Derfor er det krig nå Konflikten mellom Russland og Ukraina dreier seg om landområder, makt og sikkerhetspolitikk – men også om historie, identitet og folkerett.

Russland og Ukraina var tidligere del av Sovjetunionen, som i 1991 ble oppløst. Siden da har det vært uenighet internt i Ukraina om utenriks- og sikkerhetspolitikken.

På den ene siden står de som ønsker å bli med i EU og Nato. På den andre de som ønsker å beholde tilknytningen til Russland.

Russlands president Vladimir Putin ønsker å hindre at Ukraina knytter seg tettere til Vesten. Et av kravene han har stilt er at Ukraina ikke skal bli medlem av Nato.

At Ukraina ikke er Nato-medlemmer, er grunnen til at alliansen ikke gir militær støtte i landet når Russland nå invaderer. Vis mer

– Enda farligere

Den republikanske senatoren Marco Rubio istemmer Warners budskap på Twitter.

– Vi har IKKE å gjøre med 2008-Putin, skriver Rubio på Twitter.

– Det er en stor feil å anta at han vil gjøre de samme avveiningene og beslutningene han gjorde den gang i dag. Den gamle Putin var en kaldblodig men kalkulert morder, skriver han og legger til:

– Den nye Putin er farligere.

Søndag beordret Putin det russiske forsvaret å sette atomvåpen-styrkene i det han kaller «kampberedskap» som følge av forholdet til Vesten grunnet krigen i Ukraina.

Mandag kveld ble det kjent at Norge sender 2000 M72 panservernvåpen til Ukraina. Russerne har allerede langet ut mot vestlige land som sender våpen til ukrainerne.

– Det markerer slutten på Europa som et «pasifistisk prosjekt for å samle folk etter andre verdenskrig», skrev det russiske utenriksdepartementet i en uttalelse søndag.

Norske eksperter er ikke samstemte om Norge nå er en part i en krig.

– Nei, etter internasjonal lov blir man blir ikke part i en konflikt ved å bidra med våpen. Men man kan bli oppfattet som en «med-fiende», sa Gro Nystuen, folkerettseksperten som er assisterende direktør i NIM, Norsk institusjon for menneskerettigheter til VG tirsdag.

– Etter vedtaket om å levere våpen, kan ikke Norge lengre påberope seg å være nøytrale. Når man går inn og gir den ene parten aktiv støtte i form av våpen, er det er brudd på nøytralitetslinjen. Det gjør oss til en part. Så er det opp til Russland hvordan de vil tolke dette, og om de vil påberope seg folkeretten dersom de nå velger å krenke norske landegrenser, sa Folkerettsrådgiver og advokat Mads Harlem.

