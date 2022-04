RESTER: Forlatt militærutstyr etter at russiske soldater har trukket seg ut fra landsbyer utenfor Kyiv i Ukraina.

Dette kan være Russlands neste mål: − De er nødt til å reorganisere

Mens Russland oppskalerer offensiven i øst, trekker flere styrker seg tilbake i nord. Men at soldater blir sendt fra Kyiv til frontlinjen i Donbas er lite sannsynlig, mener ekspertene.

Av Vilde Haugen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Seks uker inn i Russlands invasjon av Ukraina, har russiske myndigheter uttalt at de trapper ned krigsaktiviteten rundt hovestaden Kyiv. Samtidig har russerne gitt tilbake kontrollen av Tsjernobyl, ved grensen til Hviterussland.

Nato-sjef Jens Stoltenberg sa torsdag at denne tilbaketrekningen i virkeligheten er en omgruppering.

Både tankesmien Institute for the study of war (ISW) og Pentagon har også meldt at det er snakk om en tilbaketrekning – ikke en slutt på kampene.

Må la soldatene hvile

Oberstløytnant og hovedlærer på Forsvarets høgskole, Geir Hågen Karlsen, sier det ikke er overraskende at Russland nå har trukket tilbake en del av soldatene sine fra områdene nord i Ukraina

– De er nødt til å reorganisere. Disse avdelingene har vært i kamp i mange uker, og lidd store tap, også av materiell. De er knapt kampdyktige fordi de har mistet mange soldater og gjennomgått store påkjenninger, sier Karlsen.

– De må trekke seg tilbake, skaffe nytt utstyr, og rett og slett la folk hvile seg.

OMGRUPPERER: Tjenestemedlemmer av pro-russiske tropper forbereder seg på å skyte en anti-tank granatkaster under kamper i krigen i den beleirede sørlige havnebyen Mariupol.

Tidligere har den russiske hæren varslet at de vil konsentrere seg om å «frigjøre» Donbas-regionen øst i Ukraina. Byen Izium, rett utenfor grensene til Donbas, kan ifølge ekspertene være det neste målet for russerne på østfronten.

– Det kan virke som de prøver å avskjære de ukrainske styrkene ved Luhansk og Donetsk. Da kutter de forsyningslinjene deres, forklarer Karlsen.

En måte å lykkes med dette på, sier han, kan være at styrkene rykker sørvestover mot Dnipro, eller ned mot Azovhavet. Dette vil imidlertid kreve store ressurser.

– Det er snakk om lange avstander, og frontene har knapt bevegd seg på fem uker. En ting er å ta et område, et annet er å holde på det og sørge for nok etterforsyninger, sier Karlsen

– Men summa summarum virker Russland å reorganisere seg til et forsvar ved Kyiv, mens de fortsetter en offensiv front i Donbas.

Bytter taktikk

På den vestlige flanken har ukrainske styrker slått tilbake russerne i områdene rundt Mykolajiv. Ekspertene sier at utviklingen på frontene kan være en indikasjon på at Russland har nedskalert sine ambisjoner for invasjonen.

– Det var nok en plan å ta Mykolajiv, og så rykke videre mot Odesa, men det er åpenbart at de ikke har nok styrker til dette. Det kan virke som om de har tatt en realitetsorientering, sier Karslen.

Tom Røseth, førsteamanuensis ved Stabsskolen i Forsvaret og hovedlærer i etterretning, sier at Kreml nå virker å endre taktikk.

– De har ikke lenger det samme trykket vestover i den sydlige flanken. De spredte seg ut for mye, og kjempet på for mange fronter. Det virker som de nå kraftsamler seg mer i øst. Det kan potensielt være mer virkningsfullt for dem, sier Røseth.

EKSPERT: Oberstløytnant og lærer ved forsvarets høgskole, Geir Hågen Karlsen. Her i VGTVs studio ved en tidligere anledning.

I sin nyeste analyse skriver Institute for the study of war (ISW) at selv om flere russiske styrker nå omdistribueres fra områdene rundt Kyiv, Tsjernihiv og Sumy til østre Ukraina, er det lite sannsynlig at disse enhetene vil utgjøre en stor forskjell for Russlands kampkraft.

– Disse enhetene er sannsynligvis sterkt skadet og demoraliserte.

Også Røseth sier det er usannsynlig at soldater fra de nordlige områdene vil bli sendt til østfronten umiddelbart.

– Det er mye slitasje på enhetene, både med skadede menn og materialle skader. Hvor lang tid det tar før de står klare ved fronten i øst, er vanskelig å si. Men det kan ta sin tid, sier Røseth.

STORE SKADER: En ukrainsk soldat står ved vraket av en russisk tanks øst for Kharkiv. For noen dager siden tok ukrainske styrker over Mala Rogan, øst for landets andre største by.

Annen dynamikk i øst

Samtidig omringer russiske styrker havnebyen Mariupol. Karslen og Røseth sier begge at det bare er et tidsspørsmål før de vil få kontroll på byen.

– Gjør de det, kan de frigjøre ressurser derfra som kan rykke opp mot Izium, eller fokusere på Nord-Ukraina.

Mariupol har opplevd harde kamper og vært et av krigens store episentre de siste ukene. Røseth sier imidlertid at det en helt annen dynamikk i styrkene i øst, enn i nord.

– De er mer motiverte på begge sider. Det er korps fra Donetsk som er de gamle opprørskontrollerte styrkene, og så er det tsjetjenere inni der. Og så har du Azov-brigaden som er en del av den ukrainske siden, sier han.

– Samtidig er bykrig mer møysommelig. Selv om du skyter i stykker en bygning, er det fortsatt steder å gjemme seg.

Ukraina består i stor grad av flatt landskap med jordbruksmark. Med vårens ankomst vil slagmarken bli kraftig utvidet flere steder, mener Røseth.

– Per nå er russerne veldig avhengig av veier fordi bakken er våt og gjørmete, men om en måneds tid vil bakken være tørr. Da er det fare for at kampene eskalerer.

FORSKER: Tom Røseth, førsteamanuensis ved Stabsskolen i Forsvaret og hovedlærer i etterretning.

Tror Russland fortsatt vil ta Kyiv

Fredag kveld meldte Reuters at ukrainske styrker har tatt tilbake byen Bucha, nord for Irpin, som er nær Kyiv.

Både Karslen og Røseth er tydelige på at nedskaleringen i nord ikke betyr at Russland har gitt opp slaget om hovedstaden.

– Vi tror ikke de kommer til å trekke seg tilbake fra Kyiv. Jo mer områder de har kontroll på, jo bedre utgangspunkt har de i de politiske forhandlingene som vil komme etter hvert. Er de i nærheten av Kyiv, har de et pressmiddel, sier Karslen.

– Det vi ser nå er at de trekker enkelte styrker tilbake til steder de lettere kan forsvare seg, og at de beskytter seg med miner og artilleri. De vil nok beholde en del styrker på nordflanken, men det må man avvente å se, legger Røseth til.

Han understreker imidlertid at selv om alt peker mot at Russland oppskalerer offensiven mot øst, kan dette også være et ledd i en prosess med å avlede de ukrainske styrkene.

– Vi vet ikke før vi ser endringene på bakken. Men hvis du legger sammen retorikken til Russland, at de prøver å rekruttere flere soldater og overtale vernepliktige til å forlenge kontrakten , så er dette klare tegn på at Moskva ikke har noen planer om å gi opp.