Vladimir Putin (t.h.) sammen med lederen i Statsdumaen, Vjatsjeslav Volodin (t.v.) og lederen i Føderasjonsrådet, Valentina Matvijenko (i midten).

Leder i parlamentet om russere som forlater landet: − Svik

Lederen i det russiske parlamentet kommer med harde utfall mot russere som er mot krigen og forlater landet.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

En rekke medier, blant annet Frankfurter Allgemeine Zeitung, melder om at mange russere flykter fra regimet i Moskva. En rekke kilder bekrefter dette også overfor VG.

Vjatsjeslav Volodin, lederen i statsdumaen, det russiske parlamentet, har på Telegram lagt ut en melding på Telegram der han tar et oppgjør med dem. Samtidig fastslår han at statsansatte ledere som er mot Ukraina-krigen, bør gå fra stillingene sine.

– Det er grusomt å oppføre seg slik mot våre soldater og offiserer som forsvarer Russland, oppgir Volodin som grunn til at ledere i staten som er mot Russlands «spesialoperasjon», bør gå.

Volodins angrep er først og fremst rettet mot artister og kunstnere. Han forteller at flere musikere har underholdt for soldatene i strid.

– Det er riktig når artister støtter våre soldater. Takk til dem. Men det er de som flyktet til andre land, til varmere strøk – for å vente. Og enda verre – de som kommer med anklagende uttalelser derfra, skriver Volodin.

– Noen er på jakt etter penger, noen har et ønske om å redde prestisjetunge konsertsteder. Som Anna Netrebko, fortsetter parlamentslederen.

Han peker altså fingeren direkte på en av verdens fremste nålevende sopraner.

– Du kan ikke kalle det noe annet enn svik, er toppolitikerens dom etter at hun trakk seg fra all sang for en tid.

Netrebko har sagt at hun er mot krigen.

– Mulighet for personalvedtak

Vjatsjeslav Volodin hevder at slike mennesker setter penger og ære foran landet:

– Det er en stemme, men ingen samvittighet. Tørsten etter berikelse og ære veier tyngre enn kjærligheten til moderlandet. Var det kjærlighet?

VG fortalte tidligere fredag om en blogger fra byen Tsjeljabinsk i Ural-fjellene som ble betraktet som «forræder» fordi han var mot krigen.

Når det gjelder ledere i staten som er mot krigen, så mener altså Volodin at de må forlate sine stillinger. Han nevner områder som kultur, utdanning og helsevesenet.

– Vi vil ta opp med departementene muligheten for personalvedtak for slike tjenestemenn, skriver Volodin – noe som vanskelig kan tolkes som annet enn at de kan få sparken.

«Naturlig selvrensking»

President Vladimir Putin uttalte for et par uker siden at det foregår en «naturlig selvrensing av samfunnet» for tiden. Han mente at dette bare vil styrke landet.

Hans talsmann Dmitrij Peskov har senere sagt at Putin refererte til mennesker som flykter fra landet under krigen – eller «spesialoperasjonen», som han kaller det.