MINE-SJEKK: En ukrainsk tjenestemann sjekker en av de døde personene som er etterlatt i byen Butsja, for miner, skriver nyhetsbyrået AP. Foto: Vadim Ghirda / AP

Flere døde funnet i Butsja - sjekkes for minefeller

– Russerne har lidd store tap og har oppnådd lite, sier tidligere forsvarssjef Sverre Diesen. Døde kropper ligger igjen i gatene etter at russerne har trukket seg ut av Kyiv-området.

Etter russernes tilbaketrekning fra byen Butsja lå det flere døde personer i gatene. Nyhetsbyrået AFP, som er på plass i byen, skriver at de har sett flere liggende døde langs en og samme gate, og at en av dem skal ha hatt hendene bundet sammen på ryggen.

Borgermesteren i byen, Anatolii Fedoruk, sier til AFP at det ligger flere døde i gatene, og at 280 personer så langt er begravet i massegraver i byen.

Det er uklart hvem de døde – som er kledd i sivile klær – er, og hvordan eller på hvilke måte de er blitt drept.

Bilder fra nyhetsbyrået AP viser at kroppene nå sjekkes for minefeller, også kalt booby traps på engelsk.

– Lik som ligger i gatene må jo fjernes, og da må de sjekkes for minefeller. Det er en kjent strategi å legge sprengladninger under personer som utløses når kroppene flyttes. Dette er en velprøvd metode i krigføring, sier Sverre Diesen, tidligere forsvarssjef og sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) til VG.

Det er foreløpig ikke meldt om at det er funnet slike minefeller på døde i Butsja.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj gikk lørdag ut og advarte innbyggerne i området om at de tilbaketrekkende styrkene «skaper en katastrofal situasjon» for de sivile ved at de har etterlatt miner rundt bygninger, forlatt krigsutstyr og «selv under kroppene til dem som er drept», ifølge AP.

– Hvorfor trekker russerne seg tilbake fra Kyiv?

– Tilbaketrekningen er i tråd med det russerne selv ha sagt, at de skal redusere operasjonene rundt Kyiv. Sånn sett er utviklingen konsistent med det de har sagt, sier Diesen.

FORLATT: Ukrainske soldater ved ødelagte russiske stridsvogner og pansrede kjøretøy i den russiske byen Butsja, i Kyiv-området lørdag. Foto: ZOHRA BENSEMRA / Reuters

– Lidd store tap

Diesen sier det nå er mye som tyder på at den russiske operasjonen rundt Kyiv er i ferd med å stagnere.

– Betyr dette at russerne har trukket seg tilbake for godt eller har de bare regruppert?

– Det er litt tidlig å si, men det er mye som tyder på at russerne har så store problemer at de er i ferd med å gi opp ambisjonene om å erobre hele Ukraina. De har lidd store tap og fått til lite militært.

Nato-sjef Jens Stoltenberg sa torsdag at Nato mener Russlands tilbaketrekning i virkeligheten er en omgruppering.

– Må prioritere

Diesen mener russerne har for få ressurser til å erobre resten av Ukraina tatt i betraktning hvor lite de har oppnådd og hvor store tap de har hatt så langt.

– Det er ikke urimelig at de nå vil konsentrere seg om øst-Ukraina, og dersom det går mot forhandlinger vil det være viktig for russerne å ha militær kontroll over de områdene de vil kreve avstått av Ukraina. Det er ikke fordi Kyiv ikke er viktig for dem, men fordi de russiske styrkene nå må prioritere, sier han.

FFI-forskeren mener det ikke er russernes ressursinnsats som er mest overraskende i denne krigen.

– Det mest overraskende er at russerne har fått til så lite og er blitt påført så store tap. Det har ført til at russerne antagelig har gitt opp å erobre hele Ukraina og må konsentrere seg om å kontrollere de områdene som er viktigst for dem. Det er Donbas, Krim og korridoren mellom Krim-halvøya og resten av Russland, sier Diesen.

I BUTSJA: Ukrainske styrker sier de har tatt over flere områder rundt Kyiv russerne har forlatt. Foto: Vadim Ghirda / AP

Lav moral og forsyningsproblemer

– Hva tror du vil skje de neste dagene?

– Jeg vil tro at russerne kommer til å fortsette angrepene i Øst-Ukraina, men uten at de nødvendigvis vil ha særlig fremgang. De vil slite med både etterforsyning, ledelse og sviktende moral og disiplin hos troppene, sier han.

Diesen tror vi også vil se flere lokale motangrep fra det ukrainske forsvaret i Kyiv-området.

– Nå blir det også avgjørende å hva russerne gjør med hensyn til bombing og beskyting av de store byene. Det er en del av deres utmattelsesstrategi, å påføre ukrainerne så store lidelser at de blir mindre innstilt på å fortsette motstanden, sier Diesen.