KUPP-ALTERNATIVER: En PowerPoint-presentasjon la frem måter for tidligere president Donald Trump å beholde makten på. Her taler han under valgkampstevnet foran Det hvite hus 6. januar, bare minutter før kongressangrepet.

Medier: PowerPoint-presentasjon pekte ut kupp-plan for Trump

En presentasjon avslører nå nye detaljer rundt Donald Trumps forsøk på å beholde presidentmakten etter at han tapte valget mot Joe Biden.

Av Sindre Camilo Lode

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Trumps siste stabssjef, Mark Meadows, har overlevert hele 6000 dokumenter til granskningskomiteen som etterforsker kongressangrepet 6. januar.

I ett av disse dokumentene, en PowerPoint-presentasjon, ble Trump anbefalt å erklære nasjonal sikkerhetskrise slik at han kunne sikre seg en andre periode som president, skriver den britiske avisen The Guardian lørdag.

Meadows nektet først å samarbeide med komiteen, før han valgte å samarbeide en kort tid likevel, men så snudde igjen. Han var ifølge avisen i besittelse av PowerPointen dagen før angrepet på Kongressen.

Han skal ha fått e-posten fra kontoret til Trump-støttespiller Phil Waldron, som var en innflytelsesrik stemme i bevegelsen som utfordret valgresultatet, skriver New York Times.

Presentasjonen med navnet «Valgfusk, utenlands innblanding & muligheter for 6. jan» legger detaljert frem forskjellige måter å gjennomføre et kupp på med bakgrunn i løgner og tilbakeviste konspirasjonsteorier om utbredt valgfusk under valget.

Samtidig viser den at Meadows i det minste var klar over forsøkene til Trump og hans allierte for å stanse godkjennelsen i Kongressen av Biden som valgvinner 6. januar.

IKKE SAMARBEIDSVILLIG: Tidligere stabssjef for Trump, Mark Meadows, ses på som et nøkkelvitne i etterforskningen av angrepet på Kongressen 6. januar.

Alternativ: Erklære stemmer ugyldige

Meadows overleverte den 38 sider lange presentasjonen til komiteen som han hadde fått på e-post, ifølge en kilde som er kjent med saken.

The Guardian har selv fått tak i en 36 siders lang versjon av presentasjonen.

Metadata viser at avisens versjon stammer fra 5. januar. Den skal være noe ulik den komiteen har fått oversendt, men tittelen og rådene er de samme, ifølge kilden.

Presentasjonen foreslo blant annet at senatorer og medlemmer av Kongressen først burde bli orientert om utenlandsk innblanding i valget.

Dernest at Trump erklærte nasjonal nødssituasjon og at alle elektroniske stemmer ugyldige, før han så ba Kongressen om å bli enige om en konstitusjonell akseptabel løsning.

ANGREPET: Slik så det ut da Trump-tilhengere hadde brutt barrikadene ved den amerikanske kongressen 6. januar. Like før, på et valgkampstevne, hadde daværende president Donald Trump oppfordret tilhengerne om å gå ned Pennsylvania Avenue fra Det hvite hus til Kongressen.

Foreslo Pence-muligheter

Presentasjonen la også frem tre mulige måter for hvordan daværende visepresident Mike Pence kunne utnytte sin, i utgangspunkt, seremonielle rolle som leder av godkjenningsprosessen, for å beholde Trumps makt.

Pence kunne gå for én av disse mulighetene: Gi Trump valgmenn tross protester fra demokrater i nøkkelstater, avvise Bidens valgmenn eller forsinke godkjenningen for å åpne for godkjenning og opptelling av bare «lovlige papirstemmesedler».

Det siste alternativet for visepresidenten er likt alternativet som flere av Trumps støttespillere Rudy Giuliani, John Eastman og Steve Bannon fremmet mot inn mot opptellingen, og som Trump også presset Pence til å gå for.

STØTTESPILLERE: Jon Eastman og Rudy Giuliani under valgkampstevne 6. januar før angrepet på Kongressen.

I forrige uke avslørte også The Guardian at Trump, etter at Pence ikke gikk med på et slikt alternativ, presset støttespillerne sine for hvordan han fullt og helt kunne stanse godkjenningen av Biden som president.

Dette skjedde en gang mellom sent på kvelden 5. januar og tidlig morgen 6. januar.

Biden vant valget med 306 valgmannsstemmer mot Trumps 232. Han vant også det såkalte populærvalget, altså totalt antall stemmer, med syv millioner stemmer.

Skal ha blitt presentert for kongressmedlemmer

PowerPointen baserte anbefalingene for Trump og Pence på tilbakeviste påstander om utbredt valgfusk.

Blant påstandene i presentasjonen, var også at Kina og Venezuela hadde klart å ta kontroll over valgsystemet i åtte viktige vippestater, noe som ikke er sant.

Både den daværende justisministeren, Jeff Rosen, og hans forløper William Barr – som begge hadde blitt utnevnt av Trump selv – hadde i forkant av 5. januar slått fast at det ikke var noen som helst bevis for valgfusk som ville endret utfallet av 2020-valget.

Ifølge The Guardians kilde ble PowerPointen presentert for et utvalg republikanske senatorer og medlemmer av Representantenes hus 4. januar, altså dagen før Meadows fikk den.

Trumps advokater, som jobbet for å endre valgresultatet, skal ifølge en annen kilde ikke ha blitt vist presentasjonen.

KOLLEGER: Mark Meadows var Donald Trumps siste stabssjef i Det hvite hus.

Men granskningskomiteen av angrepet har uttalt at de har funnet daværende stabssjef Meadows tekstmeldinger med et kongressmedlem som fortalte Meadows om en «svært kontroversiell» plan om å sende valgmannslister for Trump til godkjenningsgjennomgangen i Kongressen.

– Jeg elsker det, svarte Meadows.

Mark Meadows har nå saksøkt granskningskomiteen. Det skjedde etter at han snudde og ikke ville samarbeide likevel. Komiteen vil nå starte prosessen for å sikte Meadows for forakt for Kongressen fordi han ikke møtte opp til en stevning.

Fem personer omkom under angrepet av Kongressen, deriblant en politibetjent. I tillegg ble rundt 140 politibetjenter skadet av opprørerne.