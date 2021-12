FÅR STØTTE: David Perdue og Donald Trump under et valgmøte i fjor. Nå skal Perdue prøve å bli guvernør. Trump kaller ham en «konservativ kriger».

Bitter maktkamp i delstaten som felte Trump

Velgerne i Georgia spilte en avgjørende rolle i å vippe makten demokratenes vei i både presidentvalget og senatsvalget sist. Nå hiver Donald Trump seg inn i en bitter maktkamp i delstaten.

Av Nilas Johnsen

Den dramatiske opptellingen i Pennsylvania i november i fjor ble til slutt tungen på vektskålen for Demokratene, og gjorde at Joe Biden ble ny president.

Men det virkelige sjokket for republikanerne var delstaten Georgia.

Georgia ble lenge regnet som en sikker delstat for republikanerne, men særlig urbane, afroamerikanske velgere, endret utfallet. Heller ikke en omstridt omtelling kunne hindre at delstaten gikk til demokratene.

Dramaet i Georgia fortsatte parallelt med at Trump nektet å godta resultatet. For også makten i Kongressen ble avgjort i ferskenstaten, som den ofte kalles. Fire svært ulike kandidater sto til valg som senatorer.

Demokratene vant begge setene, og sikret dermed flertall i Senatet.

DUMPET: Brian Kemp føler seg dolket i ryggen av partifelle David Perdue, men det er den manglende støtten fra Trump som trolig blir utslagsgivende.

Selv om Georgia gikk fra republikanernes røde farge til demokratenes blå, omtales den som en lilla stat – altså en som kan vippe begge veier.

Staten er kanskje det aller tydeligste eksempelet på noen av skillelinjene som preger amerikansk politikk: By mot land, fattige mot rike, hvite mot svarte.

I 2022 kommer alle skillelinjene frem på nytt, da Georgia nok en gang blir sentrum i amerikansk politikk, skriver The New York Times.

Flere av de viktigste personene under den forrige dragkampen dukker opp på nytt i kommende valgkamper.

I kulissene lurer Donald Trump, som i voldsomme ordelag støtter én av to republikanske kandidater.

Disse står i striden

Dette er de viktigste personene som nå skal kjempe om makt i den viktige vippestaten:

David Perdue

Forretningsmannen hadde holdt senatorsetet i Georgia i seks år, da han ikke klarte å få rent flertall i november i fjor. Dermed ble det omvalg mot den unge demokraten Jon Ossoff, som Perdue tapte i januar. Nå hiver han seg i stedet inn i kampen om å bli guvernør i delstaten, med støtte fra Trump.

Brian Kemp

Sittende guvernør, og akkurat som Perdue regnet som svært konservativ. Kemp har innført en rekke omstridte valglover det siste året, som eksperter mener gir republikanerne en fordel. Men Trump mener Kemp ikke gjorde nok for å hindre demokratene sist, og har dermed bedt partiet vende seg mot ham.

Stacey Abrams

Stilte i guvernørvalget i 2018, og overrasket alle ved å utfordre i en stat der republikanerne hadde hatt klippekort til guvernørkontoret. Det ble et knepent tap til slutt, men to år senere ble Abrams’ innsats for å få særlig svarte velgere til å registrere seg, avgjørende for demokratenes seier.

Raphael Warnock

Var førstepastor i baptistkirken der borgerrettighetsaktivisten Martin Luther King Jr. hadde vært pastor, og beseiret den republikanske milliardæren Kelly Loeffler i kampen om det avgjørende senatssetet i januar. Men akkurat dette setet kommer opp for gjenvalg allerede til neste år.

MOBILISERER: Stacey Abrams er en ener på å få nye velgere til å registrere seg og ta turen til stemmeurnene.

Mener motstander sviktet

David Perdue sier han stiller mot partifellen Kemp fordi guvernøren ikke gjorde nok for å hindre at Stacey Abrams og demokratene klarte å registrere titusenvis av nye velgere.

– Han sviktet. I stedet for å beskytte våre valg, ga han etter til Abrams og kostet oss Senatet og ga Biden frie tøyler, sier Perdue.

Hans republikanske motkandidat påpeker at det var Perdue selv som ikke klarte å vinne tilbake setet sitt i Senatet.

Donald Trump legger nå all sin prestisje bak å fremme Perdues kandidatur, noe som gjør ham til favoritt, mener USA-ekspert Eirik Løkke.

– Trump er fortsatt svært populær blant republikanere i Georgia, der mange mener Trump egentlig vant valget og anser ham som partiets reelle leder. Så at Trump peker på Perdue og angriper Kemp kan bli avgjørende, sier Løkke.

Han mener republikanernes interne maktkamp i Georgia dermed blir en test på hvor sterkt grep Trump har om partiet.

Men for den som går seirende ut, kan støtte fra Trump være et tveegget sverd.

– Det mange glemmer er at selv om Trump mobiliserer republikanske velgere, så mobiliserer han også demokrater til å stemme. Og få steder er dette skillet like tydelig som i Georgia, fortsetter eksperten.

VANT SIST: Raphael Warnock klarte det i januar, men må forsvare senatssetet sitt allerede til neste år.

Brukes som skremmebilde

Løkke påpeker at Georgia, med sine fem millioner innbyggere, er som et slags mikrokosmos av USA. Demografiske endringer har svekket republikanernes grep om makten, og de politiske stridene er sterkt polariserende.

– Stacey Abrams har gjort en innsats for å registrere velgere som er helt hinsides alle andre delstater. Hun anerkjennes helt til topps i det demokratiske partiet, så jeg kan vanskelig se for meg at noen andre vinner nominasjonen deres, sier Løkke.

Abrams har litt samme effekt på republikanere som Trump har på demokrater: Hun er kontroversiell, splittende og brukes allerede som skremmebilde av både Trump og Perdue.

Det er fortsatt ikke klart hvem som skal stille mot Warnock i senatsvalget, men mye tyder på at det republikanske partiet vil velge en afroamerikansk motkandidat.

Trump har kastet sin elsk på den tidligere stjernen fra amerikansk fotball, Herschel Walker.

– Walker har allerede hatt en del skandaleoppslag knyttet til seg, så han er et usikkert kort. Warnock har stor støtte i svarte kirkemiljøer, særlig i storbyen Atlanta, forklarer Løkke.

PS: Det største usikkerhetsmomentet i Georgia, er at det endelige resultatet skal godkjennes av delstatsforsamlingen, der republikanerne har kontroll. Endringen ble innført etter striden rundt valgresultatet i fjor, der Trump la frem påstander om valgfusk som han aldri kunne bevise.