FULL FYR: Flammene spiste opp det gamle huset da eierne forsøkte å røyke ut slanger i kjelleren av den herskapelige boligen.

Brant ned herskapshus i kamp mot slanger

Det startet som et forsøk på å jage vekk slanger og endte med at hele huset brant ned.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Denne utrolige historien fant sted i en småby vest for storbyen Baltimore i den amerikanske delstaten Maryland for en drøy uke siden.

Det nesten 1000 m² store huset som lå på en høyde i byen Dickerson ble fullstendig omsluttet av flammer etter at eierne hadde forsøkte å røyke ut slanger, ifølge CNN.

Pete Piringer, talsperson for brannvesenet i byen sa at både de nåværende og tidligere eierne hadde fortalt at det befant seg slanger i huset.

Og, ifølge brannvesenet hadde eierne forsøkte å kvitte seg med reptilene ved å tenne på kull i kjelleren for å røyke dem ut av huset.

Men det påtente kullet var plassert for nærme brennbart materiale og det tok til slutt fyr som spredte seg raskt i det tre etasjes store huset.

BRANT OPP: Da eierne oppdaget slanger i kjelleren tok de i bruk utradisjonelle metoder for å bli kvitt dem.

Kostet 16,4 mill.

Hele 75 brannfolk var raskt på stedet, men siden huset hadde en 1,5 kilometer lang innkjørsel så var det ikke noen brannhydranter i nærheten. Derfor måtte kjøre vanntank-biler frem og tilbake og brannmannskapene var sjanseløse mot de voldsomme flammene. Det flere timer før alt var slukket.

Brannvesenets takstmenn har beregnet at det vil koste over 9 millioner kroner å gjenoppbygge huset. Det ble nylig kjøpt for 16,4 millioner kroner.

Talspersonen for brannvesenet stilte seg i etterkant undrende til eiernes metode for å kvitte seg med slangene.

– Det finnes forskjellige typer firmaer som utfører slike oppgaver. Vi anbefaler folk å ta kontakt med profesjonelle når man har fått uønskede dyr i huset, sa Pringer, ifølge CNN.

Huseierne var ikke hjemme da huset brant.

Det er uvisst hva som skjedde med slangene, om de kom seg ut eller ble utryddet i brannen.