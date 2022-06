STRAMME KARER: Jonas Gahr Støre (Ap) ble ønsket velkommen til Natos toppmøte i Madrid av generalsekretær Jens Stoltenberg og Spanias statsminister Pedro Sanchez - her i stram giv akt for fotografen.

Nato i nytt dokument: Russland truer forsyningslinjene fra USA til Europa

MADRID (VG) I en lang rekke av trusler fra Russland, er Nato-lederne også bekymret for at Russland kan kutte livsviktige forsyningslinjer for Nato over Nordatlanteren.

I alliansens nye strategiske konsept, som beskriver aktuelle trusler og hvordan Nato-landet skal møte disse truslene, blir Russland utpekt som den mest alvorlige trusselen mot fred og stabilitet i Europa og Nord-Amerika.

I dokumentet, som er Natos viktigste styringsverktøy, beskrives trusselen i nord slik:

«Russlands evne til å avskjære allierte forsterkninger og frihet til å navigere over Nord-Atlanteren, er en strategisk utfordring for alliansen.»

BORIS OG BIDEN: Storbritannias statsminister Boris Johnson og USAs president Joe Biden fant tonen da de stilte opp til Natos familiebilde onsdag.

Nordområdene er viktig

På dette toppmøtet har Nato vedtatt å samlet store styrker rundt åtte medlemsland som har grenser mot Russland. Men statsminister Jonas Gahr Støre Ap) sier at dette ikke betyr mindre fokus på nordområdene.

– I Natos nye strategiske konsept vil det være sterke formuleringer om hvor viktig nordområdene er for alliansen. Jeg er også fornøyd med at Nato legger så stor vekt på å holde forsyningslinjene over Atlanterhavet åpne, sier Støre til VG på Natos toppmøte i Madrid.

På spørsmål om hva som er viktigst for Norge når Nato-toppene nå peker ut kursen for årene framover, svarer Støre:

– Det er helheten.

I sluttdokumentet fra Nato-toppmøtet i Madrid, omtales Russland som en direkte trussel mot fred og stabilitet i det euro-atlantiske området.

Kina omtales som en utfordring for Nato-landenes interesser, sikkerhet og verdier.

Forsterker norsk bidrag

– Det er selvsagt også viktig for oss at sikkerhetsgarantien til medlemslandene er urokkelig. Kollektivt forsvar er alliansens fremste oppgave. Det er viktig at vi nå har et strategisk konsept tilpasset den tiden vi lever i, legger statsministeren til.

Han understreker at Nato står som en samlet blokk opp mot Russland etter angrepet mot Ukraina.

Regjeringen har nå bestemt at det norske forsvarets forsterkede bidrag til Natos felles forvar i Litauen, vil bli videreført, i alle fall ut 2023.

I revidert budsjett har regjeringen fått Stortingets samtykke til å bruke ytterligere tre milliarder kroner på forsvaret. Støre sier at pengene blir brukt på å styrke forsvaret i nord, hvor Norge nå vil seile og fly mer etter at Russland angrep et annet naboland, Ukraina.

Stor lettelse

Støre sier at han også «kjenner stor lettelse» over at hindringene for svensk og finsk medlemskap i Nato er ryddet av veien, etter lange møter til sent på kveld tirsdag.

– Ved å avstå fra kontakt med blant andre YPG, har Sverige gitt opp noe av sin handlefrihet?

– Jeg har lest teksten. Den er forhandlet fram av Sveriges regjering, som vet veldig godt om egne prioriteringer. Jeg legger til grunn at de har gjort sine avveininger, og det er fortsatt svenske og finske lover som gjelder, sier statsministeren til VG.

– Har avtalen betydning for Norges eventuelle kontakt med YPG?

– Vi er ikke berørt av denne avtalen, så det har jeg ingen kommentar til, svarer Støre.