SVEVER: Dronen som leverte en hjertestarter i Sverige lander ikke, men firer hjertestarteren ned i en vaier mens den svever 30 meter over bakken.

Måkte snø og falt om – fikk hjertestarter via drone

Dronesystemet som testes i Sverige, hjalp en forbipasserende lege å redde livet til en 71 år gammel mann.

Publisert: Nå nettopp

Fremtiden er her, i alle fall om du bor sør-vest i Sverige. 9. desember falt en 71 år gammel mann om mens han måkte snø. Ved et sammentreff kjørte legen Mustafa Ali forbi, på vei til jobben ved Norra Älvsborg sykehus. Han satt i gang hjerte- og lungeredning og fikk mannens kone til å ringe nødnummeret.

Omtrent tre minutter senere hørte legen en lyd over seg.

– Jeg hørte noe merkelig i luften, noe annet enn et helikopter. Så jeg titte opp og så en drone, fortalte Ali senere til radiokanalen P4 Väst i Sverige.

Dronen firet ned en hjertestarter via en vaier, som Ali så brukte på mannen, som overlevde hjertestansen.

Testes fem steder i Sverige

Dronen som leverte hjertestarteren, er et resultat av samarbeidet mellom droneselskapet Everdrone, det medisinske universitetet Karolinska institutet, nødsentralen og de regionale myndighetene.

– Det var flaks at det var en lege der, men en slik hjertestarter skal kunne brukes av hvem som helst, selv noen som ikke har sett den før, sier daglig leder Mats Sällström i Everdrone.

DRONESJEF: Daglig leder Mats Sällström i Everdrone.

Sjansene for å overleve en hjertestans et annet sted enn på et sykehus er små, og hvert minutt teller.

I et tidlig testprosjekt av dronen sendte man den ut på tolv turer. Den kom frem i elleve tilfeller, og i syv av dem før ambulansen.

Dronen som leverte hjertestarteren ble først testet sommeren 2020 og har vært i drift siden april i fjor. Everdrone har fem stasjoner i Västra Götaland og sier de kan nå omkring 200.000 av regionens 1,7 millioner innbyggere.

Det er ingen som styrer dronen mens den flyr, alt utløses av at operatøren på alarmsentralen flagger telefonen som en mulig hjertestans.

Sällström sier selskapet har en pågående dialog med to kommuner Norge, men ønsker ikke å opplyse om hvilke.

Tester levering av blodprøver i Norge

En som gleder seg over nyheten fra Sverige er Børre Eimhjellen (46), som i flere år har jobbet med å utvikle en drone som kan frakte blant annet blodprøver.

Han er daglig leder Airlift Solutions, som er spunnet ut av det større helikopterfirmaet Airlift med base i Førde, som blant annet leverer loser til tankskip.

– Vi har vært i gang i et års tid og testet dem på et lukket område, en gård på Østlandet på omtrent to kvadratkilometer, sier Eimhjellen.

Ideen er leveranser av biologiske prøver, som blodprøver, i situasjoner der det haster med prøvesvar. Men de ser også på mulighetene for å kunne levere medisin, førstehjelpsutstyr eller overlevelsesutstyr til steder der for eksempel et helikopter ikke kommer til.

Videre tester utenfor det lukkede område står nå på vent, mens de avventer en tilbakemelding fra helsevesenet på hva de tror de vil ha behov for.

TESTDRONE: Børre Eimhjellen med dronen, som per i dag kan frakte blodprøver og annen frakt på opptil fire kilo så langt som 20 kilometer.

Flere utfordringer

Det er fortsatt flere problemer som må løses om droner skal bli dagligdags i helsevesenet. Dronene som testes i Sverige i dag, kan ikke fly i de mest tettbygde strøkene. I tynt befolkede distrikt blir de ingen billig eller god løsning, fordi rekkevidden er på seks kilometer.

– Har vi et område på landsbygda hvor ambulanse har responstid på 20 minutter og vi kan halvere den til 10, vil det likevel ikke hjelpe, fordi sjansen for å overleve en hjertestans synker til nærmere null ved ti minutter, sier Sällstrøm.

Han er også tvilende til om logistikk (for eksempel transport av blodprøver) vil ha en fremtid i luften, men tror mer på landbasert dronetransport for ting som ikke er akuttmedisinsk, fordi det vil være enklere og billigere.

De to store farene forbundet med droner er at de skal krasje med noe i luften eller falle ned og treffe noen.

Å få på plass et velregulert system for dronetrafikk er derfor også noe som må løses, påpeker både Eimhjellen og Sällstrøm. Begge venter på nasjonale trafikksystem som kan fungere også for selvkjørende droner.

– Det må bli et system som kan prioriterer trafikk. At hjerteleveranse er viktigere enn å levere pizza, sier Sällström.