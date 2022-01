forrige





fullskjerm neste ALMATY: Tungt bevæpnede tropper står oppstilt i hovedgaten i almaty hvor hundrevis av demonstranter har samlet seg. 1 av 4 Foto: MARIYA GORDEYEVA / Reuters

Politiet i Kasakhstan sier de har «eliminert» et titalls opprørere

Tungt bevæpnede styrker rykket inn mot demonstrantene i landets største by, Almaty, torsdag. Vitner hørte skudd bli avfyrt, melder Reuters.

Av Eirik Wichstad

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres

På dag tre av opptøyene i Kasakhstans største by, Almaty, har det vært sammenstøt mellom opprørsstyrker og demonstranter.

Politiet i Almaty uttalte at de har «eliminert» et titalls opprørere.

Det melder det russiske nyhetsbyrået Interfax.

Bilder viser tungt bevæpnet personell som rykker inn til fots og kjørende i lastebiler mot torget hvor hundrevis av demonstranter befinner seg.

Flere vitner på stedet sier de hørte skudd bli avfyrt, ifølge Reuters.

I en video publisert på Twitter høres en ses troppene nærme seg demonstrantene og man kan høre skuddsalver.

Etter harde sammenstøt gjennom natten mellom opprørsstyrker og demonstranter er åtte personer fra landets sikkerhetsstyrker døde, ifølge Kasakhstans innenriksdepartement. I tillegg er 317 skadet, sier de.

Opptøyene har pågått siden søndag kveld. Demonstrasjonene startet som en reaksjon på høyere priser på gass.

Det utløste et bredere opprør med grobunn i en utbredt misnøye mot Kasakhstans regjering og landets president, Kassym-Jokart Tokayev.

Onsdag ble det innført nasjonal unntakstilstand i landet etter de omfattende demonstrasjonene, og regjeringen ble oppløst.

MØNSTRING: Protestanter demonstrerer mot høyere drivstoffpriser i Almaty.

– Urovekkende

VG har snakket med NUPI-forsker som kaller utviklingen i landet «urovekkende».

– Slike opptøyer som vi nå ser i Kasakhstan kan lett få sin egen dynamikk som det er vanskelig å stoppe, sier forsker og sentralasia-ekspert Helge Blakkisrud ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt NUPI, til VG.

Han sier at demonstrasjonene og opprøret har spredt seg langt raskere enn det de fleste har ville trodd på forhånd og at det nå foregår over hele landet, ikke bare i sørvest i landet hvor det hele startet.

– Det er tydelig at dette traff en bredere misnøye med utviklingen i landet. Myndighetene har svart med å erklære unntakstilstand, sier Blakkisrud.