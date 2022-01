forrige





Opprøret i Kasakhstan: Russiske styrker intervenerer

Flere er drept og hundrevis er såret etter harde sammenstøtt mellom demonstranter og opprørsstyrker. En militærallianse av tidligere sovjetstater har sendt russiske styrker for å dempe opptøyene, melder Reuters.

På dag fem av opptøyene i Kasakhstans største by, Almaty, har det vært sammenstøt mellom opprørsstyrker og demonstranter.

– Et titalls opprørere er eliminert. Vi er i ferd med å oppklare identiteten deres, sier talsperson for politiet i Almaty, Saltanat Azirbek, ifølge det russiske nyhetsbyrået Interfax.

Bilder viser tungt bevæpnet personell som rykker inn til fots og kjørende i lastebiler mot torget hvor hundrevis av demonstranter befinner seg.

I en video publisert på Twitter høres en ses troppene nærme seg demonstrantene. Man kan også høre skuddsalver bli avfyrt.

Russiske styrker intervenerer

En russisk-ledet militærallianse av tidligere sovjetstater (CSTO) har iverksatt en operasjon for å forsøke å dempe opptøyene torsdag, melder Reuters.

Alliansen har satt inn russiske fallskjermjegere etter at Kasakhstans avgåtte president, Kassym-Jokart Tokayev, ba om hjelp til å stabilisere situasjonen i landet.

Sekretariatet i Den kollektive sikkerhetspakten (CSTO) uttalte at de «fredsbevarende styrkenes» primære oppgave er å beskytte kritisk statlig og militær infrastruktur og å bistå de kasakhstanske opprørsstyrkene.

Utbredt misnøye

Etter harde sammenstøt gjennom natten mellom opprørsstyrker og demonstranter er åtte personer fra landets sikkerhetsstyrker døde, ifølge Kasakhstans innenriksdepartement. I tillegg er 317 skadet, sier de.

Politiet i Almaty har bedt innbyggerne i byen om å holde seg hjemme grunnet at de vil iverksette en «anti-terror operasjon».

Opptøyene har pågått siden søndag kveld. Demonstrasjonene startet som en reaksjon på høyere priser på gass.

Det utløste et bredere opprør med grobunn i en utbredt misnøye mot Kasakhstans regjering og landets president.

Det har også vært fremmet kritikk av den forhenværende presidenten Nursultan Nazarbayev, som fortsatt utøver betydelig politisk makt under den offisielle tittelen «nasjonens far».

Onsdag ble det innført nasjonal unntakstilstand i landet etter de omfattende demonstrasjonene, og regjeringen ble oppløst.

MØNSTRING: Demonstranter protesterer mot høyere drivstoffpriser i Almaty.

Armenias statsminister, Nikol Pashinyan, som leder et sikkerhetsråd for en gruppe tidligere sovjetstater, sier på Facebook at et uvisst antall styrker vil sendes til landet i en «begrenset periode» for å «stabilisere og løse opp situasjonen».

Torsdag ble internettet skrudd av og landets banktjenester er angivelig nede, melder Washington Post.

– Urovekkende

VG har snakket med NUPI-forsker som kaller utviklingen i landet «urovekkende».

– Slike opptøyer som vi nå ser i Kasakhstan kan lett få sin egen dynamikk som det er vanskelig å stoppe, sier forsker og sentralasia-ekspert Helge Blakkisrud ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt NUPI, til VG.

Han sier at demonstrasjonene og opprøret har spredt seg langt raskere enn det de fleste har ville trodd på forhånd og at det nå foregår over hele landet, ikke bare i sørvest i landet hvor det hele startet.

– Det er tydelig at dette traff en bredere misnøye med utviklingen i landet. Myndighetene har svart med å erklære unntakstilstand, sier Blakkisrud.