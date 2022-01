forrige











fullskjerm neste Røyk stiger fra en mønstring av demonstranter utenfor Almatys rådhus onsdag 5. januar. 1 av 7 Foto: Yan Blagov / AP

Opprørere setter fyr på offentlige bygninger i Kasakhstan – utenlandske styrker rykker inn

Både medlemmer av sikkerhetsstyrker og demonstranter er drept, og hundrevis er såret etter voldelige sammenstøt. En militærallianse av tidligere sovjetstater har sendt styrker for å dempe opptøyene, melder Reuters.

Publisert:

På dag fem av opptøyene i Kasakhstans største by, Almaty, har det vært voldsomme sammenstøt mellom opprørsstyrker og demonstranter.

– Et titalls opprørere er eliminert. Vi er i ferd med å oppklare identiteten deres, sier talsperson for politiet i Almaty, Saltanat Azirbek, ifølge det russiske nyhetsbyrået Interfax.

Bilder viser tungt bevæpnet personell som rykker inn til fots og kjørende i lastebiler mot plassen der hundrevis av demonstranter befinner seg.

I en video publisert på Twitter høres en ses troppene nærme seg demonstrantene. Man kan også høre skuddsalver bli avfyrt.

Russisk-ledet allianse sender inn styrker

Torsdag morgen melder statlig kasakhstansk tv at tretten politibetjenter har omkommet i forbindelse med demonstrasjonene, skriver Reuters.

To av de døde politibetjentene hevdes å ha blitt funnet med avkappet hode.

I tillegg hevder myndighetene at 354 andre politibetjenter har blitt skadet som følge av demonstrasjonene.

Tidligere torsdag morgen iverksatte en russisk-ledet militærallianse av tidligere sovjetstater (CSTO) en operasjon for å forsøke å dempe opptøyene.

Alliansen har satt inn styrker etter at Kasakhstans avgåtte president, Kassym-Jokart Tokayev, ba om hjelp til å stabilisere situasjonen i landet.

Sekretariatet i Den kollektive sikkerhetspakten (CSTO) uttalte at de «fredsbevarende styrkenes» primære oppgave er å beskytte kritisk statlig og militær infrastruktur og å bistå de kasakhstanske opprørsstyrkene.

Skadeverk

Opprørere har påført store materielle skader på flere offentlige bygninger. Ordførerens administrasjonsbygning, presidentens bolig og lokalene til Kasakhstans statlige TV-selskap har blitt påtent med ild.

Flere politibiler skal også være påtent. Bildene som kommer inn viser en by som ser ut som en krigssone.

Opprørerne roper slagord mot den forhenværende presidenten Nazarbayev.

I ett tilfelle kastet de en løkke rundt halsen på en statue av han som kaller seg «nasjonens far», og forsøkte å rive den ned.

fullskjerm neste Bygningen til Kasakhstans statlige TV-kanal etter å ha blitt utsatt for ildspåsettelse. 1 av 3 Foto: PAVEL MIKHEYEV / Reuters

Utbredt misnøye – ikke bare gasspriser

Etter harde sammenstøt gjennom natten mellom opprørsstyrker og demonstranter er åtte personer fra landets sikkerhetsstyrker døde, ifølge Kasakhstans innenriksdepartement. I tillegg er 317 skadet, sier de.

Politiet i Almaty har bedt innbyggerne i byen om å holde seg hjemme grunnet at de vil iverksette en «antiterror operasjon».

Opptøyene har pågått siden søndag kveld. Demonstrasjonene startet som en reaksjon på høyere priser på gass.

Det utløste et bredere opprør med grobunn i en utbredt misnøye mot Kasakhstans regjering og landets president.

Protestene som har spredt seg over hele Kasakhstan, er uttrykk for langt mer enn misnøye over høye gasspriser, sa fagrådgiver Ivar Dale i Den norske Helsingforskomité til NTB onsdag.

MEKTIGE: Tidligere president Nursultan Nazarbajev (t.v.) og nåværende president Kassym-Jomart Tokajev i Kasakhstan.

Det har også vært fremmet kritikk av den forhenværende presidenten Nursultan Nazarbajev, som fortsatt utøver betydelig politisk makt under den offisielle tittelen «nasjonens far».

– Det handler om en mangeårig misnøye blant vanlige folk over korrupsjon og nepotisme, særlig i familiedynastiet rundt Nursultan Nazarbajev, sa Dale, som selv har bodd i Kasakhstan.

Onsdag ble det innført nasjonal unntakstilstand i landet etter de omfattende demonstrasjonene, og regjeringen ble oppløst.

Torsdag ble internettet skrudd av og landets banktjenester er angivelig nede, melder Washington Post.

Landets grenser er fra i dag stengt for innreise fra utlendinger, ifølge det russiske nyhetsbyrået Ria Novosti.

MØNSTRING: Demonstranter protesterer mot høyere drivstoffpriser i Almaty.

– Urovekkende

– Slike opptøyer som vi nå ser i Kasakhstan kan lett få sin egen dynamikk som det er vanskelig å stoppe.

Det sier forsker og Sentral-Asia-ekspert Helge Blakkisrud ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) til VG.

Han sier at demonstrasjonene og opprøret har spredt seg langt raskere enn det de fleste har ville trodd på forhånd og at det nå foregår over hele landet, ikke bare i sørvest i landet hvor det hele startet.

– Det er tydelig at dette traff en bredere misnøye med utviklingen i landet. Myndighetene har svart med å erklære unntakstilstand, sier Blakkisrud.