NYTT BREV: Russlands utenriksminister Sergej Lavrov besøkte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap )i oktober. Nå må Støres regjering svare på spørsmål om Russlands sikkerhet er ivaretatt.

Russland ber Norge svare på sikkerhetskrav

Russland har bedt den norske regjeringen om å svare skriftlig for sitt syn på sikkerhetssituasjonen i Europa. Brevet ble overlevert til Utenriksdepartementet fra den russiske ambassaden mandag, får VG opplyst.

Av Alf Bjarne Johnsen

UD vil ikke offentliggjøre brevet.

Men kommunikasjonssjef Trude Måseide i UD bekrefter at Russland har sendt et brev med ønske en norsk uttalelse, og at det handler om sikkerhet i Europa.

– Det får være opp til avsenderen å bestemme om brevet skal bli offentlig. Nå har vi mottatt brevet og vurderer hvordan det skal håndteres videre, sier Måseide.

Innholdet i brevet er imidlertid omtalt for få dager siden av Sergej Lavrov, Russlands utenriksminister.

Flere Nato-land fikk brev

En talsperson i Nato i Brussel sier til VG at en rekke medlemsland har fått lignende brev fra Russland, og at Nato er inne i vurderingen av mulige svar.

USA og Nato har allerede besvart de første skriftlige kravene fra Moskva, om avtaler som skulle hindre Ukraina fra fremtidig medlemskap i Nato, og full militær tilbaketrekning fra Natos nye medlemsland i øst. Det skjedde forrige onsdag.

Nato-sjef Jens Stoltenberg har også invitert Russland til tre nye hastemøter med spesifikke temaer.

– Vi venter fortsatt på Russlands svar på generalsekretærens invitasjon til en serie møter i Nato Russland-rådet for å diskutere europeisk sikkerhet i større detalj, sier talspersonen i Nato.

Udelelig sikkerhet

Lavrov varslet fredag at medlemslandene i Nato og i OSSE, organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa, ville bli utfordret til å redegjøre for sitt syn på sikkerhetssituasjonen og det Russland oppfatter som trusler utenfra.

Sentralt i Russlands utfordring til vesten står det såkalte Istanbul-dokumentet fra 1999, som fra norsk side ble undertegnet av Kjell Magne Bondeviks sentrumsregjering under et toppmøte i OSSE samme år.

Dokumentet slår fast at alle stater står fritt til å velge sin egen sikkerhetspolitiske forankring - eller å være nøytral.

Dette prinsippet har USA og Nato vist til i gjentatte blanke avslag på Russlands krav om at Ukraina aldri skal kunne få medlemskap i Nato.

Men Russland mener de har krav på endringer i Europa, basert på prinsippet om udelelig sikkerhet:

Istanbul-dokumentet slår også fast at ingen land kan styrke sin egen sikkerhet på bekostning av andres sikkerhet. Det er denne setningen som Lavrov nå sender til hvert enkelt medlemsland og ber om en forklaring på.

På bekostning av Russland

– Russlands budskap over flere år har vært påstanden om at Natos utvidelse østover har skjedd på bekostning av Russlands egen sikkerhet, og at den dermed er i strid med prinsippet om udelelig sikkerhet, sier Kristin Ven Bruusgaard til VG.

Hun er postdoktor ved institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og forsker blant annet på russisk militær strategi og stormaktsrivalisering.

– Over flere år har Russland med økende intensitet hevdet at Nato utgjør en trussel mot landet. Tidligere ble det argumentert fra Moskva med at det var utplasseringen av militære kapasiteter i de nye Nato-landene som var problemet. Men nå beskriver Russland at Natos som organisasjon utgjør en trussel mot landet, sier hun.

Bruusgaard viser til at Russland i sin militære doktrine allerede i 2010 beskrev Nato som en militær fare for Russland.

– Det er her virkelighetsforståelsen mellom Russland og vesten skiller fullstendig lag, sier hun.

– Nato reagerte på Russlands militæraksjon mot Ukraina i 2014 med å plassere ut styrker i Polen og Baltikum, for å trygge disse landene. I Russlands fortelling er disse styrkene en invasjonstrussel fra Nato, som russerne må forsvare seg mot med å bygge opp store styrker på sin side av grensen, forklarer Kristin Ven Bruusgaard.