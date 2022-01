FERDIG SNAKKET: Nato Russland-rådet satt sammen i fire timer i Brussel onsdag. Her er USAs viseutenriksminster Wendy Sherman, Jens Stoltenberg, og de to russiske viseministrene Aleksandr Grusjko og generaloberst Aleksandr Fomin.

Stoltenberg til VG: Tilbød forhandlinger - venter på russisk svar

BRUSSEL (VG) Nato-landene og Jens Stoltenberg avventer nå Russlands svar på tilbudet om forhandlinger for å redusere spenningen rundt Ukraina. De russiske diplomatene var ikke beredt til svare ja eller nei over bordet i Nato Russland-rådet.

I et intervju med VG etter krisemøtet i Nato Russland-rådet, bekrefter Stoltenberg at ballen nå ligger på russisk side:

– Ja, for vi har nå foreslått rammene rundt en prosess på hvordan noen av disse spørsmålene kan løses, sier generalsekretæren i Nato.

– Vil Nato kreve at Russland trekker tropper tilbake fra grensen mot Ukraina, som vilkår for forhandlinger?

– Vi er villig til å sette oss ned nå og gå raskt videre med samtaler. Men for å få resultater og enighet, må Russland vise reell vilje og de-eskalere. Jeg vet det er mulig å lage avtaler med Russland, det har jeg sett både i Nato-sammenheng og i Norge. Men vi ser også at det kan gå galt. Dersom de igjen bruker militær makt, vil de ha en høy pris å betale, sier Stoltenberg til VG.

Fire timers møte

Møtet i Nato Russland-rådet onsdag varte i fire stive timer. Russlands delegasjon ble ledet av landets viseutenriksminister Aleksandr Grusjko.

– Du sa etter møtet at det ikke var noen enkel diskusjon?

– Det var et vanskelig møte. Det var en alvorlig stemning, men også en stemning med vilje til å lete etter veier til å finne en politisk løsning. Fra de Nato-alliertes side ble det foreslått en rekke temaer som vi er villig til å diskutere videre.

– Det er lett å tenke seg at man snakket forbi hverandre, når Russland kommer med krav som Nato avviser blankt?

– Men det var dialog. Det var også innlegg uten manus som var forhåndsskrevet. Nato vil diskutere substans med russerne, som rustningskontroll, begrensninger på kjernefysiske våpen, men også tiltak som kan bidra til åpenhet om militær aktivitet. Dette har vi fått til tidligere, og er blitt enige om avtaler som har tatt ut hele våpensystemer. Det vil fungere om det er politisk vilje, sier Stoltenberg.

Russland: Svært farlig situasjon

Russerne har en helt annen fortelling onsdag kveld: Etter møtet med Nato sier viseutenriksminister Aleksander Grusjko at situasjonen nå er svært farlig, og at det er uklart om det er mulig å løse uenighetene.

På et pressemøte etter Nato Russland-rådets fire timer lange møte i Brussel, sa Grusjko at Moskva har krevd skriftlige svar fra Nato på den russiske kravlisten.

Ifølge Reuters sa han at Moskva deretter vil bestemme veien videre. Han advarte Nato mot å tro at alliansen bare kan plukke forslagene de liker.

Han la til at de direkte og ærlige samtalene mellom partene var et godt tegn.

Ikke tape ansikt

VG spurte Stoltenberg om hvordan han ser for seg prosessen videre:

– Vi vil aldri lykkes hvis disse samtalene skal foregå i det offentlige rom. Vi må på et tidspunkt etablere rammer og fortrolighet rundt samtaler, i et format som gjør at det er mulig å finne løsninger uten at den andre siden mister for mye ansikt, sier han.

Stoltenberg sier at Nato-siden også foreslo at det legges skriftlige forslag på bordet og at det avtales en serie av møter med innspill også fra sivile og militære staber på begge sider.

– Russland var ikke beredt til å ta stilling til det, men vi håper at når de har konsultert i Moskva, at de vil kunne svare positivt, sier han.

Som forventet

– Dere hadde lave forventinger på forhånd. Ble noen forventninger innfridd?

– Det var omtrent som forventet. Det er sterke posisjoner og stor avstand, mye uenighet. Men viljen til dialog ble uttrykt fra begge sider. Det er vel som forventet at Russland på møtet ikke er klare til å svare om de kan godta våre forslag om prosess, men må tilbake til Moskva.

– Det ville vært bedre om de sa ja. Men om de hadde sagt nei., hadde det vært det verste. Så det ble omtrent som vi ventet, at de trenger noe betenkningstid, sier Stoltenberg.