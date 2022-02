VIL ØKE SIKKERHETEN: En robothund bygget av Ghost Robotics testes i det sørvestlige USA.

USA testet robothunder på grensen til Mexico: − Skremmende

Kan robothunder vokte grensen mellom USA og Mexico? Det tester amerikanske myndigheter nå.

Av Emma Fondenes Øvrebø

Publisert: Nå nettopp

Bildene ser ut som de er tatt fra en science fiction-film: Robothunder som patruljerer grensen mellom USA og Mexico. De klatrer rundt i tøft terreng på jakt etter smuglergods og andre trusler.

Men bildene er ekte.

Det amerikanske innenriksdepartementet publiserte nylig bildene da de avslørte detaljer om den nye teknologien de tester ut, skriver CNN.

Under testingen av robotene ble forskjellige typer kameraer og sensorer montert på dem, som overfører sanntidsdata til mennesker som betjener dem via PC eller en håndholdt fjernkontroll, ifølge departementet.

Myndighetene mener robotene kan øke sikkerheten til grensepatruljeagenter ved å begrense deres eksponering for livstruende farer.

– Dette føles virkelig som et slag i ansiktet, sier Vicki Gaubeca.

Hun er direktør for organisasjonen Southern Border Communities Coalition, som kaller prosjektet en «alarmerende og opprørende» sløsing av skattebetalernes penger.

– De bør bruke pengene på noe som er mer humanitært og effektivt, heller enn skremmende.

I årevis har organisasjonen advart om at militarisering langs grensen setter lokalsamfunn og migranter i fare. Robothunder langs grensen er det siste urovekkende eksemplet på dette, mener Gaubeca.

– Det er andre teknologier som de allerede bruker, som vi synes de burde kutte ned på, og likevel tester de en type overvåkningsteknologi som er skremmende, for å være ærlig, sier hun.

NY TEKNOLOGI: En robothund langs grensen mellom USA og Mexico. De veier 45 kilo og blir fjernstyrt av mennesker.

I utviklingsfasen

Det amerikanske selskapet Ghost Robotics som lager robotene myndighetene har testet, sier at det ikke er noe å være redd for.

– Vi er fokusert på å gjøre det rette. Vi ønsker å gjøre det som er riktig for den nasjonale sikkerheten og for landet, sier administrerende direktør Jiren Parikh.

Han sier at robothundene er en batteridrevet datamaskin som beveger seg rundt på fire bein i fire timer.

– Robotene gir en rekke fordeler. USAs grensevakt patruljerer et enormt geografisk område, ofte under tøffe forhold. Dette er et godt eksempel på hvilke fordeler teknologi kan ha, sier Parikh.

HUND ELLER ROBOT: Tjenestemann Carmen Pontello introduserer en hund til en robothund i Illinois i USA i desember 2020.

En talsmann for innenriksdepartement sier at prosjektet fortsatt er i forsknings- og utviklingsfasen, uten en tidsplan for utplassering av robothundene.

De ble først testet ut på asfalt og gress og i bakker i delstaten Virginia. Deretter testet de robotene i byen El Paso i delstaten Texas, hvor de gikk opp bakker, ned raviner og over steiner.

– Den sørlige grensen kan være et ugjestmildt sted for mennesker og dyr, og det er nettopp derfor en maskin kan utmerke seg der, sier lederen for vitenskap og teknologi i departement, Brenda Long, i en pressemelding.