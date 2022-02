STILLE FØR STORMEN: VG var med inn i en av hærens treningsleirer i Kyiv.

Ukraina-konflikten: − Man blir litt lurt av Putin

Utspillene hagler fra russisk og vestlig side. Fortsatt er det like uklart om og når det blir en russisk invasjon. Russland-ekspert er kritisk til å sette konkrete datoer.

Av Anna Sofie Tønder Tørmoen

Publisert: Nå nettopp

– Man kan ikke skjønne veldig mye hvis man bare leser offisielle uttalelser fra dag til dag over den siste uka. Dette er en del av en informasjonskrig, sier seniorforsker hos Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi), Julie Wilhelmsen.

Og det har vært mange offisielle uttalelser de siste dagene. Tidligere i uken pekte amerikansk etterretning ut onsdag som en mulig invasjonsdato.

Men onsdag kom og gikk, uten noen invasjon fra Russland.

Dette moret tilsynelatende Maria Zakharova i det russiske utenriksdepartementet, som ba britiske og amerikanske medier komme med en oversikt over når Russland skal invadere, så hun kan planlegge ferien sin.

Men torsdag skjerpet USA retorikken ytterligere.

Både president Joe Biden og utenriksminister Antony Blinken advarte mot at et russisk angrep mot Ukraina «kan komme i løpet av de neste dagene».

I FNs sikkerhetsråd avviste Russland like etterpå påstandene om en nært forestående invasjon som grunnløse.

Wilhelmsen undrer seg først og fremst over hvorfor man setter tidspunkt for russisk invasjon.

– Jeg skjønner ikke strategien med å fastsette konkrete datoer for når Russland skal invadere. Det blir så lett for Kreml å unngå datoen og si etterpå at «se, dere bare lurer», mener Wilhelmsen og fortsetter:

– Man blir litt lurt av Putin. «Se der. De driver og lyver» kan han si. Dette passer perfekt inn i Kremls propagandafortelling om at Nato og USA er bedragerske og farlige.

KRITISK: Nupi-forsker Julie Wilhelmsen er kritisk til å komme med nøyaktig dato for når en russisk invasjon kan komme.

– Virker som et tydelig signal

Uansett – det er liten tvil om at spenningen mellom Russland og Ukraina fortsatt er ekstremt høy. Torsdag valgte Norges forsvarsminister Odd Roger Enoksen å endre reiseplanene sine og dra hjem til Norge, på grunn av situasjonen. «Det er ikke gode signaler som kommer nå», oppsummerte han.

Torsdag meldte også det statlige russiske nyhetsbyrået RIA Novosti at den amerikanske viseambassadøren Bartle Gorman er utvist fra landet.

Det er så langt ikke kjent hva som var årsaken.

– Uansett hva som er bakgrunnen, er timingen med på å trappe opp og tilspisse situasjonen ytterligere. Det virker som et tydelig signal, sier leder for Senter for sikkerhetspolitikk ved Institutt for forsvarsstudier, Ingerid Opdahl.

Utspillene fra Russland og Nato er motstridende:

Russland meddelte onsdag at de avslutter militærøvelsen på Krimhalvøya.

Nato-sjef Jens Stoltenberg svarte at alliansen ikke har sett beviser på dette.

Men hva er det Russland egentlig vil?

Opdahl prøver å oppsummere:

– Det har vært tydelig at Russland på alle måter prøver å forpurre og stoppe enhver bevegelse i retning ukrainsk Nato-medlemskap, og tettere tilknytning til Europa.

Wilhelmsen mener vi må se tilbake på kravene om sikkerhetsgarantier som Russland stilte i desember, om blant annet at Ukraina ikke skal bli medlem av Nato.

– Etter noen uker med samtaler og svar på kravene fra Vestens side, ser Kreml ut til å konkludere med at de ikke har fått noe av det de ber om. Men de har mange måter å fortsette å sette makt bak kravene sine.

Det er ikke bare å forhindre et ukrainsk Nato-medlemskap som er viktig for Russland.

De vil også presse Ukraina til å gå i gang med Minsk-avtalene, forteller Opdahl.

Info Minsk-avtalene Minsk-avtalene fra 2014 og 2015 har som formål å stanse voldshandlingene som oppsto i Øst-Ukraina som følge av Ukraina-krisen.

Den første avtalen fra 2014 kalles Minskprotokollen – eller Minsk I – og ble utarbeidet av kontaktgruppen for Ukraina, bestående av Organisasjonen for Samarbeid og Sikkerhet i Europa (OSSE), Russland og Ukraina.

Avtalen inneholder tolv punkter. Partene forplikter seg til øyeblikkelig våpenhvile, og avtalen sier at makten i Ukraina skal desentraliseres.

Til tross for avtalen fortsatte kamphandlinger. Både russisk og ukrainsk side brøt våpenhvilen. Etter at separatister erobret den internasjonale flyplassen i Donetsk, ble avtalen satt ut av kraft.

11. februar 2015 kom det derfor i stand en ny avtale – Minsk II – mellom Russland, Ukraina, Folkerepublikken Donesk og Folkerepublikken Luhansk.

Avtalen ble forhandlet frem av den russiske, ukrainske og franske presidenten, samt Tysklands forbundskansler.

Hovedinnholdet er i hovedsak den samme som Minsk II: Enighet om våpenhvile, opprettelse av en buffersone, fangeutveksling, OSSE-overvåkning av fronten og 300 daters frist for Ukrainas nasjonalforsamling til å innføre selvstyre for visse områder i Donesk og Luhansk.

Minsk II har blitt brutt en rekke ganger. Det har ikke blitt satt i verk noen reform som gir områdene i Øst-Ukraina særstatus, og det har ikke blitt avholdt frie valg i de separatistkontrollerte folkerepublikkene.

Ukraina har ikke gjenvunnet kontroll over statsgrensene, slik Minsk-avtalene tok sikte mot. KILDE: Store Norske Leksikon Vis mer

Hun tror Nato og USA kommer til å fortsette med utspill om Russland.

– Det de gjør er en fortsettelse av at de er så åpne som de kan være, om det de har tilgjengelig av etterretningsinformasjon. Da sender de et signal til Russland om at vi ser dere i kortene og tar fra dem fordelen om å kunne overraske.

Nato har tidligere uttalt at de bruker etterretning for å avskrekke Russland.

Denne strategien tar flere fordeler fra Russland, mener Opdahl. Men i likhet med Wilhelmsen, er hun skeptisk til å komme med konkrete datoer for når en invasjon kan skje.