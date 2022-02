Etterretningsoffiser om nattens kamper i Kyiv til VG: − Har slått tilbake flere russiske angrep

Russland angriper nå militære mål i den ukrainske hovedstaden. Kampen om Kyiv blir det store slaget, forklarer en ukrainsk etterretningsoffiser til VG.

Natt til lørdag har det pågått harde kamper flere steder i og rundt Ukrainas hovedstad.

VG har gjennom natten hatt kontakt med en etterretningsoffiser som gjennom Ukrainas territoriale forsvar er involvert i å motstå angrep på hovedstaden.

Det territoriale forsvaret tilsvarer det norske Heimevernet. Men en betydelige forskjell: Reservister, tidligere soldater og offiserer som nå har vervet seg har i stor grad tidligere krigserfaring, fra kampene mot russisk-støttede separatister i Øst-Ukraina.

Offiseren VG har vært i kontakt med forteller at russiske styrker har gått på flere nederlag.

– Det er viktig for Russland å få kontroll over Kyiv. Det er en by med flere tusen års historie. I dag vil Putin gå mot Kyiv med full styrke. Dette blir det store slaget, skriver han ved halv ni-tiden fredag kveld.

VG har valgt å anonymisere offiseren av hensyn til hans egen sikkerhet.

– Jeg har et oppdrag og må gå. Hvis jeg er i live i morgen, vil jeg fortelle mer.

Ukrainas forsvar hevder å ha slått ned et angrep ved en hovedfartsåre inn til Kyiv.

Sabotører i politiuniform

Klokken 02.00 norsk tid får VG nye meldinger fra offiseren:

– Det er kamper i utkanten av Kyiv nå. Sørvest for byen angrep mange russiske sabotører i politiuniform. Utover det er vi tilbakeholdne med å dele informasjon, skrive han.

Det ukrainske forsvaret melder ved tretiden på Facebook at de har slått tilbake et russisk angrep ved en hovedfartsåre inn mot Kyiv sentrum fra nord.

Oleksei Danilov i det ukrainske sikkerhetsrådet, skriver ifølge Kyiv Independent:

– Vi stopper hordene så godt vi kan. Situasjonen i Kyiv er under kontroll av våre væpnede styrker og våre borgere.

Angrep på militære mål

Neste melding kommer ved 4.30-tiden:

– Det er et pågående angrep på militære mål, skriver offiseren.

KYIV: Flammer og ild reiser seg nærme Ukrainas hovedstad, i det Russland fortsetter sin invasjon av Ukraina.

Den russiske krigsmaskinen er overlegen i form av utstyr, men det ukrainske forsvaret er godt bemannet:

Ukrainas forsvarsminister Oleksij Reznikov har sag at Ukraina kan mønstre 250.000 offisielle medlemmer av militæret. Pluss 400.000 veteraner og 200.000 reservister.

Aktive kamper i Kyiv i morgentimene

VGs team i Kyiv melder like før klokken 05.00 norsk tid at de hører pågående skyting i sentrum av Kyiv. Både lenger unna og nærmere der de befinner seg.

Det ukrainske forsvaret bekrefter på Facebook at det pågår harde kamper på gatene i Kyiv og i byen Vasylkiv, 35 kilometer utenfor Kyiv.

En time senere sier VGs team at skytingen fortsatt pågår og de kan høre eksplosjoner. Det folketomt i gatene i sentrum.

– Gjennom natten har russiske okkupanter ikke tatt en eneste by, skriver forsvaret på Twitter.

Blant nattens viktige hendelser er:

Russiske styrker forsøkte natt til lørdag å ta kontroll over en militærflyplass i Vasylkiv, sør for Kyiv. Lokale myndigheter hevder å ha slått tilbake angrepet.

Det ukrainske militæret sier drept 3.500 russiske soldater og tatt 200 il fange. Tallene er ikke bekreftet.

Flere enn 800 ukrainske militærinstallasjoner skal ha blitt ødelagt, ifølge Russlands forsvarsdepartement.

Skutt ned fly

Lørdag morgen melder den ukrainske generalstaben at landets styrker siden fredag kveld har skutt ned et russisk helikopter, og totalt tre fly, men det er uklart hvor mange av disse flyene som er transportfly eller angrepsfly.

Offiseren sender VG en melding klokken før klokken 08.00 med flere bilder og video av en boligblokk som er blitt truffet i et russisk rakettangrep. Bildene under er flittig delt i ulike medier:

De russiske styrkene klarte ikke å ta kontrollen i Kyiv natt til lørdag. Offiseren overlevde natten.

– Det kunne gått andre veien, sier han.

PS: Minst 198 ukrainere, blant dem tre barn, er drept som følge av Russlands invasjon, ifølge ukrainske myndigheter.