TATT: Drapssiktede Casey White (t.v.), og fengselsbetjenten Vicky White (t.h.), som er kåret til «årets ansatt» fire ganger.

Tatt etter elleve dager på rømmen: Hun døde etter biljakt – han er tilbake i fengsel

Den assisterende fengselsdirektøren Vicky White døde etter hun skjøt seg selv under pågripelsen. Drapssiktede Casey White er i varetekt.

Av Yasmin Sfrintzeris

De to ble funnet den lille byen Evansville i Indiana, etter å ha vært på rømmen siden fredag 29. april.

Vicky White sa da at hun skulle frakte Casey White til en psykiatrisk evaluering i den lokale rettsbygningen. Myndighetene fant senere ut at det ikke var planlagt noen evaluering av den drapssiktede mannen.

Se bildene fra flukten fra fengselet:

RØMMER: Overvåkingsbilder viser Vicky White og Casey White rømme fra fengselet.

Vicky White var assisterende fengselsdirektør i Lauderdale fylke i Alabama. Hun beskrives av fengselsledelsen som en eksemplarisk ansatt uten noen tidligere bemerkninger.

Casey White var innsatt i fengselet. Han sonet allerede en dom på 75 år for en lang rekke forbrytelser og var siktet for drapet på en 58 år gammel kvinne i 2015. Han har tidligere tilstått drapet, men trakk senere tilståelsen.

De to skal ha kjent hverandre siden 2020 og skal ifølge politiet ha utviklet et «spesielt forhold». De er ikke i familie.

FLUKTBILEN: Politiet delte bilder av en av bilene paret skal ha benyttet.

Døde etter biljakt

De to var nærmest sporløst forsvunnet da amerikansk politi søndag fikk et tips om at overvåkningsbilder viste en mann som var svært lik White i Evansville i Indiana.

Mandag fikk politiet nye opplysninger om at paret fortsatt oppholdt seg i området, ifølge Sky News.

CCN skriver at politibetjenter på spaning oppdaget Vicky White på vei ut av et hotell med parykk. Da hun satte seg inn i en bil og kjørte av gårde, fulgte politiet etter.

FORKLEDD: Vicky White skal ha brukt flere falske navn. Politiet delte et redigert bilde av henne med mørkt hår.

Ifølge sheriffen i Vanderburgh Dave Wedding endte det i en biljakt der politiet fikk beskjed om å «forsøke å avslutte biljakten».

Politiet krasjet bevisst inn i parets bil for å stoppe dem. Da skjøt Vicky White seg selv og pådro seg alvorlige skader.

Vicky White ble fraktet til sykehus, der hun ifølge rettsmedisiner Steve Lockyear i Vanderburgh døde av skadene.

Casey White pådro seg mindre skader og sitter nå i varetekt.

– Han vil være i en celle for seg selv. Han vil ha på seg håndjern så lenge han er i den cellen, og om han vil saksøke meg for å bryte med hans rettigheter, så får det være sånn. Han vil aldri komme seg ut av dette fengselet igjen, det lover jeg, sier sheriff i Lauderdale Rick Singleton,

KJENNETEGN: Politiet delte flere bilder av Casey Whites tatoveringer da de var på flukt.

Nøye planlagt

Paret skal ha oppholdt seg i Evansville siden 3. mai, ifølge Singleton.

– Det er vanskelig å tro at de har oppholdt seg der i så mange dager, men vi er heldige som møtte på dem i dag, sa han ifølge CNN.

Rømningen fremstår nøye planlagt, ifølge Singleton.

– Det var nøye forberedt. De hadde store ressurser, penger, biler, alt de trengte for å gjennomføre dette og det var det som gjorde den siste uken så utfordrende, sa han.

Vicky White var siktet for forfalskning av dokumenter, identitetstyveri og å ha hjulpet en innsatt å rømme.