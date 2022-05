PÅ TURNÉ: Barneteatergruppen Kalambur med 16 barn fra Kharkiv.

Var på turné – strandet i Finland siden krigen startet

Barneteatergruppen Kalambur hadde akkurat reist fra Ukraina da Russland invaderte. Foreldrene deres var igjen i det krigsherjede Kharkiv.

Det var 23. februar. Barna mellom 12 og 16 år i teatergruppen Kalambur klemte foreldre i den ukrainske hjembyen Kharkiv farvel, og startet reisen mot teaterfestivalen «Sampo-fest 2022» i Finland.

De hadde gledet seg minst like mye som norske ungdommer gjør til slike reiser: Nytt land, nye venner, flørting, kjærester, applaus, latter og sene kvelder oppe uten foreldrene.

De sto på fergeleiet mellom Tallinn og Helsinki grytidlig morgenen etter, 16 barn og tre voksne, da nettavisene på telefonene deres ble fylt av meldinger om mange, parallelle bombeangrep i hjemlandet.

– Det var selvfølgelig fryktelig skremmende. Samtidig var det nesten ikke mulig å ta inn over seg at det var sant. Vi ringte rundt til barnas foreldre for å finne ut hvem som var i fare og hvem som var i sikkerhet. Alle var i panikk, veiene ble stengt og stadig flere steder var under angrep, forteller teaterregissør for Kalambur, Olga Zubkova, på telefon fra Helsinki til VG.

HOLDER SAMMEN: De tre lederne av barneteatergruppen Svitlana Goncharova, Maria Ivanova og Olga Zubkova bor nå sammen i Helsinki.

– Fortalte dem det som det var

VG snakker med de tre lederne av teatergruppen på videosamtale fra Helsinki. Snart har de vært i den finske hovedstaden i tre måneder.

Da beskjeden om invasjonen kom, opplevdes det helt uvirkelig, sier de. De tre kvinnene måtte bare gjøre det de trodde var best for barna, forteller kunstnerisk leder Svitlana Goncharova til VG.

– Vi fortalte dem det som det var, la ikke lokk på noe. Og lot det være klart at det var rom for alle typer reaksjoner. Lot dem som ville hyle, hyle, dem som ville klemme, klemme, og de som trengte å prate, satt vi oppe med i timevis.

Separert fra barna

Da fergen la til kai i Helsinki tok de tre kvinnene kontakt med Røde Kors. De fikk registrert alle sammen.

Finske myndigheter bestemte at barna skulle til et flyktningsenter for barn, der det ikke var tillatt med voksne ledsagere. De tre kvinnene måtte bo et annet sted.

– Det var en vanskelig beskjed å få ... vi hadde fått nok sjokk for en dag, sier Svitlana Goncharova til VG.

– Da vi fikk vite at vi ikke kunne bo sammen med dem – var vi ganske sinte. Men takk til de som tilrettela for oss, de ga oss muligheten til å være med barna så ofte vi vil. Det har vi falt til ro med, forteller Olga Zubkova.

– Hva sier man til barn i denne situasjonen, dere som jo hadde foreldrenes tillit til å ta vare på dem?

– «Det eneste dere kan gjøre nå er å bare åpne sinnet. Les, se og lær så mye dere kan. Bli opplyste og stå på. Så, når dette er over, kan dere få til det dere vil», gjengir lærer Maria Ivanova til VG.

HELSINKI: Nå har ungdommene start vært tre måneder uten foreldre i Helsinki, men de treffer daglig teatergruppelederne.

Møtes daglig

Nå bor kvinnene i det de betegner som et «flott hjem som en fantastisk kvinne ved navn Lotta ordnet til oss», bare ti minutter unna barna i Helsinki.

– Vi er sammen med dem daglig, er ute og rusler, leker, drar på piknik og lignende. Det er viktig for psyken til oss alle, sier Svitlana Goncharova.

Av de 16 barna som ble registrert på flyktninghjemmet, er det nå, tre måneder etter krigen startet, fortsatt 13 igjen i Helsinki.

Tre har blitt hentet av foreldre som flyktet til Europa.

Et par av barna er det planer om at skal hentes den kommende måneden, fordi foreldrene er på flukt mot et trygt land nå.

De resterende foreldrene er fortsatt i Ukraina, og vet at barna inntil videre er tatt hånd om i fredelige Finland. De har søkt tilflukt i byer som er mindre utsatt enn Kharkiv, og venter på at krigen skal ta slutt.

FINLANDSTURNÉ: Den ukrainske barneteateret har spilt teater til inntekt for den ukrainske hæren.

Innsamling til soldatene

Ifølge de tre teaterlederne har barna det etter forholdene bra. De går på finsk skole, har gode hjelpere rundt seg, og meningsfylt fritid.

De fortsetter å holde sammen som en gruppe, og har nylig gjennomført et viktig prosjekt sammen.

Det ble ingen teaterfestival, men sammen har de ukrainske ungdommene vært på en liten turné og spilt forestillingen sin i flere byer i Finland.

– Vi kjente på at både vi og barna trengte å gjøre noe for å føle at vi hjalp til hjemme. Så med billettinntektene kjøpte vi radiosamband og annet utstyr som kan hjelpe soldatene som kjemper for å frigjøre Ukraina. Ungene ropte «hurra!» da de fikk takksigelser fra soldatene. Det var veldig fint å viktig å kjenne på at vi har bidratt på vårt vis.

