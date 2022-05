LANG KRIG? Pro-russiske soldater fotografert i Mariupol 17. mai.

Tror på lang krig: − Putin har ingen seier å selge

Ukrainas forsvarsminister og militære eksperter er enige: Russland ser ut til å forberede seg på en langvarig krig.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Oleksii Reznikov sier dette i følge Meduza:

– På mange måter forbereder Russland seg på en langsiktig militær operasjon. Krigen beveger seg inn i en langvarig fase, sier forsvarsministeren - og legger til om de russiske troppene i Kherson- og Zaporizjzja-regionene:

– De driver aktivt ingeniør- og befestningsarbeid for å gå i defensiven om nødvendig.

– Ingen seier

– Jeg er enig med Jens Stoltenberg at Ukraina kan vinne. Men det kan bli langvarig, sier Geir Hågen Karlsen, oberstløytnant og hovedlærer ved Forsvarets Høgskole.

– Russerne har hatt én måned uten nevneverdig fremgang i Donbass-området. Nå er det oppbygging på begge sider. Ukraina skal få vestlig materiell, lære å bruke det og frakte det til fronten. Russland på sin side skraper sammen det som de klarer, men det er begrenset hvor mye de har å hente fra andre steder med tanke på at de skal ha tilstrekkelig nærvær også for å sikre Nordflåten, ved grensen til Kina og i Sentral-Asia.

– Kan Putin selge inn dette som en seier som det ser ut nå?

– Putin har den fordelen at han har nærmest full kontroll over mediene og slipper kritiske spørsmål. Han har egentlig ingen seier å selge nå, men kanskje handler det nå mer om å unngå nederlag enn å sikre seier. Politisk er det også snakk om at det vil skape en tredje folkerepublikk i Kherson-området.

– Men generelt var det ingen som trodde at vi skulle være der vi er nå da russerne sto rett utenfor Kyiv de første ukene.

– Utmattelseskrig

Militærekspert Ilmari Käihkö ved den svenske Försvarshögskolan sier dette til VG:

– Det ser ut som en utmattelseskrig der begge parter forsøker å forårsake så store tap som mulig hos motstanderen - og samtidig erstatte egne tap. Det avgjørende er hvem som er best på det og kan fortsette å krige lengst.

– Blir det en langvarig krig?

– Det ser ut som om det blir en lang krig. Hvis vi ser på hva Vladimir Putin sa i sin 9. mai-tale, så viser det ingen tegn til å gi seg. Russland har en større økonomi enn Ukraina og i teorien kan Russland holde på veldig lenge. Men det kommer også an på hvordan det går med den vestlige støtten til Ukraina. Det gjenstår også å se hvor mye sanksjonene mot Russland vil virke inn.

Fortsatt like stor støtte?

Ilmari Käihkö vil ikke inngi seg på å tippe hvor lang krigen blir, men spør seg om støtten til Ukraina vil være like sterk om det skulle bli en langvarig krig.

– Ukraina er helt avhengige av støtten fra Vesten. De må være urolige for om Vesten en gang kan få nok. Foreløpig er Vesten likevel samlet om sin støtte til Ukraina - noe Putin ikke hadde regnet med. Men vi vet ikke hvordan det vil være om et år eller to.

Forsvarsminister Reznikov ber nok en gang om at det blir orden på leveransen av de lovede våpnene.

VG spør Ilmari Käihkö om hvordan de vestlige våpnene vil påvirke krigen:

– Noen av dem er allerede i bruk, som M-777 howitzer artilleri. De har i hvert fall delvis kommet fram. De vestlige våpnene kan gi Ukraina en fordel, ikke minst hvis de har artilleri som når lengre enn det russiske artilleriet.

– Det er også vestlige våpen som vi ikke har sett i bruk ennå, som Switchblade droner. De kan jo sendes østover i vanlige biler. Artilleri og stridsvogner krever i prinsippet tog. Derfor prøver Russland å hindre at Ukraina får disse forsterkningene ved å angripe jernbanen, sier Käihkö.

– Russerne mer slitne

– Vi vet ikke hvordan det vil påvirke situasjonen når det kommer stadig flere vestlige våpen inn i Ukraina. Det er vanskelig å mene noe om nå. Noen av våpnene skal ukrainerne først ha kurs i, så skal de transporteres inn i Ukraina, og så helt øst i det store landet. Først da kan de brukes mot russerne, sier Peter Viggo Jakobsen ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved det danske Forsvarsakademiet til VG.

– Begynner de ukrainske soldatene å bli slitne?

– Vi har ikke så mye innsikt i hvor slitne de er, men jeg synes vi kan se at russerne virker veldig slitne. De styrkene som de har hatt i Ukraina, har hatt store tap, opptil 20 prosent av enhetene. Hvis 20 prosent av en enhet er døde eller såret, har de ikke mye kampkraft igjen. Jeg tror faktisk russerne er mer slitne enn ukrainerne.