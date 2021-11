STOLT PAPPA: Daniel Koshansky heier frem sønnen under søndagens løp.

Folkefest i New York: − Har drømt om denne dagen siden pandemien startet

MANHATTAN (VG) 33.000 deltagere og enda flere tilskuere kunne søndag ta del i verdenskjente New York City-maraton som ble arrangert for første gang siden pandemien.

Av Camilla Svennæs Bergland

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg har drømt om denne dagen siden pandemien startet, sier tvillingpappa Mitch Hayes etter å ha kommet i mål.

Han har nettopp, sammen med 33.000 andre deltagere, fullført den 42.195 kilometer lange, og ikke minst verdenskjente, New York City-maraton.

MARATONFAMILIE: Mitch Hayes sammen med kona Helena Dona. Helena har gjennomført maraton seks ganger tidligere.

Langs ruten – som strekker seg gjennom alle New Yorks fem bydeler; Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens og Staten Island – høres klapping, roping og heiing.

Det spilles musikk, og høstsolen gir deltagerne noe som må kunne sies å være behagelig løpetemperatur.

– Publikum var helt fantastiske, sier Mitch med tvillingene Mathilde og Thomas på armen.

Jubileum

På grunn av pandemien var byen nødt til å avlyse det planlagte løpet i 2020 – som skulle markere det femtiende løpet.

New York City var i starten av pandemien episenteret for corona i verden, hvor flere hundre døde hver eneste dag.

Sykehusene var fulle og på TV-skjermer verden over kunne man se hvordan byen som egentlig aldri sover var gjort om til en spøkelsesby.

Til tross for at andelen som er fullvaksinert i delstaten er på 67,2 og coronasmitten er relativt lav (979 de siste syv dagene) – har fortsatt New York en arbeidsledighet på det dobbelte av andre amerikanske byer.

GOD STEMNING: Lang ruten var det flere tusen som heiet frem deltagerne.

Enkelte barer og restauranter har fortsatt ikke klart å åpne igjen – og på grunn av de stengte grensene har heller ikke de internasjonale turister, som byens økonomi er så avhengig av, fått slippe inn i landet.

– Dette er byen som gjenoppstår, sier Daniel Koshansky som har tatt turen inn til Manhattan for å heie på sønnen Stephen.

– Vi kommer tilbake til livet. Forhåpentligvis er det starten på gjenoppstandelsen for hele landet. Tilbake til litt normalitet.

Han strekker skiltet og heliumballongene han har tatt med seg i været når sønnen hans løper forbi.

– Dette er kameratskap. Her stiller alle opp og heier på hverandre uavhengig av hudfarge. Det er akkurat slik det bør være i verden.

Da startskuddet gikk grytidlig søndag morgen på Staten Island kunne byen stolt skryte av å ha arrangert sitt femtiende maraton.

Løpet har i mange år trukket til seg deltagere fra hele verden og Norges egen Grete Waitz har selv vunnet løpet hele ni ganger.

HISTORISK: Grete Waitz sammen med president Reagan i Det hvite hus 27. oktober 1983.

– Kom igjen, roper Elizabeth Hardy når sønnen løper forbi.

Hun og resten av familien har plassert seg noen hundre meter fra mål, like ved inngangen til Manhattans største park, Central Park.

– New York viser seg fra sin beste side i dag – og det er så fint at man kan komme sammen som dette, sier hun.

Selv om det verdenskjente løpet er tilbake, arrangeres det ikke på samme måte som tidligere år.

I frykt for pandemien ble det tatt flere grep.

Antallet deltagere er redusert til 33.000, ned fra 53.000 i 2019 – og løperne har i forkant måtte dokumentere å ha tatt minimum en vaksinedose, eller negativ coronatest tatt innen 48 timer før løpsdagen.

Løperne skal også ha måttet ha på munnbind i start- og målområdet, skriver CNN.

VIKTIG DAG: Meagan White heier på venninnen sin.

Løpet tiltrakk seg også enkelte kjente navn.

Deriblant Chelsea Clinton, datteren til tidligere president Bill Clinton og demokratenes presidentkandidat i 2016 Hillary Clinton.

Også Marcus Mumford, som spiller i bandet Mumford and Sons, løp søndag.

Peres Jepchirchir ble den raskeste kvinnen, og Albert Korir ble den raskeste mannen. De er begge fra Kenya.

