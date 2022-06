SAVNET: Den britiske frilansjournalisten Dom Phillips trasker gjennom jungelen i dette bildet fra november 2019. Foto: Joao Laet / AP

Politiet tilbakeviser at britisk journalist er funnet død i Amazonas

Meldingene om at den britiske journalisten Dom Phillips og urfolkseksperten Bruno Pereira er funnet døde, er ikke riktig opplyser det brasilianske politiet.

Det melder Reuters som siterer det brasilianske politiet.

Kona til Phillips sa tidligere mandag til nyhetsbyrået G1 at de to savnede var funnet døde. Dette var ikke bekreftet av brasilianske myndigheter.

Politiet tilbakeviser nå meldingene om at de to savnede er funnet døde i Amazonas, og sier det ikke er riktig.

I en uttalelse sier politiet at de kun har funnet eiendeler som tilhører de savnede.

The Guardian har imidlertid meldt at den brasilianske ambassadøren i Storbritannia har bekreftet til Phillips familie at det er funnet to kropper i en avsidesliggende del av regnskogen som de tror er Philips og Pereria.

– Han sa han ville at vi skulle vite at de hadde funnet to kropper, sier Paul Sherwood, som er svigerbroren til Phillips, til avisen.

Phillips og Pereira ble sist sett søndag morgen for en uke siden. Da var de langt inne i den brasilianske regnskogen, på vei mot Atalaia do Norte i den nordvestlige delen av Brasil, nær grensen til Peru.

Brasilianske myndigheter har søkt etter de savnede med fly, båt og på land. Philips og Pereria forsvant i et område der det har vært en rekke voldelige sammenstøt mellom krypskyttere, fiskere og representanter for myndighetene, og der det foregår smugling.

SØK: Det har vært en omfattende leteaksjon etter den britiske journalisten og urfolkseksperten som forsvant i begynnelsen av juni.

Skal ha mottatt trusler

Tirsdag ble en mann pågrepet i forbindelse med forsvinningen, som skal ha truet journalisten i forkant av forsvinningen.

Mannen som ble pågrepet er identifisert under navnet Amarildo «Pelado» da Costa de Oliveira.

Han skal ha truet Phillips, Pereira og 13 personer tilhørende en lokal urfolksgruppe lørdag – dagen før forsvinningen. Ifølge AP, skal han ha vært bevæpnet under truslene.

Vitner skal angivelig ha sett «Pelado» følge bak båten til Philips og Pereira da de to var på vei mot Atalaia do Norte.

Noen dager etter at pågripelsen ble kjent kom nyheten om at det var funnet blodspor på båten til den pågrepne.

Jobbet for The Guardian

Phillips har jobbet for den britiske avisen The Guardian i mange år, og har jobbet fra Brasil i mer enn ti år.

I sitt arbeid har Phillips dekket de mange truslene mot verdens største regnskog Amazonas: Blant annet om de kritiske skogbrannene, om gullgraverne som ulovlig raserer urfolksområder og om kyrne som spiser opp regnskogen.

ERFAREN JOURNALIST: Dom Philips har i en årrekke jobbet for The Guardian og jobbet fra Brasil i mer enn ti år. Her er han avbildet 2019 sammen med lokale i staten Roraima i Brasil.

På lørdag ble det funnet klær som tilhørte Pereira og Philips, skriver The Guardian.

Denne nyheten kom ikke mange dagene etter at det ble kjent at det ble funnet blodspor på båten til den pågrepne mannen.

Dette vet vi om hendelsesforløpet: